Así se mezcla cultura urbana y modernidad en una botella

Si algo caracteriza a Jägermeister es su devoción por la cultura urbana y la modernidad, de ahí que su nuevo proyecto Be The Meister, un trabajo musical en el que han participado los músicos Rels B y Deva, haya inspirado la edición limitada que la marca alemana acaba de lanzar. Con esta iniciativa, la compañía ha fusionado dos temas con sus respectivos videoclips -Ballin´, de Rels B, y Quién quieres ser, de Deva- que muestran la trayectoria de dos de los protagonistas de la actual escena musical urbana. Más allá de su pasión por la música, Rels B y Deva comparten un carácter atrevido y una ambición que les ha llevado a salirse de lo establecido con el objetivo de no ser un artista más.

En concordancia con su proyecto Be The Meister, cuya misión es unir dos artistas, dos canciones y dos videoclips (llevados a cabo por la productora Canada), la nueva edición especial del licor alemán está compuesta por dos botellas: una con la imagen de Rels B y otra con la de Deva. Pero ahí no quedan las novedades. Además del lanzamiento de este diseño especial, Jägermeister ha preparado una serie de sorteos en Instagram a través de los cuales los participantes que adquieran una de las botellas de edición limitada podrán optar a diversos premios, incluyendo un encuentro con los artistas.

¿Lo mejor? Hacerte con una de estas botellas de edición limitada que permiten participar en los concursos de Instagram no es difícil. Podrás comprarlas durante todo el verano en las principales cadenas de supermercados.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.