“Yo tenía novio para que la gente no me pillara”

“A mí nadie me ha dicho que no pudiera ser lesbiana. Pero yo lo que he visto a mi alrededor es que tenías que ser heterosexual". Rocío Saiz es la líder de la banda Las Chillers. En el tercer episodio de Secreto a Voces, cuenta que siempre supo que era homosexual y que solo tuvo un novio a los 13 años por presión social. No sentía nada.

En la conversación, hace un repaso por varias de sus relaciones más significativas, cuenta lo que aprendió, reconoce sus traumas y confiesa su devoción por el amor.

Además de estar al frente del sexteto de punk, Saiz compone adictivos himnos de pop sintético junto a Enrique Aparicio en el dúo Monterrosa, y en sus sets como DJ explora desde el pop más bailable hasta los clásicos cañís.

Formada en la industria musical y teatral, se dedica a la coordinación, manejo y contratación de reconocidas bandas. Ha trabajado en el Primavera Sound, el Low festival y el SXSW, entre otros.

Actualmente forma parte de Plan B Music, con artistas como Niño de Elche o María Rodés.

Secreto a Voces es un podcast creado por LesWorking para EL PAÍS. Se grabó en California Estudios con Víctor Saiz como técnico de sonido.

