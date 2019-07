Cómo suscribirse a Amazon Prime y cuáles son sus ventajas

Cualquier usuario que accede a Amazon puede realizar compras en casi la totalidad de su catálogo con una cuenta gratuita. Sin embargo, el gigante del comercio electrónico también ofrece un servicio premium, llamado Amazon Prime, con el que se puede disfrutar de envíos gratuitos y rápidos —de uno a tres días— en millones de productos sin compra mínima, e incluso en el mismo día en artículos seleccionados. Además, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y alrededores está disponible la entrega en dos horas, llamada Amazon Now, que también es gratis.

Amazon Prime tiene un precio de 36 euros al año en un solo pago —equivalente a tres euros al mes— o de 3,99 euros al mes, con la ventaja de que se puede cancelar la suscripción en cualquier momento en ambos planes. Lo mejor es que los usuarios que nunca hayan estado registrados en este programa pueden disfrutar de un periodo de prueba de 30 días completamente gratis y sin compromisos, es decir, que tienen la posibilidad de darse de baja al finalizar este periodo.

CÓMO DARSE DE ALTA

Para darse de alta al programa, simplemente hay que crear una cuenta de Amazon o ingresar con una existente desde la página de Amazon Prime, haciendo clic en el botón con la leyenda “Empezar mi periodo de prueba gratis”. Una vez dentro, el servicio pedirá registrar una tarjeta de crédito o débito, pero no realizará ningún cargo hasta pasados los 30 días del periodo de prueba, en caso de que el usuario decida seguir suscrito. Después, simplemente hay que volver a clicar en el botón “Empezar mi periodo de prueba gratis” para comenzar a disfrutar de Amazon Prime.

En caso de ya haber utilizado el periodo de prueba gratuito con anterioridad o de haber estado suscrito a Amazon Prime en algún momento, será necesario seleccionar alguno de los dos planes de pago: mensual (3,99 euros al mes) o anual (36 euros al año).

OTRAS VENTAJAS

Además de las ventajas que Amazon Prime ofrece en envíos, la suscripción también incluye otros servicios atractivos:

-Prime Video: Una plataforma de streaming con series y películas para ver en todos los dispositivos. Entre su catálogo se encuentran títulos como The Big Bang Theory, Friends o The Office, así como las producciones originales The Grand Tour, Sneaky Pete o The Man in the High Castle.

-Prime Music: Un catálogo de dos millones de canciones para escuchar sin publicidad en cualquier dispositivo. Toda la música se puede escuchar en streaming o descargar para escucharla sin conexión. El servicio es compatible con el asistente de voz Amazon Alexa.

-Prime Reading: ¿Tienes un Kindle? Accede a una selección de cientos de eBooks de manera libre para leer en cualquier dispositivo. El catálogo se actualiza periódicamente para tener lecturas nuevas permanentemente.

-Amazon Photos: Un espacio ilimitado en la nube para almacenar todas tus fotos, desde el móvil o el ordenador. Accede a las imágenes desde cualquier lugar y libera espacio en tus dispositivos. Además, incluye 5 GB para guardar otros archivos con el servicio Amazon Drive.

-Ofertas del Prime Day: Cada año, Amazon lanza una campaña de ofertas exclusivas para los clientes Prime con precios imbatibles. En esta ocasión, los descuentos durarán 48 horas, desde las 00:00 horas del 15 de julio y hasta las 23:59 del 16 de julio.

