Nazario Martín (Madrid, 1956) fue el primero de su familia en ir a la universidad. Nacido en el barrio de Vallecas de la capital, este catedrático de química orgánica en la Universidad Complutense asegura que su vida es ejemplo de cómo la educación superior funciona como ascensor social. Lo mismo sucede con la investigación científica a la que ha dedicado toda su carrera profesional, ya que es “esencial para el desarrollo y el bienestar de cualquier país”, resalta.

Durante los últimos cuatro años Martín ha sido presidente la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a más de 40.000 científicos. En este tiempo se ha sentado con representantes de dos Ejecutivos diferentes, uno del PP y otro del PSOE, para defender las mismas exigencias que, en su opinión, no han sido satisfechas ni por unos ni por otros. Una de sus mayores frustraciones es ver cómo la irregularidad que sufre el sistema público de I+D+i afecta a los científicos jóvenes que comienzan su carrera. “Algunos se desesperan y se van a otros centros, otros trabajos u otros países”, asegura.

Su grupo de investigación es uno de los más avanzados de Europa en estudiar nanoestructuras de carbono como los fullerenos, objetos esféricos muy parecidos a balones de fútbol microscópicos a los que se les puede añadir otros compuestos para manipular sus propiedades. Gracias a esto ha creado virus falsos capaces de bloquear a otros verdaderos como el ébola, y desarrollar placas solares orgánicas. Martín no se presenta para ser reelegido en las elecciones a la presidencia de la Cosce que se celebran este mes, pues quiere volver a dedicarse a la ciencia al 100%.

“Hará falta una década de inversión continuada para que España vuelva al nivel de 2009 en financiación científica

Pregunta. ¿Qué exigencias le hace al próximo presidente del Gobierno?

Respuesta. Lo mismo que al actual, cumplir los cuatro puntos del manifiesto por la ciencia. El primero era crear un ministerio de ciencia, el único que se ha cumplido. La continuidad de ese ministerio es irrenunciable, imprescindible. También queremos que haya una agencia estatal de investigación que funcione y esto aún no se ha cumplido. A día de hoy la agencia no ha cambiado la vida de ningún científico en España. Ahora mismo es imposible saber cuándo se abren las convocatorias de proyectos científicos. Esto crea una incertidumbre que afecta sobre todo a los científicos más jóvenes, que no saben si van a tener trabajo el mes siguiente.

P. ¿Y en cuanto a la financiación?

Pedro Duque tiene todos los ingredientes para ser un buen ministro. Pero le ha faltado demostrarlo

R. Con la crisis se han dejado de invertir en ciencia unos 20.000 millones de euros desde 2009. Tenemos que hacer una mayor inversión, pero también tener una infraestructura sólida, previsible, que nos haga ser más eficaces. Al nuevo Gobierno le pedimos un aumento del 6% anual de los fondos de investigación durante una década para poder volver al mismo punto en el que estábamos hace 10 años. Harán falta 10 años para regresar al estado de 2009. Hay otra reivindicación que no se ha cumplido. El Ejecutivo debe tener una figura oficial de asesor de ciencia. En el Parlamento se aprobó una proposición no de ley para pedir que España invierta en ciencia el 2,5% de su PIB, pero la realidad es que invierte el 1,2%. Por eso es el Ejecutivo el que tiene que estar convencido y tener todos los medios para poder aumentar la inversión. El próximo presidente debería tener un asesor científico. Yo no me postulo, pero el presidente de la Cosce, quienquiera que sea el próximo, tiene detrás a más de 40.000 científicos.

P. ¿Si Pedro Duque repite como ministro, será bueno para la ciencia española?

R. Desde Cosce le hemos apoyado y tiene todos los ingredientes para ser un buen ministro. Pero le ha faltado demostrarlo.

P. ¿Aprueba su gestión?

R. Apoyamos el decreto de medidas urgentes. Si no llega aprobarse la ciencia hubiera muerto por asfixia. Pero fue una medida in extremis, no podemos vivir con estas convulsiones.

P. ¿Cómo evitarlas en la próxima legislatura?

R. No hay que esperar a que surja un problema, hay que evitar estos vaivenes. Los políticos deben demostrar su apoyo a la ciencia. Deben explicarnos qué proyecto tienen para la ciencia y la tecnología. Para ello organizaremos un debate el 1 de abril al que que esperamos que acudan todos los partidos.

P. ¿El posible ascenso de Vox puede afectar a la ciencia?

R. No conozco el programa de Vox en ciencia. Si por Vox entendemos gente que piensa que la Tierra es plana o que niega la teoría de la evolución puede hacer mucho daño. Si la idea es que la ciencia sea un motor de progreso, no debería ser un problema. Independientemente de sus ideas, ningún político puede menospreciar la ciencia.

P. ¿Cree que España debería adherirse al Plan S para garantizar el acceso abierto a la ciencia financiada con dinero público?

Se va a publicar en abierto cualquier investigación financiada con fondos públicos, no me caben dudas. Estamos totalmente a favor de eso. Pero las empresas editoriales que publican las revistas tienen que cobrar de alguna forma y lo harán. Habrá unos años de reajuste pero el problema se resolverá.