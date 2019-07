Comparativa | Los mejores móviles resistentes al agua por menos de 500 euros

Nuestra experta ha elegido el terminal Huawei P20 Pro como el mejor modelo de los cinco analizados. Su diseño elegante, los grandes resultados que ofrece su triple cámara trasera, la calidad de pantalla y la capacidad de la batería lo hacen muy superior frente a la competencia.

Algunos teléfonos móviles incluyen en su hoja de características técnicas un apartado donde se indica certificación IP seguida de dos dígitos: el primero se sitúa entre el cero y el seis, mientras que el segundo lo hace entre el cero y el nueve. ¿Qué significado tiene esta numeración? Cuando un smarphone recibe esta distinción, su fabricante informa sobre el grado de protección de su terminal frente al polvo (primer valor) y el agua (segundo valor). Así, y cuanto mayor sean, su resistencia frente a estos dos elementos lo será también.

¿Qué modelos hemos elegido?

Al hacer esta selección, hemos preguntado a los fabricantes qué modelos de su catálogo poseen certificación frente a las salpicaduras o el agua. Además, hemos fijado un precio máximo de 500 euros.

Los terminales protagonistas de esta comparativa de EL PAÍS Escaparate se mueven en una horquilla de precios de oscila entre los 219,97 euros del BQ Aquaris X2 (7,25 de valoración media) y los 477,69 euros del ZTE Axon 9 Pro (8,25 de valoración media). Participan, asimismo, el Huawei P20 Pro (433,65 euros y nota media de 9), el Motorola One Vision (270 euros y nota media de 8,25) y el Sony Xperia ZX2 (449,95 euros y valoración media de 8,5)

Cada uno ha sido analizado y valorado teniendo en cuenta no sólo su resistencia frente a las salpicaduras o el agua. También se han evaluado otros criterios entre los cuales están:

- Diseño: se han puesto de moda los móviles con pantallas de generosas dimensiones y marcos de fino grosor. El diseño es importante, pero no debe estar reñido con la ergonomía.

- Calidad de la pantalla: el nivel de brillo, nitidez o luminosidad desempeñan un papel clave, lo mismo que el modo en que se reproducen los colores. En el caso de los contenidos multimedia, esta calidad de imagen debe ir acompañada del mejor sonido.

- Rendimiento: ¿Cómo se desenvuelve el smartphone en el día a día? ¿Y en la multitarea, navegando o abriendo aplicaciones?

- Autonomía: continúa siendo la asignatura pendiente. Lo ideal es que al menos dure un día entero. Algunos fabricantes contrarrestan esta autonomía incorporando sistemas de carga rápida.

- Cámara fotográfica: es una de las características con más peso, sobre todo si se compara la relación calidad-precio que proporciona el terminal en su conjunto. Las cámaras fotográficas de los terminales de esta gama de precios tienden a ofrecer resultados bastante buenos si comparamos cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.

¿Cómo los hemos probado?

Hemos tenido la oportunidad de usar cada uno de estos terminales durante varios días, lo cual nos ha permitido comprobar cómo se comportan cada uno de estos modelos navegando por Internet, visualizando contenidos multimedia, entrando en redes sociales, respondiendo correos electrónicos, tomando fotografías en distintos escenarios… Esto nos ha permitido, por otro lado, poner a prueba la duración de sus baterías.

El smartphone ganador ha sido el Huawei P20 Pro. Es la segunda opción más cara de esta comparativa, pero la calidad de su cámara fotográfica (en especial su modo noche y el zoom híbrido de cinco aumentos que permite aplicar) es la que más nos ha gustado. Lo mismo que su pantalla y rendimiento. Además, de los cinco modelos es el que mejor autonomía brinda.

Huawei P20 Pro: nuestra elección

Tiene clasificación IP67 y, por tanto, es resistente al polvo y el agua (hasta un metro de profundidad). Esta propuesta de Huawei luce un diseño sofisticado y elegante construido en un cuerpo de 155 x 73,9 x 7,8 milímetros y 180 gramos. Se desmarca de otros modelos de su clase gracias a una batería de 4.000 mAh de capacidad que se carga completamente en poco más de hora y media. Pero no es la única característica que le distingue.

Ficha técnica - Pantalla: 6,1 pulgadas y 2.240 x 1.080 píxeles de resolución. Tecnología OLED. - Procesador: Huawei Kirin 970. - Almacenamiento: 128 GB. - Memoria RAM: 6 GB. - Sistema operativo: Android 8.1 y EMUI 8.1. - Batería: 4.000 mAh. Carga rápida. - Cámara: delantera de 24 megapíxeles y f2.0. Cámara trasera con triple óptica Leica: 40 megapíxeles RGB f1.8, 20 megapíxeles BW f1.6, 8 megapíxeles RGB f2.4, zoom híbrido 5x y AIS. - Conectividad: NFC, Wi-Fi a 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 4.2, USB tipo C - Dimensiones: 155 x 73,9 x 7,8 milímetros. - Peso: 180 gramos. - Otros: Bluetooth AptX HD, LDAC y LHD, Dolby Atmos lector de huella dactilar, reconocimiento facial.Certificación IP67.

Una vez más, el fabricante chino se ha aliado con Leica para desarrollar el apartado fotográfico que incorpora este smartphone. El resultado es una triple cámara trasera formada por tres sensores e inteligencia artificial incluida, que marca la diferencia por los buenos resultados que proporciona su zoom híbrido de hasta cinco aumentos. Por otro lado, el resultado de las fotografías nocturnas sorprende también de forma muy agradable. Además, es posible grabar vídeo en 4K y a cámara lenta a 960 fps con 720p de calidad (aquí el Sony Xperia XZ2 da un paso más y admite grabaciones super lentas pero a 1080p).

Su configuración destaca por su potencia, desenvolviéndose con rapidez y fluidez. A la cabeza se sitúa el procesador Kirin 970, desarrollado por la multinacional, una memoria RAM de 6 GB de tamaño y almacenamiento de 128 GB. Al proporcionar una capacidad de este tamaño, la ausencia del clásico lector de tarjeta microSD queda justificada. La pantalla combinada con el audio ofrece una experiencia multimedia fabulosa. Este panel posee un tamaño de 6,1 pulgadas, 2.240 x 1.080 píxeles de resolución y tecnología OLED.

Además del sistema operativo Android 8.1, ha sido provisto de la capa de personalización que Huawei introduce en sus dispositivos. Se llama EMUI y la de este Huawei P20Pro también se corresponde con su versión, la 8.1. Tampoco falta el lector de huellas dactilares, aunque si las condiciones lumínicas son favorables podremos utilizar perfectamente su sistema de reconocimiento facial.

Lo mejor: Su triple cámara trasera, calidad de la pantalla y capacidad de la batería. Lo peor: No tiene entrada de 3,5 mm para auriculares. Hay propuestas más económicas. Conclusión: Con un diseño bonito y elegante, ofrece un equilibrio acertado en las características que ofrece. Hay que destacar los resultados de su triple cámara trasera en colaboración con Leica y la capacidad ofrecida por su batería respecto a otros modelos de la competencia: 4.000 mAh.

Compra por 449€ en Amazon

Sony Xperia XZ2: el aspirante

Cristal y metal. Estos son los materiales elegidos para este terminal de 197 gramos y perfil grueso con respecto a otros modelos de su categoría ya que tiene una profundidad de 11,1 milímetros. Su diseño destaca por su alta resistencia al incorporar certificación IP65/68 y protección Corning Gorilla Glass 5. En la parte trasera y centrados se sitúan la doble cámara (de la que hablaremos más adelante) y el lector de huellas dactilares: su posición queda un poco baja y al principio no es tan intuitivo como a uno le hubiese gustado, aunque a medida que lo utilizas te vas haciendo con él.

La pantalla es uno de sus puntos más atractivos en términos de color, brillo o intensidad. Con una relación de aspecto de 18:9 y un tamaño de 5,7 pulgadas, soporta una resolución Full HD (2.160 x 1.080 píxeles) y es compatible con contenidos HDR. A esta calidad contribuyen también las tecnologías TRILUMINOS y X-Reality que la firma utiliza en sus televisores, pero ahora adaptadas a dispositivos móviles. Mientras, su sistema de vibración dinámica está recomendado, sobre todo, en relación a juegos para acrecentar la sensación de inmersión. La ubicación de los altavoces, en la parte frontal, se ha resuelto bien y al combinarlos con las imágenes la experiencia de uso se ve favorecida.

Su configuración técnica se resuelve bien y sus opciones de conectividad también, aunque se echa en falta una conexión jack de 3,5 mm. Hubiese estado bien que la batería, de 3.180 mAh de capacidad, ofreciese algo más de autonomía. Al menos es compatible con el sistema de carga rápida Qualcomm Quick Charge 3.0 y sugiere varios modos para hacer un uso más eficiente de la energía que consume. Es posible utilizar tarjetas microSD de hasta 400 GB. La cámara frontal tiene un comportamiento correcto y la principal, de 19 megapíxeles, proporciona resultados satisfactorios, aunque en ciertas situaciones se echa en falta un sistema de doble cámara porque sólo contamos con una lente. Los vídeos los graba muy bien y hay que destacar su modo Super Slow a 960 fps, tanto en calidad HD como Full HD.

Compra por 374,76€

Motorola One Vision: la mejor relación calidad-precio

Es hidrófugo y su certificación IP52 garantiza su protección frente a las salpicaduras. Este Motorola One Vision, fabricado en cristal, llama la atención por lo grande y estrecho que resulta; en concreto, pesa 180 gramos y mide 160,1 x 71,2 x 8,7 milímetros. Estas dimensiones se deben al tamaño de su pantalla CinemaVision: ocupa 6,3 pulgadas y proporciona una calidad de 2.520 x 1.080 píxeles de resolución; destacar su sensación envolvente o el modo en que se reproducen los colores. Asimismo, su relación de aspecto no pasa desapercibida porque es de 21:9. Es la misma que emplea la industria cinematográfica y que otro fabricante de teléfonos, en este caso Sony, ha comenzado a introducir en algunos de sus móviles como el Xperia X1 y el Xperia 10 Plus.

El hecho de incorporar una pantalla ultra panorámica de este tamaño tiene cosas buenas y otras que no lo son tanto, porque la mayoría de los contenidos multimedia que se consumen a través de estos dispositivos inteligentes continúan grabándose en 18:9 y 16:9.

Cuenta, por otro lado, con un efectivo sensor de huella dactilar situado en la parte posterior (luce la letra M de Motorola) y reconocimiento facial en la cámara frontal de 25 megapíxeles de resolución. La trasera, que sobresale un poco, combina un sensor de 48 megapíxeles y otro de 5 megapíxeles. Aunque sus resultados son mejorables, algunas opciones como el modo noche o retrato han sido toda una sorpresa, al igual que el sistema de estabilización para el vídeo. Es posible grabar en formato 4K y a cámara lenta.

A nivel de conectividad, nuestras necesidades quedan cubiertas (incluso viene con NFC) mientras que la autonomía de la batería permite completar el día de uso de forma holgada. Su configuración incluye un procesador Exynos 9609 de ocho núcleos, una memoria RAM de 4 GB, almacenamiento de 128 Gbytes (ampliable con una tarjeta microSD de hasta 256 Gbytes de tamaño) y Android 9.

Compra por 269,90€ en Amazon

ZTE Axon 9 Pro

Muestra una elegante apariencia, pero es una lástima que el diseño de cristal de vidrio templado que luce en la parte trasera quede empañado rápidamente por las huellas. Resistente al agua y el polvo (certificación IP68), ZTE ha creado un smartphone que destaca por su potencia, para lo que combina un procesador Qualcomm Snapdragon 845, una memoria RAM de 6 GB y almacenamiento de 128 GB ampliables con una microSD. Llama la atención, por otro lado, que a diferencia de otros móviles de esta firma china, el modelo que nos ocupa apuesta por una interfaz apenas intrusiva y con escasas opciones a la hora de personalizar su software. Este ZTE Axon 9 Pro viene con Android 8.1.

Con un perfil de 7,9 milímetros y un peso de 179 gramos, la atención enseguida recae en la pantalla: tiene noch, mide 6,21 pulgadas (el largo del terminal son 156,5 milímetros) y ofrece 2.248 x 1.080 píxeles de resolución y tecnología AMOLED. La experiencia multimedia es muy positiva, sobre todo cuando se combina con su sonido Dolby Atmos. Se ha prescindido del minijack para auriculares.

Sus características incluyen también tecnología NFC, compatibilidad con HDR 10 y una batería de 4.000 mAh de capacidad compatible con las tecnologías de carga inalámbrica y rápida (Quick Charge 4+). A nivel de seguridad, incorpora lector de huellas dactilares y reconocimiento facial gracias a su cámara frontal de 20 megapíxeles que destaca por su modo belleza para selfies y la gran cantidad de herramientas que propone. Mientras, la doble cámara trasera se ha resuelto con una lente principal de 12 megapíxeles, estabilización óptica de imagen y apertura de F/1.75, y otra secundaria de 20 megapíxeles con un ángulo de visión de 130º recomendable para la fotografía panorámica.

Compra por 481,15€ en Amazon

BQ Aquaris X2

Comparte con el Motorola One Vision la certificación IP52, lo que significa que el terminal es resistente a las salpicaduras y el polvo. Pero no es la única característica que tienen en común porque también cuenta con radio FM, tecnología NFC y Android One, garantizando así una experiencia de uso más pura y menos intrusiva para el usuario. Pesa 163 gramos y su cuerpo posee unas dimensiones de 150,7 x 72,3 x 8,25 milímetros.

Dentro de la franja de precio en la que se sitúa, ofrece un rendimiento bastante fluido. Lo consigue combinando un procesador Qualcomm Snapdragon 636, una memoria RAM de 3 GB y almacenamiento interno de 32 GB, ampliable hasta 256 Gbytes con una tarjeta microSD. Por su diseño, la pantalla del Aquaris X2 se suma a la tendencia de los paneles casi infinitos. pero no XXL: mide 5,65 pulgadas, brinda una resolución FHD+ y está provista de protección Corning Gorilla Glass. La usabilidad es buena, resaltando dos características importantes. Por un lado, los 650 nits de su nivel de brillo y, por otro, su tecnología Quantum Color+ que aporta viveza a las tonalidades. ¿Y el audio? Cuenta, entre otros, con dos micrófonos, cancelador de ruido y tecnología Qualcomm aptX que evita la pérdida de calidad del sonido si lo usamos con unos auriculares Bluetooth.

En cuanto al apartado de la cámara, sobre todo llama la atención su modo retrato y la incorporación de Google Lens para el reconocimiento de imágenes. La batería es de 3.100 mAh de capacidad y hemos obtenido hasta día y medio de autonomía. Es compatible, eso sí, con la tecnología de carga rápida Charge 4+. La firma española garantiza que 30 minutos son suficientes para obtener hasta un 50% de la carga total.

Compra por 199€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí? Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de julio de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.