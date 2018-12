15 cócteles de película para despedir el año

Hay películas que no serían lo mismo sin ellos. ¿Con faldas y a lo loco sin la divertida secuencia en la que Marilyn Monroe prepara un Manhattan en una bolsa de agua caliente? ¿Las chicas de Sexo en Nueva York sin su Cosmopolitan en la mano? ¿Paquita Salas sin su gin tonic de Larios para mojar torreznos? Grandes producciones, películas independientes y series de todo tipo han usado a los combinados como perfectos secundarios. A veces llegan incluso a definir al personaje mejor que cualquier otra descripción. Basta recordar a Fredo Corleone y sus dudas sobre cómo pedir un Banana Daiquiri en Cuba.

Repasamos algunos de los cócteles que han pasado a la historia gracias al celuloide o las plataformas digitales. Ofrecemos las recetas para su elaboración bajo las recomendaciones de Elías Bentolila, barman de The Pharmacy (Málaga), considerada como la Mejor Nueva Coctelería del país en la edición de 2018 de los premios World Class Competition España.

Gin tonic - Paquita Salas

Arrancamos con uno fácil de la mano de la representante más conocida del mundo de las celebrities españolas. Paquita Salas se ha ganado el corazón de miles de seguidores, que alaban su carácter y sus frases memorables. El personaje creado por Los Javis es ya toda una referencia y su bebida favorita no podría ser otra que un buen gin tonic. Eso sí, sin tonterías y con Larios. Lo de tomarlo con torreznos… ya es subir de nivel.

Receta: Tan simple como mezclar una parte de ginebra con cuatro de tónica. Si se le quieren añadir especias y botánicos, es cosa personal.

White Lady - Las Chicas del Cable

Lidia, Ángeles, Carlota y Marga son las protagonistas de una de las series españolas que más ha calado en los últimos años. Son las cuatro operadoras de telefonía de Las Chicas del Cable, interpretadas por Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago. Todas son aficionadas al White Lady, un sabroso combinado recogido por primera vez en el histórico libro de cócteles del Hotel Savoy. A ellas igual les sirve para una cita que para celebrar una fiesta. Como la vida misma.

Receta: Dos partes de ginebra, una parte de limón, una parte de triple seco y clara de huevo. Agitar antes de añadir el hielo y servir en copa de cóctel.

Margarita - Modern Family

Repleta de situaciones disparatadas, Modern Familiy tiene millones de fieles que siguen año a año en las —por ahora— diez temporadas emitidas las aventuras y desventuras de las familias Dunphy y Pritchett. Más allá de su alocado día a día, los histriónicos personajes están convencidos de que cualquier fiesta es buena para darlo todo. Por eso el Margarita es su trago preferido. Eso sí, cada vez que aparece este cóctel se suceden los malentendidos. Ojito a la Navidad.

Receta: Dos partes de tequila, una de licor de naranja y un golpe de zumo de lima. Servir con sal en el borde de la copa.

Vodka Martini · The Man in the high castle

En esa distopía que presenta The man in the high castle, serie de Amazon Prime, tampoco faltan los cócteles. En el relato, los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos ha quedado repartida a partes iguales entre alemanes y japoneses. A pesar de las circunstancias, la vida sigue, fundamentalmente para los ganadores. Por eso Helen Smith, esposa del Obergruppenführer Smith, no duda en servir jarras y jarras de Vodka Martini a sus amigas cada vez que tiene ocasión.

Receta: Tres partes de vodka y una de vermut seco Martini. Servir con una aceituna.

Old fashioned - Mad Men

En el tercer episodio de la tercera temporada de Mad Men, Don Draper entra a un club y pide su cóctel favorito, un Old fashioned. Cuando el camarero le dice que no hay bourbon, el publicista no duda en saltar ágilmente a la barra y ponerse manos a la obra. “Parece que sabes muy bien lo que estás haciendo”, le dice el barman. Y tanto, porque el protagonista de la serie lo toma en numerosas ocasiones durante las siete temporadas. La secuencia refleja cómo, a veces, las mejores personas con las que conversar son completos extraños. Un buen consejo para las fiestas navideñas.

Receta: En un vaso corto se pone una peladura de naranja, un terrón de azúcar y unas gotas de angostura. Maceramos y añadimos el bourbon y el hielo. Después de remover, se decora con un twist de limón y una cereza.

Mimosa · You´re the worst

Cuando alguien te lleva a la cama una Mimosa para desayunar es que te quiere mucho. Es lo que hace Jimmy para sorprender a Gretchen en su búsqueda de un amor alejado de convencionalismos y normas en You’re the worst. También es el cóctel que acompaña el brunch en cualquier Sunday Funday (domingo de diversión), que cuando arranca así nadie sabe lo que va a suceder. No es el único cóctel de la serie: Lemon Drope, Cosmpolitan, Hurricane o Bloody Mary acompañan también a los divertidos personajes.

Receta: Tan fácil como mezclar dos partes de champán con una de zumo de naranja.

Grasshopper - The Big Bang Theory

Su intenso color verde es el culpable de su nombre de insecto. Grasshopper (saltamontes) se convierte en la bebida favorita de Raj cuando descubre que el combinado le anima lo suficiente como para hablar con mujeres, algo que sobrio era incapaz de hacer. También le vuelve soez, por lo que seguir bebiéndolo quizás no es la mejor idea de este científico.

Receta: Dos medidas iguales de licor de menta verde y licor de cacao, junto a un chorreón de nata líquida.

London Calling - Downton Abbey

Desde su estrenó allá en septiembre de 2012, esta serie puso de nuevo de moda el Jerez. Es la bebida preferida de sus protagonistas, así que los jóvenes británicos terminaron por imitar —puede que sin saberlo— a sus padres. Reino Unido ha sido el principal mercado de los vinos del Marco de Jerez y Downton Abbey ha renovado la tradición en pleno siglo XXI. Generalmente en la serie lo beben solo, pero también elaboran con él cócteles como el clásico London Calling.

Receta: Dos partes de Ginebra, una de zumo de limón, otra de fino de Jerez y una más de azúcar. Añadir unas gotas de licor de naranja.

Manhattan - Con faldas y a lo loco

Hay clásicos del cine que también han quedado en la memoria gracias, en parte, a sus cócteles. Con faldas y al loco es una de ellas. Una de sus mejores escenas sucede en un tren, cuando Marilyn Monroe prepara varios Manhattan en una improvisada fiesta. A su lado se encuentra un Jack Lemmon al que le horroriza la idea porque su romántica noche se ha ido al traste, convirtiéndose finalmente en una alocada fiesta en el pequeño cubículo de una litera. Hielo picado, vasos de papel, sacacorchos, queso y galletas completan una de las mejores escenas de este largometraje de Billy Wilder.

Receta: Una parte de vermú rojo, dos partes y media de whisky canadiense y una gota de angostura.

Banana Daiquiri · El Padrino II

“¿Cómo se dice Banana Daiquiri en español?” La famosa pregunta la realiza el traicionero Fredo Corleone a su hermano Michael en una bonita terraza de La Habana (Cuba). Sucede en El Padrino II, de Francis Ford Coppola. Obviamente, en castellano el combinado se dice igual, así que el camarero entiende perfectamente a Fredo quien, eso sí, pide una simple soda para su hermano. ¿Quizás por eso acaba asesinándolo?

Receta: Dos partes de ron, una de licor de plátano, un plátano y azúcar.

Vodka Tonic - Lost in Translation

Cuando Scarlett Johansson (Charlotte) aún no era la estrella que es hoy, pidió un vodka tonic en su primer encuentro con Bill Murray (Bob) en Lost in Translation, película de Sofía Coppola. Era su forma de agarrarse al mundo. También de ahogar sus penas. Y ambos personajes establecen a partir de ahí una conversación tan trivial como trascendente. Quizás el cóctel perfecto para aquellas fiestas familiares que se alargan más de lo necesario.

Receta: Cuatro partes de vodka, una de tónica y un golpe de zumo de limón. Decorar con una lima.

White Russian · El Gran Lebowsky

Ni una, ni dos, ni tres. Son hasta ocho las veces en las que El Nota, protagonista de El Gran Lebowsky, bebe un White Russian durante la película. Ya sea en la mítica bolera, en su casa o en alguna de sus rocambolescas visitas, el actor Jeff Bridges siempre pide este cóctel, que se dio a conocer al mundo entero gracias a este largometraje de los hermanos Cohen que acaba de cumplir su vigésimo aniversario. La efeméride es la perfecta excusa para pedir el noveno.

Receta: Igual medida de vodka y café junto a un chorreón de nata líquida.

Cosmopolitan · Sexo en Nueva York

Es la bebida preferida de Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte. A las cuatro amigas de Sexo en Nueva York les fascina el Cosmopolitan, quizás el combinado que mejor las define. En un brunch, en un avión, en una fiesta o en el 50 cumpleaños de Samantha, cualquier momento es bueno. La bebida roja siempre está presente tanto en la serie como en las películas de la saga.

Receta: Dos partes de vodka, una de licor de naranja, una de zumo de arándanos y un chorreón de jugo de lima. Elaborar siempre en coctelera y presentar con un twist de naranja.

Azul Turquesa · Cocktail

Tom Cruise, en la película 'Cocktail' (1988). Cordon Press

No podía faltar en la lista la película Cocktail, en la que veíamos a un jovencísimo Tom Cruise mostrar sus habilidades detrás de la barra, generalmente junto a su compañero de fatigas Bryan Brown. Son numerosos los combinados que el protagonista prepara durante el largometraje, aunque en una de las mejores escenas, tras recitar un poema subido a la barra y ante un público rendido, sirve un Azul Turquesa a una fotógrafa. Nos quedamos con él por ese color que tanto recuerda a las mejores playas de Ibiza.

Receta: Una parte de ron blanco, otra de jugo de limón y otra de curasao azul. Añadir media de licor de naranja y una y media de jugo de piña.

Vesper · James Bond

Acabamos con uno de los cócteles más recordados de la historia del cine. Fundamentalmente por la frase que el agente secreto 007 usa como coletilla cada vez que lo pide: “Mezclado, pero no agitado”. Es una mala traducción del original “Shaken, not stirred”, pero a estas alturas qué más da cuando el resultado es un combinado de lo más sofisticado. Esta vez, nos quedamos con la receta que él mismo dicta al camarero en la novela Casino Royale, de Ian Fleming.

Receta: Tres medidas de ginebra, una de vodka, media de Kina Lillet. Agitar bien hasta que esté helado y, finalmente, añadir una peladura de limón. (Como hoy es casi imposible encontrar una botella de Kina Lillet, se puede sustituir por Lillet blanc).