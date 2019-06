Mascota de El Pollo Loco, barrendero, pescadero: el trabajo de 23 estrellas antes de ser famosos

Todos los comienzos son complicados. Mas aún en profesiones como el cine o la música, donde muchos son los llamados y pocos los elegidos. Por eso, músicos, actores, realizadores de cine y escritores tuvieron que desempeñar otras ocupaciones antes de poderse dedicar por entero a lo que les gustaba. Aquí están algunos casos especialmente llamativos...

- Brad Pitt

¿A qué se dedicaba? Brad Pitt nació en Misuri. Allí creció, asistió a la universidad, pero, cuando quiso dedicarse al cine, no le quedó más remedio que trasladarse a Los Ángeles porque, como él mismo afirmó en la revista People, “no se hacen películas en Misuri”. En la ciudad californiana trabajó como mascota del restaurante El Pollo Loco. Si no le reconocisteis, no fue porque no fuera famoso, sino porque iba vestido de pollo.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? Después de trabajar como mascota gastronómica, Brad Pitt comenzó a actuar en películas y series de televisión, en algunas de las cuales ni siquiera aparecía acreditado. Su primer papel relevante fue en Thelma y Louise (1991) y, desde ese momento, ya no tuvo que hacer nunca más de pollo, aunque sí de vampiro, de policía, de estafador, de Aquiles o de persona que, en lugar de envejecer, rejuvenece (El curioso caso de Benjamin Button).

Debajo de esta cabeza de pollo te puedes encontrar una sorpresa: ¡Brad Pitt! Foto: Getty

- Freddie Mercury

¿A qué se dedicaba? Nacido en Zanzíbar, Freddie Mercury se trasladó con su familia a Londres en 1964. En la capital británica cursó estudios de arte, diseño gráfico y, al finalizarlos en 1969, entró a trabajar como maletero del aeropuerto de Heathrow.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? Después de pasar por diferentes grupos, en 1970 Freddie Mercury se unió a Brian May y Roger Taylor para montar Smile, banda de rock a la que posteriormente se sumaría el bajista John Deacon y a la que terminarían cambiando el nombre por el de Queen. El primer trabajo del conjunto, publicado en 1973 por EMI, llegó a ser disco de oro en Estados Unidos y Gran Bretaña. Para entonces, Freddie Mercury ya había dejado de acarrear maletas. En 2018, los trabajadores de Hearthrow hicieron un divertidísimo flash-mob en recuerdo a esa etapa en la que el líder de Queen estuvo empleado en el aeropuerto.

El divertido espectáculo de los trabajadores de Heathrow en homenaje a Freddie Mercury.

- Kurt Cobain

¿A qué se dedicaba? “Era de esos que nunca limpiarían su cocina, sacarían la basura o harían ese tipo de tareas, pero Kurt Cobain no era un vago. De hecho limpió váteres para pagar la grabación de las maquetas”, recordaba el bajista de Nirvana Krist Novoselic en 2011.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? La publicación del disco debut de Nirvana, Bleach, en el sello Sub Pop en 1989 ya permitió a Cobain y a Novoselic vivir de la música. Poco después, y tras varios cambios de baterista, Dave Grohl se sumó a ellos dos y el trío grabó Nevermind en 1991. El disco, que superó en el número uno de los más vendidos en EE UU a Dangerous, de Michael Jackson, hizo que el dinero dejase de ser un problema. A partir de entonces, el problema para Cobain fue la fama y cómo gestionarla.

- Antonio de la Torre

¿A qué se dedicaba? Cuando comenzó a actuar, Antonio de la Torre ya tenía experiencia ente las cámaras. Concretamente las de Canal Sur, televisión en la que trabajó presentando los informativos deportivos del fin de semana.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? Comenzó a actuar a mediados de los noventa y, al principio de su carrera, llegó a rodar hasta cinco películas al año. Filmes como Muertos de risa, La comunidad o Te doy mis ojos, en los que interpretaba papeles secundarios. Posteriormente llegaron los roles protagonistas, como los de Grupo 7, Caníbal, Tarde para la ira, o la película que le ha hecho ganar su segundo Goya (el primero fue AzulOscuroCasiNegro): El reino.

El actor Antonio de la Torre informando del Mundial de Fútbol en Canal Sur.

- Harrison Ford

¿A qué se dedicaba? Estudiante mediocre, Harrison Ford vio claro que su camino profesional estaba en la interpretación. Sin embargo, no fue sencillo. Aunque consiguió algunos papeles en televisión, no eran lo suficientemente rentables como para cubrir sus necesidades económicas. Por esa razón, decidió dedicarse a la carpintería. Entre otros proyectos, Ford colaboró en la construcción del estudio del músico Sergio Mendes en Los Ángeles y de la oficina de Francis Ford Coppola en la misma ciudad.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? Mientras trabajaba como carpintero en los estudios Goldwyn, Ford conoció a Georges Lucas, que le propuso interpretar un papel en American Graffiti (1973). Cuatro años más tarde, en 1977, el realizador de La guerra de las galaxias lo eligió para encarnar a Han Solo. A partir de entonces, Ford no ha vuelto a clavar un clavo.

En su etapa de carpintero, Harrison Ford participó en la construcción de la oficina de Francis Ford Coppola.

- Leiva

¿A qué se dedicaba? El guitarrista y voz de Pereza y sus compañeros de grupo estuvieron años trabajando en otras cosas que no eran la música, o compaginando su carrera artística con trabajos alimenticios. El propio Leiva le contaba a Álvaro Corazón Rural en la revista JotDown: “Tuli era camarero de bodas. Desarrolló una técnica en la que era capaz de coger 16 tercios de cerveza con dos manos. Rubén pintaba carreteras y yo era jardinero. Un verano me fui a pintar carreteras yo también, que se pagaba muy bien”.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? Después de la gira de presentación de primer disco del grupo, Tuli abandonó Pereza para emprender proyectos musicales propios y Leiva y Rubén siguieron compaginando trabajos esporádicos con la música. Aunque en esos tiempos llegaron a hacer alrededor de sesenta conciertos por año, “lo que sacábamos nos llegaba para pagar el equipo”. Todo cambió con la aparición de su tercer larga duración, Animales (2005), que por fin les permitió dedicarse únicamente a tocar y componer.

Leiva y Rubén, de Pereza, saltando en un asfalto que antes de ser famosos pintaban.

- Pedro Almodóvar

¿A qué se dedicaba? Durante más de una década, Pedro Almodóvar desempeñó labores administrativas en Telefónica. En sus ratos libres rodaba cortometrajes en Súper-8, escribía guiones, relatos para prensa marginal y hacía películas en 16 mm como Pepi, Luci Bom… y otras chicas del montón (1980) filme que tardó un año y medio en acabarse debido a que el rodaje se desarrolló en los ratos libres que tenían el equipo técnico y el elenco.

¿Cuándo consiguió dedicarse al cine? Después de pedir varias excedencias, Almodóvar acabó abandonando la compañía Telefónica a mediados de los ochenta. Si bien filmes como Entre tinieblas, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? o Matador ya los rodó como profesional, sería La ley del deseo (1987) la que marcaría un antes y un después en su carrera cinematográfica desde el momento en que fue financiada por El Deseo, la productora cinematográfica fundada junto a su hermano Agustín.

- Elvis Presley

¿A qué se dedicaba? Antes de imaginar que sería el rey del rock, Elvis conducía camiones en su Memphis natal para la compañía Crown Electric. En conmemoración de esa etapa profesional, la tienda de recuerdos de Graceland vende réplicas de las camisas del uniforme de trabajo (a 53 euros) que llevaba el cantante.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? Aunque nunca imaginó la repercusión que alcanzaría, Elvis siempre tuvo claro que quería dedicarse a cantar. Con esa intención visitó los estudios Sun de Sam Philips y solicitó grabar un single que, según dijo, quería regalarle a su madre. El empresario, ansioso por encontrar un cantante blanco que popularizase el repertorio de blues y rhythm and blues de los negros, vio el potencial del muchacho y lo contrató. Un año más tarde, en 1955, la RCA le compró a Phillips los derechos sobre el artista de Tupelo y, más que en profesional, lo convirtió en leyenda.

Elvis Presley cuando realizó el servicio militar. Antes de ser una estrella era camionero. Foto: Cordon

- Fernando Tejero

¿A qué se dedicaba? “He vendido más pescado que Chanquete”, le contaba el actor de Aquí no hay quien viva Fernando Tejero a la periodista Susana Griso en el programa Dos días y una noche. El actor trabajó en la pescadería familiar 14 años, hasta que decidió trasladarse a Madrid para estudiar arte dramático.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? En 1999 debutó en el cine con Sobreviviré, de Albacete y Menkes, película a la que seguirían títulos como Crimen ferpecto, Días de fútbol y Torremolinos 73. Su mayor éxito llegó en 2003 con la serie coral Aquí no hay quien viva, en la que su papel como portero de la finca fue de los más valorados por el público.

- Kanye West

¿A qué se dedicaba? Kanye West asistió a la Academia Internacional de Arte, Diseño y Tecnología de Chicago e incluso se matriculó en la Universidad de esa ciudad antes de abandonar los estudios y dedicarse a la música. Aunque el éxito no se hizo esperar demasiado, hasta que lo hizo West tuvo que trabajar en otros campos que poco tenían que ver con su formación. Concretamente, como dependiente en una tienda de la cadena de ropa GAP.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? Kanye West inició su carrera como productor antes de cumplir los 20 años. Con 23, fue contratado por el sello Roc-A-Fella Records, donde colaboró con Jay-Z. Antes de cumplir los 30. Tras sobrevivir a un aparatoso accidente de automóvil, lanzó su primer disco, The college dropout (2004), al que han seguido más de una decena de trabajos que han generado unas treinta millones de descargas digitales. Se puede decir sin riesgo a equivocarse que hace unos años que ya vive de la música. Y bastante bien, por cierto.

Kanye West y su pareja, Kim Kardashian, de compras. El rapero fue dependiente de la cadena de ropa GAP antes de ser el vocazas mayor del rap y, de paso, multimillonario. Foto: Cordon

- C. Tangana

¿A qué se dedicaba? Posiblemente no te acuerdes pero puede que el autor de Mala mujer te resolviera un problema con tu factura de móvil o que un día te preparara tu bocadillo favorito. Antón Álvarez Alfaro, C. Tangana, trabajó como teleoperador en Vodafone y como dependiente en un Pans&Company. También estuvo una temporada en la editorial Anaya aunque, según él mismo contó, se limitaba a “pasar las horas muertas, disimular”.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? A partir de 2015, con la aparición de su trabajo 10/15, C. Tangana ya no necesitaba poner bocadillos para ganarse la vida. Un año más tarde, el artista consiguió ser número uno en Spotify y en 2017 firmó con el sello Sony Music. Ahora no te importaría que te llamase a la hora de la siesta para mejorarte tu contrato de telefonía, ¿verdad?

Antes de posar para los fotógrafos con tanto poderío Ashton Kutcher fue barrendero.

- Ashton Kutcher

¿A qué se dedicaba? El protagonista de Colega, ¿dónde está mi coche? desempeñó diferentes trabajos, e incluso probó suerte con la carrera de ingeniería bioquímica, antes de ganarse la vida como actor. De hecho, para pagarse los estudios de interpretación, Kutcher trabajó en una factoría de la compañía agrícola General Mills, fue barrendero e incluso vendió su sangre para sacarse un dinero. Por lo que se ve, en Estados Unidos lo de la sanidad es siempre pagando, tanto para dar como para recibir.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? Mientras estudiaba arte dramático, Kutcher trabajó como modelo publicitario para marcas como Calvin Klein o Pizza Hut. Tras su experiencia en publicidad, fue seleccionado para la serie That ‘70s Show, que se emitió entre los años 1998 y 2006 y que le permitió dedicarse por entero al cine y la televisión.

- Lady Gaga

¿A qué se dedicaba? Aún a riesgo que abusar de la aliteración, Lady Gaga fue go-go. Antes de convertirse en diva del pop, la intérprete de Bad romance trabajaba de camarera por las mañanas y de bailarina por las noches. Aunque siempre se dijo que era go-go de discoteca, en una entrevista concedida a Andy Cohen la artista afirmó que llegó a actuar en salas de striptease, pero “no enseñaba demasiado". "Era una bailarina burlesque”, matizó.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? En 2007, Stefani Joanne Angelina, el verdadero nombre de Lady Gaga, abandonó sus estudios y los trabajos esporádicos que desempeñaba para entrar a trabajar como compositora en la compañía Streamline Records. Allí tuvo la suerte de ser escuchada por el músico y productor Akon, que la contrató para el sello Kon Live Distribution. En esa discográfica grabaría su primer disco, The fame, que le abrió las puertas de la ídem.

Lady Gaga cuando todavía no era una estrella. La cantante y actriz fue 'go-go'. Foto: Getty

- Juan Marsé

¿A qué se dedicaba? El Premio Cervantes (en 2008) se ganaba la vida desde muy joven como joyero, oficio que compaginaba con la escritura. Marsé publicaba relatos en revistas literarias y se presentaba a premios como el Sésamo, que ganó en 1959. En ese mismo año se trasladó a París, donde tuvo que trabajar de traductor, de profesor de español y de mozo en el Instituto Pasteur.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la literatura? Cuando regresó de Francia, Marsé no se reincorporó al mundo de la orfebrería sino que intentó abrirse camino en el de las letras, aunque en principio fuera como redactor publicitario. No obstante, en 1966 ganó el premio Biblioteca Breve con Últimas tardes con Teresa, en 1970 publicó La oscura historia de la prima Montse y, tres años más tarde, ganó el Premio México de Novela con Si te dicen que caí. La calidad de su obra, sus buenas ventas y la concesión del premio Planeta en 1978 por La muchacha de las bragas de oro confirmaron que se podía dedicar plenamente a contar aventis.

- J. K. Rowling

¿A qué se dedicaba? La creadora de Harry Potter tuvo que hacer, si no trucos de magia, sí malabares para poderse mantener económicamente. Durante su juventud trabajó de profesora de inglés y secretaria pero, a consecuencia de una relación de pareja tóxica y violenta, Rowling y su hija tuvieron que instalarse en Edimburgo, donde sobrevivieron gracias a los subsidios del Estado.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la literatura? A pesar de las dificultades, en 1995 Rowling logró concluir su primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal, que, después de ser rechazada por varios editores, fue publicada por Bloomsbury. En 1997 la autora recibió una beca del Scottish Arts Council para que pudiera seguir escribiendo y, desde ese momento, no ha parado. Hace bien: el primer día que se puso a la venta Harry Potter y el cáliz de fuego se vendieron más de trescientos mil ejemplares.

J. K. Rowling vivía del desempleo junto antes de escribir 'Harry Potter'. Foto: Getty

- Mississippi John Hurt



¿A qué se dedicaba? Durante su infancia y primera juventud, el gran músico de blues Mississippi John Hurt trabajó como peón en una granja del sur de Estados Unidos. En 1928 tuvo la oportunidad de grabar para el sello Okeh 13 discos de pizarra, lo que hacían un total de 26 canciones. A pesar de su talento, el Crack del 29 provocó la quiebra de la discográfica y John Hurt tuvo que regresar a las labores agrícolas.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? Tom Hoskins, aficionado y crítico musical que conocía sus antiguas grabaciones de Okeh, consiguió dar con él a principios de los años 60 y le animó a retomar su carrera artística. Le organizó una actuación en el Festival de Newport y, a partir de entonces, el bluesmen se convirtió en un ídolo para los jóvenes amantes del folk y comprometidos con los derechos civiles. Tanto es así que Pete Seeger lo invitó a su programa Rainbow Quest, el sello Vanguard le firmó un contrato y Mississippi no paró de dar conciertos por el circuito universitario. Tres años después de que por fin pudiera vivir de la música, Mississippi John Smith Hurt falleció. Era 1966 y tenía 73 años.

Mississippi John Hurt: para cantar buen 'blues' hay que sufrir.

- David Bustamante

¿A qué se dedicaba? El artista de San Vicente de la Barquera estuvo trabajando de albañil antes de convertirse en estrella pop. Afortunadamente para él, el éxito le llegó antes de que estallase la burbuja inmobiliaria.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? El paso por la Academia de Operación Triunfo en 2001 fue providencial para Bustamante. Aunque no ganó, la popularidad de esa primera edición le permitió formar parte del grupo que acompañó a Rosa en Eurovisión, grabar su primer disco y participar de giras multitudinarias. Cuando además de la inmobiliaria se pinchó la burbuja de OT, su carrera estaba tan afianzada que tampoco le afectó. Últimamente, la verdad, le podemos ver más en las revistas de sociedad que en la musical.

- Whoopi Goldberg

¿A qué se dedicaba? Whoopi Goldberg maquilló cadáveres y dio conversación erótica como teleoperadora de una línea caliente antes de convertirse en una estrella de Hollywood.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? Whoopi Goldberg comenzó su carrera artística en el circuito independiente, con espectáculos de monólogos e imitaciones de personajes conocidos. El éxito de sus espectáculos hizo que el director Mike Nichols se animase a estrenar uno de ellos en Broadway. El éxito fue tal que el nombre de la actriz llegó a oídos de Steven Spielberg, quien le propuso interpretar el papel de Celie Harris en El color púrpura (1986). Este trabajo le valió una nominación al Oscar de Hollywood, premio que acabaría ganando en 1990 por Ghost.

Steven Spielberg da instrucciones a Whoopi Goldberg en el rodaje de 'El color púrpura'.

- Channing Tatum

¿A qué se dedicaba? Chan Crawford era el nombre artístico que utilizaba Channing Tatum cuando trabajaba como bailarín de strip-tease.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? A Tatum, la estabilidad económica le llegó a través de la publicidad y el trabajo de modelo. Por eso, sus inicios en el mundo de la actuación resultaron menos complicados que los de otros colegas de profesión. Poco después de intervenir en la serie CSI: Miami en 2004, dio el salto a la gran pantalla con Coach Carter en 2005 y, ese mismo año, rodó con Steven Spielberg La guerra de los mundos. Luego vendrían G.I. Joe, Infiltrados en clase, Los odiosos ocho y las dos partes de La Lego película, en las que solo ponía la voz a un personaje, cosa que es desaprovechar claramente a este actor que fue declarado una de las "50 caras más bonitas” por la revista Tear Sheet.

Channing Tatum era bailarín de 'strip-tease'. Luego se hizo estrella de Hollywood e interpretó a un 'stripper' en 'Magic Mike' (en la imagen). No le costó mucho meterse en el papel.

- Madonna

¿A qué se dedicaba? Nacida en Michigan, Madonna se trasladó a Nueva York a los 20 años para continuar con sus estudios de danza e intentar hacer carrera en el mundo de la música. Para mantenerse económicamente, estuvo empleada como camarera en un Dunkin’ Donuts, bailó en diferentes compañías de danza e incluso hizo coros para Patrick Hernandez, que por esa época arrasaba con su Born to be alive. Algunos dicen que participó en el videoclip de ese tema, pero localizar a la reina del pop en esas imágenes es más difícil que encontrar a Willy y liberar a Wally, ¿o era al revés?

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? Aunque con sus trabajos de corista y bailarina ya podía sobrevivir sin necesidad de vender donuts (o rosquillas, que en España no es genérico sino marca registrada), el momento en el que Madonna se dio cuenta de que no había marcha atrás fue cuando firmó un contrato con Sire, sello subsidiario de Warner Bros., en el que también grababan los Ramones. En Sire publicó su primer disco, que incluía su hit Holliday. Con el siguiente trabajo, Like a virgin, Madonna consiguió ser conocida en todo el mundo, también en el Vaticano. La curia nunca estuvo conforme con el nombre artístico de la cantante (madonna es como se conoce en algunos ámbitos a la Virgen María) y llegó a calificar una de sus giras posteriores como “uno de los espectáculos más satánicos en la historia de la humanidad”.

Una imitadora de Madonna haciendo un guiño al primer oficio de la cantante: camarera de Dunkin’ Donuts. Foto: Getty

- David Bowie

¿A qué se dedicaba? David Bowie estudió en la escuela de arte. Cuando acabó los estudios, en 1963, comenzó a trabajar en el departamento de diseño de una agencia de publicidad, la cual abandonaría unos meses después para dedicarse a la música. Sin embargo, entre 1968 y 1969 desempeñó labores de pasante (ayudante de abogado) en el despacho jurídico Legasat Ltd. de Londres porque su prometedora carrera musical estuvo a punto de truncarse.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? Antes de probar suerte como solista, Bowie formó varios grupos que fueron efímeros. No tuvieron especial relevancia, pero le permitían vivir de la música. Todo apuntaba a que esa racha continuaría cuando grabó su primer disco para el sello Deram en 1967, pero el resultado de ventas no fue el esperado. Bowie tuvo que buscarse la vida en otras ocupaciones hasta que, en 1969, lanzó la canción Space oddity que, nunca mejor dicho, le puso en órbita.

- Johnny Depp

¿A qué se dedicaba? A principios de su carrera, Johnny Depp trabajó de mecánico, ocupación que encontró después de abandonar voluntariamente la de vendedor por teléfono de bolígrafos personalizados con el nombre o las iniciales del comprador.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la música? La carrera artística de Johnny Depp fue precoz y meteórica. De hecho, salvo esos trabajos esporádicos, pudo vivir de la actuación desde los 21 años, cuando fue elegido para participar en la primera película de Pesadilla en Elm Street (1985). Luego llegarían Platoon, Cry-Baby, la serie Nuevos policías, ¿A quién ama Gilbert Grape? y sus colaboraciones con Tim Burton.

Un jovencísimo Johnny Depp con 20 años en 'Pesadilla en Elm Street'.

- Jon Hamm

¿A qué se dedicaba? Como le sucedía a Don Draper, Jon Hamm tiene un pasado laboral desconocido y poco glamuroso. En su caso se trata del tiempo que pasó trabajando como decorador de películas porno.

¿Cuándo consiguió dedicarse a la interpretación? Las dificultades para abrirse camino en Hollywood provocaron que Hamm decidiera ponerse una fecha límite para intentar vivir de la interpretación. Si a los 30 años no se podía mantener trabajando como actor, buscaría otra profesión. Como sucede en las películas de Frank Capra, cuando se cumplió el plazo, los papeles comenzaron a llegar y, en 2007, Hamm fue seleccionado para interpretar a Don Draper en Mad men, la serie que le haría famoso.

El apuesto Jon Hamm, protagonista de 'Mad men', se dedicaba a decorar rodajes de películas porno. Foto: Getty

