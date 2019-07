La obsesión con la privacidad de Hugh Grant le lleva hasta la violencia

Hugh Grant lleva años manteniendo una guerra abierta contra la prensa. Una guerra en la que ha ganado muchas batallas, pero que en ocasiones le ha provocado tropiezos como el sucedido en Roma esta semana.

El actor estaba dando un paseo nocturno por la ciudad italiana junto a su esposa, Anna Eberstein, cuando se encontró con una mujer que estaba grabando unas imágenes por la calle y que al parecer bloqueó sin querer el paso de Eberstein mientras caminaba. El intérprete interpeló a la mujer y, tal y como se ve en el vídeo, que ha sido publicado por el diario italiano La Repubblica, le dio un empujón a la vez que le preguntaba qué estaba haciendo y que por qué grababa a su esposa.

Sin embargo, la mujer que estaba grabando ese vídeo no tenía ningún intención de filmar a Grant ni a Eberstein. Era Luisa Melara, presidenta de AMA, la empresa que gestiona el reciclaje de residuos en Roma. Melara estaba grabando con su teléfono unas imágenes que pretendían ser de denuncia, en las que se veía cómo un restaurante de la ciudad italiana tiraba sus basuras sin clasificarlas correctamente.

ampliar foto Hugh Grant y Anna Eberstein, en una entrega de premios en enero de 2019 en California. CORDON PRESS

Ha sido la propia Melara quien ha dado a conocer estas imágenes y el incidente que vivió con la pareja. En el vídeo se puede escuchar la voz de Grant diciendo "No te pongas delante de mi esposa", a la vez que se aprecia un movimiento de cámara después de que él intentara bajar el móvil de Melara. Ella asegura que en un primer momento no reconoció a la pareja.

"Grant, que estaba detrás de mí, me alcanzó y cogió mi móvil. Yo lo volví a coger y él me dijo: 'No estás siendo nada educada'. Yo le dije lo mismo y entonces un colega le explicó que yo era la presidenta de la empresa municipal de basuras", ha explicado Melara en el diario británico The Daily Mail.

El actor, de 58 años, es un férreo defensor de su privacidad y la de su familia. En mayo de 2018 se casó con Eberstein, madre de tres de sus hijos, en una ceremonia privada de la que no trascendieron imágenes. Junto a ella tiene tres hijos nacidos en 2012, 2015 y marzo de 2018. También tiene dos hijos más junto a la actriz Tinglan Hong, Tabitha (de siete años) y Felix (de cinco). Nunca ha anunciado públicamente sus nacimientos ni posado con ellos, por lo que apenas hay imágenes al respecto.

La prensa y en concreto los tabloides son los principales caballos de batalla del intérprete de Love Actually o Cuatro bodas y un funeral. Grant ha sufrido pinchazos telefónicos y escuchas ilegales por parte de los diarios News of the World (a cuyo cierre contribuyó) y The Sun. No solo denunció esas escuchas y testificó contra quienes las realizaron, sino que él mismo participó activamente en que se hicieran públicas grabando en secreto a los periodistas que le espiaron. En 2011 había conseguido una orden de alejamiento de 100 metros para Tinglan Hong y su entonces primer hijo.

Un año después, en 2012, cuando recibió una "importante suma de dinero" (que no se hizo pública) como indemnización, decidió donarlo a una campaña de lucha contra las prácticas ilegales de ese tipo en medios sensacionalistas. Algo que repitió en 2018 con los 110.000 euros que recibió del grupo de medios Mirror Group Newspapers y que también quiso donar donará al grupo de activistas a Hacked Off, campaña contra las interceptaciones ilegales.