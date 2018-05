Hugh Grant se casa con la madre de tres de sus hijos, Anna Eberstein

Por si a alguien le quedaban ganas de una boda británica, se acerca otra en el horizonte. Calma: la pompa y el boato de esta no será parecida, ni de lejos, a la del príncipe Enrique y Meghan Markle. Porque esta vez quien se casa es otro británico universal, pero de un calibre muy distinto al de la realeza: el actor Hugh Grant.

Según ha anunciado la revista People y la BBC, el actor de 57 años contraerá matrimonio con su pareja, la productora sueca Anna Eberstein. La pareja tiene tres hijos en común, un niño de cinco llamado John, una niña de dos años de nombre desconocido y un bebé de apenas dos meses del que se desconocen sexo y nombre. Además, Grant tiene otros dos hijos con la actriz Tinglan Hong: Tabitha Xiao Xi, de seis años, y Felix Chang, de cinco años. Hong y sus dos hijos viven en Londres, cerca de los Eberstein-Grant.

Según informan tanto People como varios medios británicos, se ha tenido noticia de la boda porque la pareja aparece en los registros de matrimonios que se celebrarán próximamente en la zona de Kensington, donde residen, y se pueden comprobar públicamente en el Ayuntamiento(algo así como una Junta de Distrito) de Chelsea. Él aparece como soltero y ella como divorciada de un matrimonio anterior.

Hugh Grant y Liz Hurley en el estreno de 'Cuatro bodas y un funeral', en 1994. GTRESONLINE

La relación más duradera que se le conoce al actor de Cuatro bodas y un funeral es con la también actriz Liz Hurley, con la que salió durante 13 años y con quien guarda una buena amistad.

Grant estrena ahora el primer papel protagonista de su carrera en televisión con la miniserie de tres capítulos A Very English Scandal, en la que se retrata el escándalo sexual del diputado liberal Jeremy Thorpe, al que da vida, con su amante Norman Scott en los años 60 y 70. Scott apareció después asesinado y Thorpe tuvo que enfrentarse a un mediático juicio. Estos días se encuentra promocionando la serie, y en una entrevista ha asegurado que para él se ha acabado la etapa en la que era protagonista de comedias románticas. "Ese pájaro ya voló", decía irónico.

Además, Grant está muy implicado con las escuchas y el espionaje telefónico al que se veían sometidos muchos famosos británicos por el diario News of the World. Gracias a su comparecencia ayudó a acelerar el cierre del tabloide de Rupert Murdoch y logró una importante indemnización que destinó de forma íntegra a los activistas Hacked Off.