¿Es necesaria la membrana celular para que haya vida?

Lo primero que hay que definir es qué es vida. Yo, como bióloga celular, pienso que la célula es la unidad mínima para la vida, ya sea esa célula una bacteria o una eucariota como por ejemplo cualquiera de nuestras neuronas. Las células pueden crecer, reproducirse y responder y mantenerse frente a los cambios, a eso es a lo que llamamos estar vivas. Para conseguirlo tienen que ser capaces de producir energía. Una célula puede llevar a cabo todas estas funciones si sus componentes están confinados dentro de un espacio, ya que si no las moléculas se dispersarían, no podrían encontrarse y no serían capaces de llevar a cabo todos esos procesos esenciales para la vida como por ejemplo la duplicación del material genético durante la división celular.

Si nos vamos al origen de la vida podemos ahondar más en la respuesta a tu pregunta. No existe una teoría única para explicar ese origen pero todas las que hay mencionan en algún punto la existencia de membranas en las primeras células. Y eso quiere decir que no podemos imaginar la existencia de vida sin esas membranas.

La membrana celular que también se llama membrana plasmática es una estructura que rodea toda la célula, encierra a sus componentes y permite el mantenimiento de una composición diferente entre el interior y el exterior de la célula. Está formada por una fina capa de lípidos donde se insertan proteínas. Estas proteínas pueden crear poros o canales que permiten la entrada y salida selectiva y controlada de sustancias que la célula necesita para seguir funcionando. Por estos canales, por ejemplo, entra la glucosa, uno de los principales alimentos para las células.

Solo visible con microscopio electrónico

La membrana celular es tan pequeña que ni siquiera podemos verla con un microscopio óptico, solo con uno electrónico. Y eso provocó que durante mucho tiempo, hasta la invención del microscopio electrónico, la comunidad científica describiera la membrana como una capa invisible que contenía en su interior todo lo que forma las células sin haberla observado nunca.

Si la existencia de una membrana que rodea a la célula es esencial para la vida, entonces ¿cuando la membrana se rompe la célula se muere? Pues esa es precisamente una de las definiciones que usamos en biología para la muerte celular. Cuando el la membrana plasmática se rompe, los componentes salen al exterior y la célula ya no puede mantener sus funciones. Además, eso es precisamente lo que hacen algunas toxinas producidas por las bacterias. Por ejemplo, la hemotoxina, producida un estafilococo, es capaz de romper la membrana de algunas de las células de la sangre.

La investigación ha demostrado que la formación de un compartimento separado del ambiente mediante una membrana es uno de los atributos más conservados en los seres vivos. Y eso nos lleva a pensar que es así porque se trata, también, de uno de los atributos que tenían los primeros seres vivos que existieron. Así que la respuesta a la pregunta sería que, tal y como la conocemos, la vida sí necesitaría una membrana celular o algún tipo de estructura que permita la contención de las moléculas.

Patricia Boya es bióloga celular e investigadora científica en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC.

Pregunta realizada vía email por Gerardo Lozano Chapa

