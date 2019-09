La clave de la longevidad podría estar en el optimismo

El secreto de la longevidad pasa por una combinación de hábitos saludables: una dieta equilibrada, hacer ejercicio con regularidad, nada de fumar ni beber alcohol, y… ¿ser feliz y optimista? Un reciente estudio, realizado por expertos de la Boston University School of Medicine y publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, ha concluido que podría haber una relación entre ambas.

Para la investigación, el equipo de científicos contó con una muestra de mujeres del Nurses Health Study (NHS, por sus siglas en inglés) y de hombres del Veterano Affairs Normative Aging Study (NAS) a los que, tras separarlos en grupos por nivel de optimismo, les hicieron un seguimiento durante 10 y 30 años, respectivamente. Al acabar el estudio, descubrieron que la longevidad de aquellos que pertenecían a los grupos más optimistas era entre un 11% y un 15% mayor, además de tener mayores probabilidades de llegar a lo que consideraban como "excepcionalmente longevo", que es vivir hasta los 85 y superar esta edad.

"Existe mucha evidencia que sugiere que la longevidad va acompañada de la buena salud y nuestros hallazgos plantean la posibilidad de promover un envejecimiento saludable cultivando factores psicológicos como el optimismo", apunta Lewina Lee, autora del estudio. Sin embargo, Lee también reconoce que aún hay mucho que estudiar al respecto, ya que todavía no está claro el porqué de esta relación entre optimismo y longevidad.

De hecho, en 2015, la revista The Lancet publicó una investigación en la que se concluía que la relación que vincula la alegría con la longevidad podría estar infundada. Como contamos en BUENAVIDA, muchos otros autores consideran que, si bien es bueno ser positivo, ya que nos hace más creativos, entusiastas y responsables, no se puede perder de vista la realidad. Con todo, casi que interesa más probar a ser positivo... ¿y si alarga la vida?

