La pandilla de millonarios de Jeff Bezos navega por las Baleares

El Rising Sun, propiedad del empresario del espectáculo David Geffen, socio fundador junto a Steven Spielberg de los estudios Dreamworks y productor de películas como Piratas del Caribe navega estos días por aguas baleares. A bordo va un buen número de millonarios desde el fundador de Amazon Jeff Bezos con su nueva novia Lauren Sánchez hasta el exjefe de Goldman Sachs Lloyd Blankfein; el fundador de Thrive Capital, Joshua Kushner (hermano del yerno de Donald Trump) y su esposa Karlie Kloss; y el heredero del petróleo Mikey Hess además del creador de la firma de consultores K5 Global, Michael Kives, antiguo asesor de Bill Clinton.

Su presencia ha sido descubierta por una imagen que el propio Geffen ha publicado en su Instagram junto con el texto: "Having a great time in the Balearics" (Pasándolo en grande en las Baleares). El empresario está prácticamente retirado y dedicado a labores filantrópicas. Considerado uno de los barcos de lujo más imponentes del mundo, el Rising Sun fue adquirido en su totalidad por Geffen en 2010, después de que su amigo Larry Ellison le vendiera el 50% que le pertenecía. Desde entonces, Geffen acostumbra a fondear la embarcación en las costas mallorquinas e invitar a bordo a muchos de los amigos que ha acumulado a lo largo de más de cuatro décadas dedicado al mundo del espectáculo. Por él han pasado desde los Obama, que navegaron por la Polinesia, a Bruce Springsteen y Leonardo di Caprio. El mes pasado estuvieron a bordo Orlando Bloom y Katy Perry, a los que se unieron poco después Oprah Winfrey y Bradley Cooper.

El barco tiene cinco pisos y 82 habitaciones con jacuzzi, un spa, una bodega, cine privado con pantalla gigante de plasma y hasta una cancha de baloncesto en la actualidad, Geffen es uno de los empresarios del mundo del entretenimiento más importante del planeta

Según la revista Forbes, Geffen ocupa el puesto 73 en la lista de estadounidenses más ricos, con una fortuna valorada en 6800 millones de dólares, repartida en participaciones empresariales, inversiones inmobiliarias y una valiosa colección de arte. Por lo que se refiere a su vida sentimental.

Geffen vive abiertamente su homosexualidad, una decisión que lo ha convertido en objetivo de las revistas de sociedad, interesadas en saber con quién comparte su vida en cada momento aunque en el pasado mantuvo una intensa relación sentimental con Cher, que pudo acabar en matrimonio si la artista no hubiera decidido abandonar a Geffen por el músico Gregg Allman.

Pero la pareja que acapara todas las miradas es la compuesta por Jeff Bezos y Lauren Sanchez. La ruptura del matrimonio Bezos fue una sorpresa a principios de enero, seguido por un enredo que ha colocado al hombre más rico del mundo en una extraña posición como figura del corazón.