Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2019

TECNOLOGÍA

- Pulsera de actividad impermeable Willful. Consigue el seguimiento de todas tus prácticas deportivas y otras actividades diarias —como caminar y dormir— con esta pulsera que mide el pulso, los pasos y la distancia. Cuenta con cuatro modos deportivos (saltar la cuerda, salto Jack, abdominales y cinta de correr) y permite controlar la cámara del móvil y la música mediante Bluetooth. Es resistente al agua, por lo que se puede usar para lavarse las manos o bañarse. 41% de descuento, ahorra 13 euros.

- Auriculares Sennheiser HD 4.50 Special Edition. ¿Quieres disfrutar de la música con una gran calidad de sonido? Con estos cascos inalámbricos de Sennheiser es posible. La tecnología de los 4.50 ofrece unos graves dinámicos y un sonido limpio y nítido. Además, la funcionalidad NoiseGard permite la cancelación del ruido, lo que garantiza una experiencia acústica óptima. La batería tiene una autonomía máxima de 22 horas. 50% de descuento, ahorra 100 euros.

- Altavoz inalámbrico Ultimate Ears Boom 2. El altavoz definitivo para disfrutar de la música en cualquier lugar y con una alta calidad de sonido, ya que proyecta unos graves potentes y profundos en todas direcciones. El kit incluye también un cable micro USB y un adaptador de corriente. Si se utiliza la aplicación del UE BOOM se puede acceder a funcionalidades extras y actualizar el altavoz de forma inalámbrica. Es impermeable, por lo que se puede sumergir a un metro de profundidad, hasta 30 minutos. 49% de descuento, ahorra 57 euros.

- Ordenador portátil Lenovo S145-15IWL. El diseño elegante y ligero de este portátil se combina con una gran potencia interna, ya que cuenta con un procesador Intel Core i3 de octava generación, 8 GB de RAM y una unidad de almacenamiento de estado sólido de 256 GB, con la que todos los programas fluyen rápidamente. La pantalla tiene un tamaño de 15,6 pulgadas y resolución HD y ofrece un sonido nítido gracias a su sistema Dolby Audio. Incluye Windows Home 10. 30% de descuento, ahorra 150 euros.

DISPOSITIVOS AMAZON

Kindle Paperwhite. Si te apasiona leer y quieres aprovechar al máximo estos días de verano, Amazon ofrece su e-reader estrella, el Kindle Paperwhite, a un precio sin competencia. Este modelo se caracteriza por su pantalla de tinta electrónica de alta resolución, capaz de ofrecer una sensación de lectura prácticamente idéntica a la que tendrías leyendo en papel. Tiene conexión Wi-Fi para facilitar la descarga de libros y es resistente al agua. 23% de descuento, ahorra 30 euros.

- Fire TV Stick con mando. Si quieres disfrutar de las ventajas de una Smart TV en tu televisor viejo sin tener que desembolsar mucho dinero, podrás hacerlo con este dispositivo. Su instalación es sencilla, pues se enchufa a cualquier puerto HDMI y, a través de una conexión Wi-Fi, permite el acceso a plataformas como Netflix, Prime Video o Movistar+. Fue el producto más demandado por los lectores de Escaparate durante el Amazon Prime Day 2018 y uno de los mejores valorados de Amazon. 38% de descuento, ahorra 15 euros.

- Altavoz inteligente Echo Dot de 3ª generación con Alexa. Si quieres dotar a tu hogar de un sistema inteligente, ahora tienes la oportunidad de hacerlo a bajo coste. Con el altavoz Echo Dot que integra el asistente virtual de Amazon, Alexa, podrás encender , apagar o regular las luces, poner música, o informarte de las noticias más destacadas del día usanto unicamente la voz. 50% de descuento, ahorra 30 euros

HOGAR

- Cecotec Robot Aspirador Conga Serie 1090 con cepillo especial para mascotas 4 en 1. El producto se encuentra en el Top 3 de la categoría Robots Aspiradores en Amazon. La Conga 1090 barre, aspira, pasa la mopa y friega. De hecho, dispone de fregado inteligente con hasta tres modos distintos para todo tipo de superficies. Se pueden seleccionar un total de cinco modos de limpieza: Auto, bordes, habitación, espiral y vuelta a casa. Es programable las 24/7, su potencia de succión alcanza los 1.400 Pa, tiene una autonomía de 160 minutos, dispone de tres potencias de limpieza (eco, normal y turbo) e incluye un cepillo de silicona especial para mascotas. 29% de descuento, ahorra 70 euros.



- Aspirador escoba de mano Hoover Freedom 2 en 1 sin cable y en color azul. Su estructura 2 en 1 —es escoba eléctrica y aspirador de mano—lo convierte en un producto ideal para ser utilizado en todo tipo de superficies: suelos duros, parquets, alfombras, etc. Con un peso liviano (supera por poco los 2 kilogramos), cuenta con un depósito de 700 mililitros y una autonomía operativa de 20 minutos. Equipa una batería de litio de 22V con carga rápida y dispone de aspiración continuo, por lo que nos podremos olvidar de estar pendientes del botón ON/OFF. 50% de descuento, ahorra 51,99 euros

- Batidora de Vaso con motor de 500W 3 en 1 multifunción. En un elegante diseño (el cuerpo de la batidora es de acero inoxidable), la propuesta de la marca Deik nos ofrece tres juegos de cuchillas con sus respectivos recipientes para tres funciones concretas: licua, muele granos de café y especias además de picar alimentos. De hojas muy afiladas, dispone de patas antideslizantes y dos años de garantía. Para una mayor seguridad, cuenta con un cierre de seguridad que evitar que el motor funcione antes de que se coloque el vaso. Incluye una botella de viaje con tapa deportiva. 37% de descuento, ahorra 16 euros

- Centro de planchado Philips con generador de vapor, autonomía ilimitada y calentamiento rápido. La conocida marca holandesa nos trae esta plancha ultraligera con depósito extragrande de 2,5 litros, perfecta para largos planchados. Dispone de un sistema eficiente de eliminación de cal, no requiere ajustes de temperatura independientemente de la ropa que planchemos, cuenta con ahorro de energía ECO y su suela es resistente a arañazos. Equipa filtros silenciadores para minimizar el ruido que conlleva la vaporización además de absorber las vibraciones de la base. Registra el precio más bajo en el último año. 37% de descuento, ahorra 84 euros

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

- Afeitadora eléctrica SweetLF. Con más de 100 reseñas en Amazon y cuatro estrellas y media de valoración, esta máquina de afeitar destaca por sus tres cabezales flotantes que afeitan en cuatro direcciones y se adaptan perfectamente a cualquier curva de la cara y el cuello. Además, es resistente al agua, por lo que se puede usar en la ducha. 58% de descuento, ahorra 17,4 euros

- Cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare Healthy White. Su acción dinámica alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías. Cuenta, además, con un temporizador de dos minutos que ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado por profesionales. Activa el modo blanqueamiento para eliminar las manchas del día a día (café, té, tabaco, vino tinto). Cuenta con más de 300 opiniones en Amazon y una valoración media de 4 estrellas. 52% de descuento, ahorra 36,01 euros

- Etekcity Masajeador Cervical, de Cuello, Hombros, Espalda y Piernas. Con 8 nodos de masaje y 3 velocidades ajustables, proporciona un masaje shiatsu y masaje profesional. Incorpora un nuevo diseño de velcro con el que se puede mantener en el lugar que se quiera (lumbares, cintura, muslo…) y tener las manos libres. Valorado en Amazon con la máxima puntuación (5 estrellas), tiene también una función de calor que mejora la experiencia de masaje y mejora la circulación sanguínea. 30% de descuento, ahorra 17 euros

- Termómetro digital Braun con precisión profesional. Con una rápida medición en cuestión de segundos, este termómetro de oído por infrarrojos garantiza la precisión profesional. Es rápido, cómodo y fácil de usar. Adecuado para toda la familia, desde recién nacidos hasta adultos. 34% de descuento, ahorra 15,67 euros

