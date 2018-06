5

'Charlotte York'

Charlotte, la más conservadora y romántica del grupo, siempre soñando con un príncipe azul, está interpretada por Kristin Davis. “Leí que si no tienes sexo por un año, puedes volverte virgen de nuevo” / "He tenido citas desde los 15 años. Estoy exhausta. ¿Dónde está?" / "Soy dulce, romántica y tradicional. También un poco remilgada e ingenua, y no me conformare con menos que una foto de la vida perfecta".