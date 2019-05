¿Por qué ahora siempre son mujeres las que hacen el cartel de la Feria del Libro de Madrid?

En la edición de 2017, el gato de Ena Cardenal —"Madrid es un gato que lee"— fue ferozmente criticado en las redes sociales por su aparente simplicidad. El tiempo y varios premios han dado la razón a su autora.

"A veces, lo complejo, por el mero hecho de serlo, parece más sofisticado y elevado", comenta Cardenal con humor, pasadas las diversas oleadas de comentarios agresivos e hirientes con las que supo lidiar. "El gato, en todos sus formatos, señaló una conexión emocional muy poderosa con las personas y, a la vez, se demostró que la sencillez descoloca".

"Desde la organización de la Feria, Manuel Gil [director de la Feria del Libro de Madrid] me dio plena libertad", recuerda. "Como diseñadora me planteé llegar al público de una forma gráficamente sencilla, al modo de las viñetas de la revista The New Yorker. Creé un símbolo inteligible para todos y que conectase con el espíritu lúdico de esta feria popular".

El cartel recibió un premio Laus de plata y acabó considerándose como un éxito rotundo de comunicación: la feria fue una de las más visitadas de la historia.