Entrar de rodillas y dormir haciendo el contorsionista por 800 euros al mes: el drama de buscar piso en España

Una de las peores pesadillas: que ocupen tu hogar mientras estás de vacaciones. En España existen más de 87.000 viviendas ocupadas de manera ilegal, según el Instituto Cerdà. Probablemente esta cifra no ayude a aliviar los desvelos. Sin embargo, El Zulista, cuenta de Twitter que recopila los mayores disparates inmobiliarios que se ofertan en Idealista, trae la solución: una selección de pisos en lo que no entraría a vivir ni el más avezado okupa. "La idea surgió en abril de 2018, cuando a una amiga la echaron de su piso porque iban a convertirlo en una vivienda de alquiler vacacional y tuvo que empezar a buscar un nuevo lugar donde vivir. Su desesperación iba en aumento porque todo lo que veía era enano y carísimo. No daba crédito a los disparates que encontraba y nos enviaba por WhatApp los alquileres más delirantes con los que se iba topando. Al final decidimos crear El Zulista con el objetivo de transmitir la locura a la que hemos llegado con los alquileres", explica a ICON una de las personas que dan vida a El Zulista, que quiere mantener el anonimato y prefiere no detallar cuántos forman este equipo. "Lo que queremos transmitir es que El Zulista somos todos, por eso no queremos personalizarlo en nadie", añade.

Según los datos de oferta del portal Idealista -no hay estadísticas oficiales de rentas reales-, el precio medio de un alquiler en España es de 862 euros. Traducción, según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), para un alquiler medio los trabajadores de entre 16 y 29 años deben dedicar un 91,2 % del sueldo medio (retribución que, según este organismo, ronda los 945 euros mensuales para estos jóvenes). Tal y como publicó EL PAÍS hace unos días, en Madrid el alquiler medio es de 16,1 euros por metro cuadrado, mientras que en Barcelona (la ciudad más cara de toda España) asciende a 16,5 euros por metro cuadrado.

"En seguida comenzamos a tener repercusión en redes sociales y en medios de comunicación. La gente visualizó con claridad un problema que nos afecta a todos y se sintió identificada. Es un tema que va de mal en peor en toda España, pero donde más zulos encontramos es en grandes ciudades como Madrid y Barcelona", nos explican desde El Zulista. Esta brigada contra el abuso inmobiliario realiza una búsqueda activa diaria al margen de las horas que dedican a sus trabajos, puesto que con esta iniciativa altruista no ingresan ni un céntimo en su cuenta corriente.

Tal y como adelanta la definición de "zulo" de la RAE -"agujero o habitáculo oculto, generalmente subterráneo y de dimensiones reducidas, que se usa para esconder a alguien o algo"-, El Zulista ha seleccionado para ICON seis de los espacios menos habitables que ha encontrado en Idealista.

"Al final te ríes con los delirios que encuentras por Internet, y ante esta situación es mucho mejor reír que llorar", señalan.

6. Tienes que entrar de rodillas

Dónde. Madrid.



La casa. 38 m² construidos (22 m² con techos con más de 1,50 metros de alto + 16 m² con una altura de menos de 1,50 metros). Hay que entrar de rodillas porque el techo del pasillo de la entrada tiene una altura de 1,37 metros. Eso sí, su ubicación es de las más cotizadas en la capital: se encuentra en el céntrico barrio de Chueca.



Por cuánto sale. A la venta por 136.000 euros.

5. Sin ventanas, sin ventilación, sin nada... 400 euros al mes

Dónde. Madrid.

La casa. Sótano sin ventanas ni ventilación alguna de 16 m². Ideal para gente sin tiempo ("puedes cocinar desde la cama mientras te duchas", comentan en El Zulista). El anunciante destaca que el piso se encuentra en Goya, una de las zonas más nobles de Madrid, y que la casa cuenta "con cocina y baño".



Por cuánto sale. Alquiler de 400 euros al mes.

4. Podrás comprarlo, pero no vivir en él

Dónde. Madrid.

La casa. Lo puedes comprar, pero no podrás vivir en él hasta que su actual propietario, de 32 años, fallezca. Lo que se conoce en el mercado inmobiliario como comprar una casa con inquilino vitalicio. Funciona así: la persona que compra el piso paga un dinero a quien la vende y cuando el vendedor fallece la casa pasa a ser suya. Suelen hacerlo personas mayores. Lo llamativo aquí es que el que lo vende tiene 32 años.

Por cuánto sale. A la venta por 375.000 euros.

3. Dormitorio-salón-cocina-baño sin ninguna división: 10 m² por 500 euros al mes

Dónde. Madrid.

La casa. Un loft diáfano, ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés, de 10 m², con dormitorio-salón-cocina-baño sin ninguna división que te entorpezca el paso. Cocina ideal para los que les guste agacharse o cocinar sentados. El anunciante vende sus virtudes así: "Luminoso estudio exterior recién reformado, a estrenar, ideal para una persona".

Por cuánto sale. Alquiler de 500 euros al mes.

2. Mil y una maneras de dislocarte el cuello durmiendo

Dónde. Barcelona.

La casa. Tiene 25 m² y su cama triangular -la fantasía de Pitágoras- es ideal para dormir haciendo la cucharita. El anuncio reza así: "Este acogedor y encantador apartamento se encuentra en el multicultural barrio de El Raval en el centro de Barcelona. Perfecto para una pareja, tiene un montón de encanto y atractivo".

Por cuánto sale. Alquiler de 800 euros al mes.

1. Sin baño: quién quiere ducharse en casa cuando puede hacerlo en el gimnasio

Dónde. Madrid.

La casa. Tiene 18 m² (16 útiles) y el váter está en el rellano. La intimidad está sobrevalorada, ¿o no? Un detallito: no tiene ducha. Pero, calma, seguro que puedes asearte en el gimnasio, al que ya irás en buena forma porque vivirás en un 4° piso sin ascensor. El anunciante señala que en los menos de 20 m² construidos se aceptan mascotas y que el piso se encuentra en pleno centro de Madrid, concretamente en Malasaña, uno de los barrios más cool de la capital. Pues menos mal...

Por cuánto sale. Alquiler de 400 euros al mes.

