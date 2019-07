Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2019 en artículos para el hogar

Los productos del hogar solemos posponer su compra durante largos periodos de tiempo a la espera de grandes descuentos que marquen la diferencia. Eso es lo que podrás encontrar estos dos días durante el Amazon Prime Day 2019 en EL PAÍS Escaparate en artículosrelacionados con el cuidado de la casa. Entre las miles de ofertas y descuentos existentes, proponemos una selección de 15 productos relacionados con el mantenimiento del hogar, menaje de cocina y electrodomésticos y herramientas para tareas de bricolaje con rebajas de hasta el 50% con respecto a su precio original: como un robot aspirador inteligente, un práctico robot de cocina o un taladro percutor con bolsa de transporte incluida.

- iRobot aspirador Roomba 981 con conexión WI-FI y tecnología Dirt Detect. Dispone de un cabezal de limpieza autoajustable que se adapta por sí solo a distintos tipos de suelo. Equipa la tecnología Dirt Detect cuya misión es reconocer las zonas donde se acumula la suciedad. Gracias a sus dos cepillos evita enredos y ofrece una succión hasta 10 veces superior con modo propulsor en superficies como alfombras. Limpia de forma continua durante dos horas, se puede controlar desde el móvil y es compatible con Alexa. Registra el precio más bajo en el último año. 50% de descuento, ahorra 500 euros.

Compra por 499€

- Robot inteligente Ecovacs DEEBOT 901 con tecnología Smart Navi 3.0. Con una autonomía de 100 minutos, equipa una tecnología de láser que consigue trazar un mapa completo del hogar. Además, dispone de control por voz y modos de succión intercambiable. Mediante la app Ecovacs, el robot crea barreras virtuales para priorizar zonas de la casa. Tiene cuatro modos de limpieza y el producto viene con un cepillo principal, otros cuatro laterales, dos filtros para polvo fino y una estación de carga. Registra el precio más bajo en el último año. 45% de descuento, ahorra 179,10 euros.

Compra por 219,90€

- Envasadora al vacío Food Saver con dos tipos de envasado y dos velocidades. Producto ideal para alimentos húmedos y secos más un modo para alimentos delicados. De fácil almacenamiento (se puede guardar tanto en vertical como en horizontal), incorpora un soporte para rollos y otro para cutter. Incluye una bandeja escurridora antibacteriana que captura los líquidos derramados, diez bolsas de envasado al vacío de dos tamaños diferentes (0,94 y 3,78 litros), un rollo de 0,28 x 3,04 metros y un tubo de vacío para tarros. Registra el precio más bajo en el último año. 19% de descuento, ahorra 36 euros.

Compra por 153,90€

- Lote de seis bombillas LED esféricas con filamento y eficiencia energética A. Aptas para ser utilizadas en cualquier rincón del hogar, consumen 7W, producen una luz blanca suave y cada una de ellas sustituye a una bombilla incandescente de 60 vatios. Además, tienen una vida útil de 15.000 horas —el equivalente a unos trece años con un funcionamiento diario de tres horas diarias—. El tipo de casquillo es el E27. Por otra parte, estas bombillas no están recomendadas para instalarlas en lámparas cerradas. 1 año de garantía AmazonBasics. Registra el precio más bajo en el último año. 30% de descuento, ahorra 5,40 euros.

Compra por 12,59€

- Batidora de mano Braun Minipimer de 1.000W y tecnología Active Blade. Gracias a sus 1.000W de potencia y a la incorporación de su cuchilla desplazable, esta batidora de la conocida marca alemana bate con un 40% menos de esfuerzo. Además, incorpora una cuchilla central adicional lo que permite una zona de corte activa más amplia (hasta un 250%). Posee velocidad automática y se puede manejar fácilmente con una mano. Incluye cuatro accesorios: vaso de 600 ml, batidora de vaso de 1,25 litros , minipicadora de 350 ml y varillas. 21% de descuento, ahorra 24,12 euros.

Compra por 89€

- Batidora de Vaso con motor de 500W 3 en 1 multifunción. En un elegante diseño (el cuerpo de la batidora es de acero inoxidable), la propuesta de la marca Deik nos ofrece tres juegos de cuchillas con sus respectivos recipientes para tres funciones concretas: licua, muele granos de café y especias además de picar alimentos. De hojas muy afiladas, dispone de patas antideslizantes y dos años de garantía. Para una mayor seguridad, cuenta con un cierre de seguridad que evitar que el motor funcione antes de que se coloque el vaso. Incluye una botella de viaje con tapa deportiva. 37% de descuento, ahorra 16 euros.

Compra por 26,99€

- Robot de cocina Taurus Mycook Touch de inducción con 10 velocidades. Con dos modos de cocinado (manual y guiado durante todo el proceso), este modelo de la marca Taurus calienta los alimentos por el método de inducción desde los 40 hasta los 140º C. Dispone de un motor de 1.600W, una pantalla táctil personalizable de 7 pulgadas y cuatro funciones especiales: sofrito, amasado, turbo y balanza. Su estructura está hecha en acero inoxidable y sus aplicaciones y recetarios vienen únicamente en español. Incluye una vaporera de dos niveles con capacidad de 4,5 litros y permite conexión vía WI-FI. 34% de descuento, ahorra 304 euros.

Compra por 595 euros

- Cafetera espresso De'longhi Cafetera con depósito extraíble de 1,1 litros. Dispone de un práctico espacio interior de almacenaje de los filtros y un sistema de doble bandeja antigoteo para todo tipo de tazas (incluidas las de gran tamaño de hasta 13 centímetros de altura). Incorpora un sistema de Cappuccino avanzado con una boquilla 360 grados y, además, cuenta con portafiltro profesional 7 y función de autopagado nueve minutos después del último uso. Incorpora un filtro profesional con acabados en aluminio. 28% de descuento, ahorra 39,10 euros.

Compra por 99,90€

- Hervidor de agua rápido de cristal con iluminación LED azul de diseño exclusivo. Este producto es el más vendido en la plataforma Amazon dentro de la categoría Teteras para fogón. Tiene una capacidad máxima de 1,7 litros y su estructura está fabricada en vidrio templado de alta calidad, anticorrosivo y con gran resistencia a altas temperaturas. Dispone de asa aislante del calor, apagado automático cuando el agua comienza a hervir y varias aberturas para el escape del agua en caso de sobrellenado. Dispone de dos años de garantía. 32% de descuento, ahorra 8 euros.

Compra por 16,99€

- Ventilador de torre oscilante con mando a distancia y temporizador. Se encuentra en el top 10 de Amazon en la categoría de Ventiladores de torre. Este modelo cuenta con tres velocidades de caudal de aire (a un máximo de 1.300 rpm) y tres modos de funcionamiento: brisa normal, natural y en suspensión. Tiene una potencia de 45W, la longitud del cable es de casi dos metros y su temporizador es programable hasta máximo de 8 horas. Con mando a distancia —en un máximo de 5 metros— este ventilador dispone de sistema oscilante de hasta 70 grados. Registra el precio más bajo en el último año. 38% de descuento, ahorra 30 euros.

Compra por 49,99€

- Plancha de mano vertical al vapor con eliminación rápida de arrugas. Con una potencia de 800 watios, este modelo de plancha consigue eliminar las arrugas de nuestras prendas, aunque estén elaboradas con distintos materiales, de forma rápida y sin esfuerzo. Equipa dos filas de boquillas que rocían grandes cantidades de vapor facilitando la supresión de arrugas y eliminando posibles bacterias. Pesa solo 600 gramos, su diseño es desmontable, cuenta con un cable de 2,4 metros de largo y gracias a su capacidad (180 ml) produce el vapor necesario durante más de diez minutos. Registra el precio más bajo en el último año. 37% de descuento, ahorra 9,49 euros.

Compra por 16,50€

- Centro de planchado Philips con generador de vapor, autonomía ilimitada y calentamiento ultrarápido. La conocida marca holandesa nos trae esta plancha ultraligera con depósito extragrande de 2,5 litros, perfecta para largos planchados. Dispone de un sistema eficiente de eliminación de cal, no requiere ajustes de temperatura independientemente de la ropa que planchemos, cuenta con ahorro de energía ECO y su suela es resistente a arañazos. Equipa filtros silenciadores para minimizar el ruido que conlleva la vaporización además de absorber las vibraciones de la base. Registra el precio más bajo en el último año. 37% de descuento, ahorra 84 euros.

Compra por 145€

- Taladro percutor BLACK+DECKER y set de 32 accesorios con bolsa de transporte incluida. Modelo con cable con motor de 710 watios y una acción percutora de 47.600 impactos por minuto. Una herramienta perfecta para taladrar en mampostería —con un diámetro máximo de 13mm— además de en madera y en acero. Cuenta con un interruptor de bloqueo en el gatillo para un mayor control en su uso minimizando la aparición de fatiga. Incluye un completo lote de 32 piezas para atornillar y taladrar: 3 llaves de vaso hexagonal, 14 puntas para atornillar o 5 brocas para metal, entre otras muchas. 43% de descuento, ahorra 24,99 euros.

Compra por 33,41€

- Hidrolimpiadora de alta presión para exteriores Kärcher K 5 Full Control Home. Con tan solo 12,7 kilogramos de peso, esta hidrolimpiadora elimina la suciedad que se acumula en las zonas de exterior de la casa de forma óptima. Dispone de tres niveles de presión y un nivel de detergente y es adecuado para la limpieza de vehículos, muebles de jardín y bicicletas. Equipa un filtro interno de agua que protege la bomba de alta presión contra las impurezas que contiene el agua. Incluye kit para el hogar con limpiadora de superficies T 350 y 1 litro de detergente para limpieza de piedra 3 en 1. 22% de descuento, ahorra 63,01 euros

Compra por 229,99€

