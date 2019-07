¿Por qué África es pobre?

"No hay una, sino muchas Áfricas. No es la misma foto la que obtenemos en Somalia, que la que obtenemos en Etiopía, por ejemplo. No paramos de leer en los medios información sobre el enorme descenso de la pobreza en el mundo, con especial incidencia Asia y Latinoamérica, pero en África la realidad es otra. No ha conseguido sacar de esta situación a la mayoría de su población".

¿Cómo se mide la pobreza?

"Hacen falta datos y números para conocer la escala del problema y para evaluar la tendencia, especialmente para aplicar estrategias desde el ámbito político. El concepto que se aplica en África es el de pobreza absoluta (menos de 1,9 dólares diarios), la relativa es la que se mide en relación a los ingresos medios de un país. Pero la verdad es que desde hace años se mide de una forma multidimensional; hay que tener en cuenta no solo la escasez, sino también la vulnerabilidad y la falta de voz y decisión".

¿Qué hacer contra la desigualdad?

"La erradicación de la pobreza es un proceso largo que lleva muchas décadas. Tenemos que aprender de la historia y aplicar esas lecciones a los distintos contextos dentro de esta gran región. Si no sabemos qué hacen las personas pobres es muy difícil plantear soluciones para sus vidas".

Estas son solo algunas de las preguntas y respuestas que se debatieron este lunes en Casa África. La entidad reunió en su sede a los economistas expertos en el continente Carlos Oya y Borja Monreal en el primero de sus coloquios sobre Agenda 2030, un ciclo que analizará desde la perspectiva africana los retos que se ha marcado el mundo para alcanzar la sostenibilidad antes de ese año.

Siete de cada 10 habitantes que viven en pobreza extrema se hallan en el continente africano y según los últimos cálculos del Banco Mundial, es posible que para 2030 este baremo haya aumentado a nueve de cada 10. "Además, existe una reproducción de la tendencia, porque los más pobres los que más hijos tienen", subraya Monreal. Ante esta situación, los expertos opinan que hay que dejar de criminalizar y culpar a los que viven con escasez: "La pobreza es un problema social. Tenemos que ser conscientes de que si existe un sistema de protección social, vas a tener una mínima oportunidad de que tus hijos suban en el ascensor social".

Uno de los puntos más controvertidos a la hora de atacar la desigualdad es la recolección de datos fiables. Oya relata una anécdota de su experiencia en el Gobierno de Mozambique: "Yo trabajaba en la unidad que se dedicaba a recabar y analizar datos para la encuesta de consumo familiar. Para conseguir estos datos los entrevistados tenían que responder a 150 preguntas como por ejemplo cuánta pasta has comido en los últimos días, imaginaros si vosotros seríais capaces de decirme cuántos gramos de pasta habéis comido en los últimos días. Pues esos datos acaban siendo determinantes para hacer políticas".

La erradicacion de la pobreza es un proceso largo que lleva muchas decadas. Tenemos que aprender de la historia y aplicar esas lecciones a los distintos contextos dentro de África

Los expertos debatieron sobre los diferentes caminos que se han emprendido a lo largo de la historia para tratar de revertir la situación de escasez, desde el autoempleo y los microcréditos, hasta la transformación estructural de la economía para aumentar el número de asalariados, pasando por las transferencias de dinero directas a los más vulnerables. tanto Monreal como Oya apuntan a que una aproximación desde todos los puntos de vista es lo más aconsejable. "La combinación de estrategias que aúnen trabajar con todo tipo de agricultores, impulsar el desarrollo industrial e implicar a todos los actores. Es una respuesta compleja, imposible de venderlo en una sola idea. La realidad es que cada uno de los países tiene una serie de retos internos", puntualiza Monreal.

Durante el coloquio surgió la comparativa con un país como Corea del Sur, que según los economistas "en los años 50 era peor que cualquier país de África". Los expertos relataron como en un corto periodo de tiempo logró la transformación a nivel económico y social. "No lo hizo a través de pequeñas tiritas, sino de una estrategia a largo plazo, gracias a dar forma a la economía". Oya y Monreal señalaron que es importante que un Estado que sea capaz de visualizar sectores económicos que van a tener potencial y que exista una participación activa del sector privado. No obstante, también señalaron que actualmente "muy pocos países africanos están en condiciones de ofrecer infraestructura industrial". Y un factor fundamental: cualquier avance económico debe ir acompañado de mejora del bienestar o aumentará la tensión social.

La charla completa se puede ver aquí.

