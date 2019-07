Los 10 artículos más demandados por los lectores de Escaparate en el Prime Day 2018

La edición del Amazon Prime Day de 2018 estuvo marcada por una vorágine de compras, y en países como España, Polonia y Alemania, por la huelga convocada por trabajadores de algunos centros que reclaman mejores condiciones laborales. Durante las 36 horas que duró el evento de descuentos, los usuarios suscritos al servicio Prime de la compañía fundada por Jeff Bezos tuvieron acceso a miles de ofertas en productos de todas las categorías.

En EL PAÍS Escaparate publicamos varios artículos con una selección de las mejores ofertas en tecnología, hogar, cuidado personal, moda, deporte, salud y productos para bebés y niños. De entre todos los artículos reseñados, el Fire TV Stick, un dispositivo de Amazon para convertir cualquier televisor en una smart TV, fue el más solicitado por nuestros lectores, por delante de un recortador de barba de Philips y de una pulsera de actividad Willful —segundo y tercer producto más comprados respectivamente—. En la lista que publicamos a continuación con los 10 productos que han triunfado entre nuestros lectores durante el Prime Day de 2018, se puede comprobar que la categoría estrella ha sido la tecnología.

1. Fire TV Stick

En la comparativa que publicamos en marzo con los mejores dispositivos para convertir un televisor en una smart TV, tuvimos la oportunidad de analizar este producto marca Amazon. Nuestros expertos destacaron su facilidad de uso: basta con conectarlo al HDMI de la televisión y a la red WiFi de casa para convertir un televisor en una Smart TV con acceso a plataformas como Netflix, Facebook, Youtube o Prime Video, entre otras.

2. Recortador de barba Philips MG3740/15

Un dispositivo multiusos para el cuidado masculino del rostro y del cabello. Incluye nueve herramientas: un recortador con un peine guía para barba, cuello y línea de cabello, un recortador metálico de precisión, otro para nariz y orejas y seis peines guía resistentes a impactos. Podrás limpiar todos sus accesorios bajo el agua.

3. Pulsera de actividad Willful

Quién mejor para opinar de una pulsera de actividad como esta que uno de los usuarios que la han probado. El comentario mejor valorado de este producto en Amazon, firmado por Sergio Carretero, recoge: “En general nos parece un muy buen reloj: su pantalla se ve genial y con números grandes, tiene mil y una opciones, mide bien los pasos, da las pulsaciones rápido y su sistema para deporte y notificaciones es genial. Nuestro favorito desde YA”.

4. Tarjeta de memoria microSD SanDisk 64GB

Con tarjeta de memoria no vas a tener que pensar si queda espacio o no en tu dispositivo. Este modelo microSD te ofrece 64 gigabytes para que puedas almacenar lo que quieras con una velocidad de lectura de 100 megabytes por segundo. Es ideal para grabar y reproducir vídeos con calidad Full HD y está especialmente recomendada para smartphones, tabletas y cámaras digitales.

5. Auriculares in ear SoundPEATS

No es casualidad que los auriculares in ear de SoundPEATS sean uno de los productos favoritos de los lectores de EL PAÍS Escaparate en el último año ni que formen parte de esta lista. Este modelo aúna unas buenas prestaciones a un precio muy económico; dos aspectos que se suman a su resistencia y a una autonomía de hasta 4 horas. Se cargan a través de un cable micro USB y tienen conexión Bluetooth.

6. Kindle Paperwhite

Con este popular eReader podrás leer lo que quieras y donde quieras gracias a las prestaciones que ofrece: una pantalla de alta resolución que evita los reflejos solares, un peso y diseño adaptado para utilizarlo con una mano o una autonomía capaz de aguantar hasta seis semanas. Tiene una memoria interna de 4 gigabytes y conectividad WiFi y 3G.

7. iRobot Roomba 615

Este modelo de la conocida marca de robots aspiradores cuenta con dos cepillos multisuperficie capaces de atrapar hasta el pelo de tu mascota. Se desplaza de forma inteligente por toda la casa y gracias a su base de carga estará a punto siempre que lo necesites.

8. Set de tres sartenes Tefal Expertise

Elaboradas en aluminio con un recubrimiento Titanium Excelence, que dura hasta tres veces más gracias a sus siete capas, dos de ellas reforzadas con la dureza del titanio. Tiene control de temperatura ThermoSpot y se adaptan a todas las cocinas, incluso las de inducción. Podrás cocinar con menos grasa y su limpieza será muy fácil ya que nada se pegará. Tienen 21, 24 y 26 centímetros de diámetro respectivamente.

9. Portátil Lenovo Ideapad 320-15AST

Este modelo minimalista de Lenovo no apuesta solo por la imagen exterior. Está pensado para rendir en las tareas diarias gracias a sus 8 gigabytes de memoria RAM y un procesador AMD A9-9420. La pantalla es de 15,6 pulgadas y tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Tiene una capacidad de almacenamiento SSD de 256 gigabytes y una tarjeta gráfica AMD Radeon R5.

10. Plancha de pelo Remington S9500 Pearl

Aunque la marca no te suene demasiado, se trata de uno de los best-sellers en planchas de pelo de Amazon. Cuenta con 1.759 reseñas que la han puntuado con un 9,2 sobre 10. “Por el precio que tenía me esperaba la típica plancha que no te deja liso el pelo, sino ondulado y feo. Pero mi sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que, salvando las diferencias con otras planchas de 200 euros, alisa perfectamente y a priori no tiene nada que envidiar a otras. Se calienta en segundos, y estéticamente es bonita. Trae también una bolsa de tela para guardarla. Gran producto, repetiría seguro”, escribía la usuaria Padi hace unos meses.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de julio de 2019.

