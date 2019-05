El origen autópsico de Picasso

De todo el mundo es sabido que Picasso nació en Málaga, pero poca gente sabe que Picasso nació como pintor en Horta d'Ebre. Contaba con algo más de 16 años cuando llegó a este pueblo montañés y fronterizo entre Aragón y Cataluña, invitado por su hospitalario amigo, el pintor Manuel Pallarès.

El joven Picasso acababa de pasar la escarlatina en Madrid y su amigo lo invitó a recuperarse en Can Tafetans, la gran masía propiedad de los Pallarès que contaba con un molino de aceite, donde el pintor malagueño entró en contacto con la arraigada tradición de las almazaras.

Fue en Horta d'Ebre donde Picasso experimentó sus emociones más puras, sumergiéndose con ellas en su propia sustancia. Se relacionó con gitanos, campesinos y herreros. Pintó paisajes y escenas costumbristas. Tomó contacto y conocimiento con el medio rural y también con los elementos naturales que lo envuelven, pero lo más importante de todo fue que Picasso se transformó por completo cuando presenció la disección de dos cadáveres a los que se les practicó la autopsia.

Ocurrió una noche

Se trataba de dos mujeres de una misma familia; una anciana y su nieta que habían sido abrasadas por la descarga de un rayo durante una tormenta. El examen post morten se realizó en el chamizo del enterrador, en el mismo cementerio, y la forma de llevarlo a cabo dejaría a Picasso impresionado de por vida. Fue el mismo enterrador el que, armado con un serrucho y sin más luz que la de un farol, diseccionó las cabezas con un corte desde arriba hasta el cuello, dejando los sesos de los cadáveres al descubierto.

'Ciencia y caridad', pintado por Picasso cuando tenía 15 años para un concurso académico Museo Picasso

Estamos a finales del siglo XIX y cabe apuntar que, por aquel entonces, las autopsias todavía no estaban despojadas de sus elementos más bastos y tampoco estaban reguladas, es decir, no poseían una manera única de procedimiento. Esto reducía la efectividad de los resultados. Por lo dicho, la técnica uniforme a la hora de aplicar la disección no había llegado a todos los rincones y como ejemplo sirva el caso que aquí tratamos y que Picasso vivió de cerca hasta el desmayo. Al tratarse de un rayo, el trámite de la autopsia se efectuó a las bravas, procediendo a serruchar sin miramientos las cabezas para así establecer las causas científicas que determinasen la muerte de las dos mujeres.

Volviendo a la escena, propia de una novela gótica por el ambiente y por la manera que el enterrador tenía de diseccionar los cadáveres con un serrucho en su mano y un puro entre los dientes, es posible imaginar a un joven Picasso asistiendo a la autopsia bajo la luz escasa del farol. Desde aquel instante, en el subconsciente del pintor quedó la imagen de los rostros separados en dos partes. Puestos a imaginar, podemos aventurarnos a decir que en aquel momento tuvo lugar la revolución pictórica que décadas después Picasso expresaría en su obra plagada de caras abiertas y de perfiles dobles. De esta manera, la disección como método forense fue llevada al lienzo a través del ojo de Picasso y con ello se revolucionó el arte.

A pesar de la brusquedad de la autopsia de la que fue testigo, Picasso pudo observar lo que de alguna forma ya intuía; una revelación que le servirá para abrir figuras humanas con su pincel y alcanzar con ello la vanguardia pictórica. Tal vez sea por eso que cuando nos ponemos frente a alguno de sus cuadros donde aparecen rostros partidos, sentimos el golpe de un efecto pictórico en el que subyace la intuición del artista y con ello el poder intrínseco de la obra de arte.

El hacha de piedra es una sección donde Montero Glez, con voluntad de prosa, ejerce su asedio particular a la realidad científica para manifestar que ciencia y arte son formas complementarias de conocimiento.

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a nuestra Newsletter