Las mejores ofertas de tecnología en el Amazon Prime Day 2019

La tecnología es, sin duda, la categoría estrella de las ofertas del Amazon Prime Day, ya que este tipo de artículos son sumamente útiles en el día a día. Es por eso que en EL PAÍS Escaparate hemos buceado entre miles de productos para proponerte los 15 productos tecnológicos con los descuentos más atractivos de la jornada. Dividido en apartados de imagen y sonido, móviles y wearables, e informática, en este listado encontrarás gadgets con rebajas de hasta un 55%.

IMAGEN Y SONIDO

- Fire TV Stick. Si quieres disfrutar de las ventajas de una Smart TV en tu televisor viejo sin tener que desembolsar mucho dinero, podrás hacerlo con este dispositivo. Su instalación es sencilla pues se enchufa a cualquier puerto HDMI y, a través de una conexión Wi-Fi, permite el acceso a plataformas como Netflix, Prime Video o Movistar+. Fue el producto más demandado por los lectores de Escaparate durante el Amazon Prime Day 2018 y uno de los mejores valorados de Amazon. 38% de descuento, ahorra 15 euros.

- Smart TV Sony KD43XF7004BAEP. Un televisor ideal tanto para tenerlo como pantalla principal en el salón de casa como secundaria en una habitación o la cocina. Tiene una diagonal de 43 pulgadas y una resolución 4K con tecnología X-Reality Pro, con las que consigue unas imágenes más nítidas. Además, es compatible con los sistemas HDR y cuenta con un sonido envolvente de gran claridad. 41% de descuento, ahorra 282 euros.

- Auriculares Sennheiser HD 4.50 Special Edition. ¿Quieres disfrutar de la música con una gran calidad de sonido? Con estos cascos inalámbricos de Sennheiser es posible. La tecnología de los 4.50 ofrece unos graves dinámicos y un sonido limpio y nítido. Además, la funcionalidad NoiseGard permite la cancelación del ruido, lo que garantiza una experiencia acústica óptima. La batería tiene una autonomía máxima de 22 horas. 50% de descuento, ahorra 100 euros.

- Auriculares Bluetooth HAVIT. Gracias a la inclinación de 30 grados de sus almohadillas, estos auriculares se acomodan fácilmente dentro del oído. Esto, sumado a su peso de sólo 15 gramos, los hace perfectos para el día a día, incluso para practicar deporte, ya que son resistentes al sudor, el polvo y la humedad. Sus altavoces metálicos de 6 mm proporcionan unos graves profundos, reducen el ruido externo y mejoran la experiencia auditiva. 55% de descuento, ahorra 12 euros.

- Altavoz inalámbrico Ultimate Ears Boom 2. El altavoz definitivo para disfrutar de la música en cualquier lugar y con una alta calidad de sonido, ya que proyecta unos graves potentes y profundos en todas direcciones. El kit incluye también un cable micro USB y un adaptador de corriente. Si se utiliza la aplicación del UE BOOM se puede acceder a funcionalidades extras y actualizar el altavoz de forma inalámbrica. Es impermeable, por lo que se puede sumergir a un metro de profundidad, hasta 30 minutos. 49% de descuento, ahorra 57 euros.

MÓVILES Y GADGETS

- Xiaomi Mi 9T. El último terminal presentado por la marca china está arrasando por muchos motivos. Primero, por su gran pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas sin notch, ya que la cámara frontal, de 20 MP, sale de la parte superior en forma de pop-up sólo cuando se activa. Además, en la parte trasera combina una triple cámara, con dos lentes de 48 MP y uno más, gran angular, de 13 MP. Por dentro cuenta con un procesador Snapdragon 730, 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. 10% de descuento, ahorra 33 euros.

- Smartphone OPPO RX17 Pro. “El móvil que revoluciona la tecnología de las baterías”. Así definimos este terminal en nuestro análisis a profundidad, en el que lo valoramos con una puntuación promedio de 9,1. Destacan su pantalla de 6,4 pulgadas y su notch en forma de gota. Y potencia le sobra, ya que dispone de una memoria RAM de 6 GB y 128 GB de almacenamiento. En cuestión de fotografía ofrece tres cámaras traseras —de 12 y 20 MP—, así como una frontal de 25 MP. 42% de descuento, ahorra 250 euros.

- Kindle Paperwhite. Si te apasiona leer y quieres aprovechar al máximo estos días de verano, Amazon ofrece su e-reader estrella, el Kindle Paperwhite, a un precio sin competencia. Este modelo se caracteriza por su pantalla de tinta electrónica de alta resolución, capaz de ofrecer una sensación de lectura prácticamente idéntica a la que tendrías leyendo en papel. Tiene conexión Wi-Fi para facilitar la descarga de libros y es resistente al agua. 23% de descuento, ahorra 30 euros.

- Pulsera de actividad impermeable Willful. Consigue el seguimiento de todas tus prácticas deportivas y otras actividades diarias —como caminar y dormir— con esta pulsera que mide el pulso, los pasos y la distancia. Cuenta con cuatro modos deportivos (saltar la cuerda, salto Jack, abdominales y cinta de correr) y permite controlar la cámara del móvil y la música mediante Bluetooth. Es resistente al agua, por lo que se puede usar para lavarse las manos o bañarse. 41% de descuento, ahorra 13 euros.

INFORMÁTICA

- Ordenador portátil Lenovo S145-15IWL. El diseño elegante y ligero de este portátil se combina con una gran potencia interna, ya que cuenta con un procesador Intel Core i3 de octava generación, 8 GB de RAM y una unidad de almacenamiento de estado sólido de 256 GB, con la que todos los programas fluyen rápidamente. La pantalla tiene un tamaño de 15,6 pulgadas y resolución HD y ofrece un sonido nítido gracias a su sistema Dolby Audio. Incluye Windows Home 10. 30% de descuento, ahorra 150 euros.

- Apple MacBook de 12 pulgadas. ¿Necesitas un ordenador fiable para trabajar o estudiar? El MacBook con pantalla de 12 pulgadas dispone de un procesador Intel Core i3 de doble núcleo y una memoria RAM de 8 GB. Además, para utilizar las aplicaciones y los archivos con fluidez, cuenta con un almacenamiento de estado sólido de 256 GB. La batería ofrece una autonomía de hasta 10 horas y tiene puerto de carga USB-C. El exterior, de aluminio, es de un atractivo color oro. 33% de descuento, ahorra 500 euros

- Tarjeta microSDXC de 128 GB SanDisk Ultra. Para ampliar la capacidad de almacenamiento del móvil, las cámaras fotográficas o de vídeo, o incluso la tablet, es imprescindible una tarjeta de memoria microSD. Este modelo de SanDisk ofrece una gran capacidad de 128 GB y cuenta con la categoría A1 para unas transferencias de datos muy rápidas. También es clase 10, lo que la hace apta para la grabación y reproducción de vídeos en calidad Full HD. 18% de descuento, ahorra 3,50 euros.

- Disco duro portátil de 3 TB WD My Passport. Uno de los mayores atractivos de este dispositivo es su enorme capacidad para almacenar una gran cantidad de series, películas, fotos y vídeos, lo que viene genial si te animas, por ejemplo, a hacer una maratón con amigos o revivir las últimas vacaciones en familia. Su software WD Backup permite hacer copias de seguridad automática y está protegido mediante contraseña con cifrado de hardware. 23% de descuento, ahorra 25 euros.

- Memoria USB 3.0 SanDisk Ultra de 128 GB. De acuerdo con la marca SanDisk, una referencia en dispositivos de almacenamiento, esta memoria es hasta 10 veces más rápido que un USB 2.0 estándar. Ofrece hasta 100 MB/s de velocidades de lectura —puede transferir una película completa en menos de 40 segundos— y mantiene la privacidad de tus archivos privados con el software SanDisk SecureAccess. 20% de descuento, ahorra 4 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de julio de 2019.

