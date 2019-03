Los manifestantes se congregan a las puertas de la consejería de Economía de la Generalitat, en Barcelona. En vídeo: '¿Qué pasó el 20-S?' QUIQUE GARCÍA (EFE) / EPV

La jornada empezó con la sonrisa irónica del coronel desarbolando en más de una ocasión los interrogatorios de las defensas. Tras unos años en el País Vasco sumido en el terrorismo la coordinación del 1-0 en Cataluña a Pérez Cobos no debió crearle muchos problemas a partir de su premisa de que la convivencia ciudadana en un Estado de Derecho no es posible sin un respeto a la ley y cuando la ley se vulnera es legítima la violencia de las fuerzas del orden. El oyente preguntaría al sonriente coronel si no habría sido menos costoso dejar votar tras recordar a los votantes que no servía para nada.

La violencia tiene diversas lecturas y cada persona la lee según le va. Es un hecho que hubo violencia física en concretas actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Es un hecho que hubo violencia verbal cuando en un espacio público, rodeado de personal que callaba, te dicen “señor tal, vaya haciendo las maletas y márchese de Cataluña, que aquí no le queremos”, según me cuenta Carlos Jiménez Villarejo que le ocurrió a un amigo. Y es un hecho que hubo violencia psicológica sobre el propietario de un hotel en el que se hospedaron policías y sobre la secretaria judicial que empezó su trabajo a las ocho de la mañana entrando por la puerta de la conselleria de Economía y Hacienda y tuvo que abandonarla saliendo por la azotea a las doce de la noche.

Si el obstáculo que tuvo que saltar la secretaria era muro o murete le recuerda al oyente el tebeo DDT con sus buenos días, buenas tardes como inicio de diálogos abracadabrantes. El hecho es que la señora salió por dónde no debía salir y al final de la función, saltado el muro o murete que daba a un teatro, acabó en un camerino y de allí a la calle mezclada con actores. Buen tema para una obra teatral teniendo en cuenta que en la cúpula de ese teatro tuvo su sede la compañía Adrià Gual que sufrió los embates de la dictadura.

El relato de la secretaria judicial, como ocurrió con otros testigos, fue convincente y si en algún momento resultó confuso pudo deberse a que siempre cambia la percepción de lo que has hecho o visto hace tiempo, me asegura Mateo Seguí, que como abogado penalista sabe bastante del tema dado que entre la comisión del delito y el juicio oral suelen pasar años.

El final del día no fue tan aburrido como esperaba: cómo empresas a las que la Generalitat encargó trabajos publicitarios relacionados con el referéndum siguen trabajando para la Generalitat pese a que esos trabajos no los cobraron es otro tema de novela.