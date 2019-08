Por qué después de comer me hincho como un globo

No busques una lista de alimentos bajos en Fodmap

Como explica Juan Revenga, dietista-nutricionista y biólogo y profesor en la Universidad San Jorge de Zaragoza (Facultad de CC de la Salud), en su blog El nutricionista de la General, "en la actualidad es prácticamente imposible encontrar una web en la que se detallen y expliquen los pasos minuciosamente para el seguimiento de una dieta baja en Fodmap. Sin embargo, existen centenares de webs en español o en inglés que aportan listas más o menos largas de alimentos en las que se especifica su contenido en estos hidratos". Y eso puede implicar dos grandes peligros, según prosigue el dietista-nutricionista: "Que las listas contengan información sin contrastar, […], datos irreconciliables con otras listas, alimentos que están en una lista… pero no están en otra, etcétera. Y dos, que, enlazado con lo anterior, la población general se lance a tontas y a locas a seguir un protocolo sobre el que no tiene ni idea y en el que, además, ellos mismos ejercen de juez, víctima y verdugo al dirimir la magnitud de sus síntomas antes y después, al ser el paciente y tomar decisiones clínicas que no les competen". Sea dicho.