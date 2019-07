Las mejores ofertas del Prime Day 2019 en dispositivos Amazon

El Amazon Prime Day es uno de los eventos más esperados del año para hacernos con lo último en productos tecnológicos y, sobre todo, en adquirir aquellos dispositivos que consiguen hacernos la vida más fácil en cualquier rincón del hogar. Los productos que en esta cuidada selección os presentamos tienen la marca del gigante tecnológico Amazon. Prestaciones, comodidad y conectividad son algunas de sus funciones más apreciadas por usuarios y compradores. Y además, en estos dos días de infinitos descuentos, presentan fuertes descuentos. Es por eso que EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado nueve artículos, incluyendo lectores electrónicos tan afamados como el Kindle Paperwhite, el Fire TV Stick o altavoces inteligenetes como el Echo Dot entre otros muchos, con hasta el 50% de descuento.

MULTIMEDIA

- Fire TV Stick Basic Edition con mando. Si quieres disfrutar de las ventajas de una Smart TV en tu televisor viejo sin tener que desembolsar mucho dinero, podrás hacerlo con este dispositivo. Su instalación es sencilla, pues se enchufa a cualquier puerto HDMI y, a través de una conexión Wi-Fi, permite el acceso a plataformas como Netflix, Prime Video o Movistar+. Fue el producto más demandado por los lectores de Escaparate durante el Amazon Prime Day 2018 y uno de los mejores valorados de Amazon. 38% de descuento, ahorra 15 euros.

- Fire HD 8 con 16 GB de almacenamiento interno en color negro. Fire HD 8 es una tableta pensada para consumir contenido multimedia: películas, series, libros, juegos, música… No podía ser de otra manera cuando su fabricante, Amazon, es uno de los grandes proveedores del mundo y ofrece servicios relacionados con todo ello: Prime Video, Kindle Unlimited, tienda digital de música… De ahí que este modelo, cuyo precio y hoja de especificaciones lo sitúan directamente en la gama baja, ofrezca acceso directo a su amplio catálogo. 30% de descuento, ahorra 30 euros.

LECTURA

- Kindle Paperwhite con pantalla de alta resolución de 6 pulgadas y 8 GB de almacenamiento. Si te apasiona leer y quieres aprovechar al máximo estos días de verano, Amazon ofrece su e-reader estrella, el Kindle Paperwhite, a un precio sin competencia. Este modelo se caracteriza por su pantalla de tinta electrónica de alta resolución, capaz de ofrecer una sensación de lectura prácticamente idéntica a la que tendrías leyendo en papel. Tiene conexión Wi-Fi para facilitar la descarga de libros y es resistente al agua. 23% de descuento, ahorra 30 euros.

- Kindle con luz integrada y regulable. El libro electrónico más básico de Amazon incorpora una pantalla estándar de seis pulgadas de grafeno, que elimina los reflejos. Pese a ello, su resolución —167 ppp— es casi la mitad que la del resto de modelos de la marca, algo que se nota mucho en las ilustraciones. Además, si ya se ha utilizado un lector con pantalla iluminada, es difícil pasar a uno que no la tenga, por la comodidad de leer en sitios oscuros, de noche, etcétera. 22% de descuento, ahorra 20 euros.

ALTAVOCES INTELIGENTES

- Echo Input en color negro. Se trata de un dispositivo de tamaño compacto con forma de disco aplanado que está disponible en dos colores (negro y blanco). Sólo tiene dos conexiones físicas —una auxiliar y otra micro USB para conectarlo a la corriente— y dos botones: uno con el que desactivar el micrófono y que no escuche lo que decimos y otro para utilizarlo sin emplear el comando de voz Alexa. Incorpora cuatro micrófonos que hacen posible que nos oiga desde cualquier parte de la habitación, aunque haya ruido. Cada vez que detecta una instrucción, se ilumina un pequeño LED para que podamos ver a simple vista que la comunicación ha sido exitosa. 50% de descuento, ahorra 20 euros.

- Altavoz inteligente Echo Dot de 3ª generación. Si quieres dotar a tu hogar de un sistema inteligente, ahora tienes la oportunidad de hacerlo a bajo coste. Con el altavoz Echo Dot que integra el asistente virtual de Amazon, Alexa, podrás encender, apagar o regular las luces, poner música, o informarte de las noticias más destacadas del día usanto unicamente la voz. 50% de descuento, ahorra 30 euros.

- Altavoz inteligente Amazon Echo de 2ª generación. Mediante el servicio en la nube de Alexa Voice Service, este altavoz de la segunda generación de Amazon puede reproducir música, realizar llamadas, buscar información o encender las luces. Su forma de cilindro le permite ofrecer un sonido envolvente y cuenta con siete micrófonos para oírte desde cualquier rincón de una habitación. La línea Echo se completa con los modelos Echo Dot, de tamaño compacto y más económico; Echo Spot, con pantalla para usarse como reloj de mesa; Echo Plus, con sonido de alta calidad; y Echo Input, para utilizar Alexa con cualquier otro altavoz. 40% de descuento, ahorra 40 euros.

- Echo Show 5 con pantalla de 5,5 pulgadas. Equipado con una pantalla de 5,5 pulgadas, con el Echo Show de Amazon no solo podrás controlar tu casa con la voz, sino que también podrás controlar tu calendario y ver vídeos. Al ser un dispositivo compatible con Alexa, se puede utilizar para funciones inteligentes de lo más variadas, especialmente para escuchar música en reproductores como Amazon Music o Spotify a través de internet. 33% de descuento, ahorra 30 euros.

Echo Plus + bombilla LED Philips Hue White. Si quieres dotar a tu hogar de un sistema inteligente ahora tienes la oportunidad de hacerlo a bajo coste. Este kit se compone de un altavoz Echo Dot que integra el asistente virtual de Amazon, Alexa, dos bombillas Philips Hue White E27 y el puente Philips Hue que te permitirá ampliar el ecosistema Hue hasta en 50 bombillas. Podrás pedirle a Alexa que encienda, apague o regule las luces, que ponga música, que te informe de las noticias más destacadas del día o que te avise a una hora determinada entre otras muchas funciones. 33% de descuento, ahorra 50 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de julio de 2019.

