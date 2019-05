Activistas por Europa: la lucha por el voto en tiempos del Brexit

Texto: Helena Poncini | Fotografía: James Rajotte

“El que aprende el idioma de su enemigo, se salvará de los daños o males que le esté preparando”. Zohra Merzougui echa mano de una frase de Mahoma para explicar su afán de conocimiento. Habla cuatro lenguas y tiene dos carreras universitarias. Bueno, “dos y media. Wert me dejó sin la última”, apunta, en referencia a la subida de tasas universitarias aprobada por el exministro de Educación. No aceptó pagar el doble por la matrícula. A esta argelina nacida en Rabat, que llegó a España con 49 años, el activismo no le ha abandonado desde su juventud y tampoco parece que vaya a hacerlo ahora. Está jubilada y dedica parte de su tiempo libre a la iniciativa Esta Vez Voto.

A sus 66 años, Merzougui representa la diversidad en una red de voluntarios constituida en su mayoría por adultos jóvenes. A ella se unió empujada por el miedo al ascenso de la ultraderecha y el populismo. “En el primer encuentro, casi todos tenían alrededor de 20 años y me sorprendió que no supieran para qué sirve la Unión Europea”, recuerda. A diferencia de algunos de sus compañeros, que tienen en las redes sociales su principal aliado, esta exprofesora de idiomas se moviliza en la calle, ya sea abordando cuestiones eu­­ropeas entre sus conocidos o repartiendo folletos en la Puerta del Sol de Madrid. Una acción que le reveló el principal muro con el que se enfrenta su cometido: el desinterés de los jóvenes. Lograr su atención es una labor titánica en un país en el que, en 2014, solo acudió a las urnas un 27% de los votantes de entre 18 y 24 años, según datos del Parlamento Europeo. “Creo que la tecnología no les acerca a la cultura adecuada”, opina. El WhatsApp à gogo constituye una de las pocas concesiones de la jubilada al mundo digital.

Vecina del barrio del Pilar, en Madrid, Merzougui milita en una agrupación política de izquierdas, aunque pide no desvelar las siglas. El recelo a airear demasiado su vida privada no evita que se posicione con rotundidad en aspectos como la defensa de los derechos de la mujer. “Si alguien dice barbaridades sobre la violencia de género, cómo le voy a votar”, sostiene. Más allá de su apuesta política personal, su objetivo como voluntaria pasa por que la gente vote, con independencia de a quién. “Acepto el resultado, pero no perdono la abstención”, asevera. Ella, presume, no ha faltado a una sola cita electoral desde los 18 años.