10 regalos originales... y responsables por Navidad

Estas Navidades he decidido recomendar regalos porque la compra y el regalo en sí mismos no son actos irresponsables. Nuestra euforia consumista, sí que es irresponsable y algunos objetos que nos obstinamos en comprar también.

Así que he pasado revista al año que acaba y he recuperado sobre todo propuestas simpáticas que me han llegado en este 2018. Quizá querrás incluir alguna de ellas en tu carta a los Reyes Magos. Algunos son objetos de uso diario y otros son compras más excepcionales, pero, baratos o caros, todos son productos responsables. Ahí van:

Conviértete en abanderado de la causa medioambiental y combate, a golpe de clic, el cambio climático.

1) Papel higiénico. Sé que no es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en hacer un regalo pero es que Renova acaba de sacar un papel wc envuelto en papel, lo que significa poder decir adiós al plástico que tradicionalmente envuelve los rollos. ¿Te imaginas la de plástico que ahorras al océano?

2) Un invernadero conectado – Hablé de este invernadero en mi post La revolución empieza en tu jardín. Cuesta unos 8.000 euros, se instala en el jardín y puede alimentar a una familia de 4 personas durante un año con su producción de legumbres, frutas, verduras e incluso peces. Lo comercializa la empresa My food. Proponen otros modelos de invernadero más pequeños y asequibles para quien, por ejemplo, sólo dispone de una terraza en su apartamento. Se trata de una empresa francesa y trabajan también más allá del Pirineo. Han instalado también uno de sus invernaderos conectados cerca de Tarragona.

MyFood

En la misma línea la empresa Optimus garden te propone un sistema de cultivo en vertical de vegetales, hierbas aromáticas y plantas decorativas para entrar de lleno en la agricultura urbana, que no es un oxímoron sino el futuro que está ya siendo presente. ¿Te imaginas comer fresco, local, bio y de temporada y que todo esté al alcance de tu mano, en el sentido físico y figurado?

OptimusGarden

3) Libro Manual del antiturismo – Comenté este libro del sociólogo francés Rodolphe Christin en el post ¿La solución al turismo? Todo lo contrario. Poco después una editorial valenciana, Fuera de Ruta, se decidió a traducir el original francés al español y me pidió que firmara el prólogo, lo que hice muy gustosamente J Ya se puede encontrar en el mercado español esta pequeña obra en extensión pero grande de espíritu, provocativa y revulsiva. ¿Te imaginas dejar de viajar para salvar el planeta?

4) Libro La ciudad comestible – Se trata de un libro precioso, obra de cuatro autores, Pilar Sampietro, Ignacio Somovilla, Javier Herreros y Jorge Bayo, y que ve la luz gracias a la generosidad de 189 mecenas. Hablé en extenso de él en el post que lleva el mismo título del libro La ciudad comestible. ¿Tendrán razón los autores y la naturaleza está volviendo a las ciudades, a veces a pesar de sus habitantes, a través de jardines y de huertos, de espacios de vida compartidos?

5) Un perfume personalizado – y made in Paris. ¿Qué te parecería escoger tu propia fragancia? No me refiero a ir a una tienda para comprar el perfume de tu predilección, sino hablo de escoger (en línea) los componentes de tu perfume y encargar a un perfumista su elaboración. Es lo que propone la empresa SillagesParis: ingredientes poco comunes y naturales en la composición de la fragancia, que además es vegan y te garantizan que no han sido testados en animales. Según sus propias palabras se trata de alta perfumería hecha a mano en París. Con el frasco recibes en casa también unas muestras para que lo pruebes. Al fin y al cabo, no has tenido ocasión de olerlo. Si no es tu de gusto, puedes devolverlo y te reembolsan el gasto al 100%. Según su web, sólo el 3% de sus clientes piden la devolución. ¿Te imaginas oler de manera única y personal? De hecho, los 25 perfumes más vendidos en el mundo son llevados por una cuarta parte de la clientela.

Sillages Paris

6) OpenFoodFacts y Yuka - ¿Te suenan a chino estos nombres? Son aplicaciones de móvil y si te interesa conocer realmente qué te llevas a la boca, te convertirás en usuario obsesionado con estos nombres. Hablé de Yuka en el post Escaneo el producto, ergo sum y de OpenFoodFact en el post La wikipedia de la comida habla español. ¿Te imaginas poder escoger en el super con conocimiento de causa y comer, por lo tanto, de manera más sana? ¿Te imaginas de paso enviar un mensaje muy claro a la industria alimentaria para que produzca también alimentos más sanos? Y encima estas aplicaciones son gratis J

7) Invierte en una planta fotovoltaica, en Savia Solar, un proyecto que promueven Ecooo y Arriba las ramas, y que tiene por objetivo repoblar un bosque leonés con especies autóctonas de árboles y arbustos. Participando en una planta fotovoltaica (y la participación es a partir de 100 €) reduces y compensas tus emisiones de CO2 e inviertes en energía renovable. Parte de los ingresos por la venta de la electricidad se destinarán a repoblar “El bosque de Edilio”, que así se llama el bosque leonés. ¿Te imaginas ser un héroe de la causa medioambiental? Los árboles (y el medio ambiente) te lo agradecerán.

8) Navega y planta árboles. Y puesto que nos hemos puesto a hablar de árboles, continuemos con ellos. Puedes navegar (por Internet) y por el mero hecho de utilizar un determinado motor de búsqueda (Ecosia) contribuir a reforestar el planeta. Hablé de todo ello en el post Navega por Internet y, de paso, planta árboles. Otra oportunidad de convertirte a ti mismo y a tus familiares en abanderados de la causa medioambiental y combatir, a golpe de clic, el cambio climático.

9) Compra regalos no para la Navidad sino para toda la vida. La web Buymeonce (cómprame una sola vez, en inglés) propone objetos que están pensados para durar mucho más allá de lo que suele ser habitual. Lo contaba yo ya en el lejano 2016 en el post Nace la tienda de productos garantizados de por vida.

10) Cómprate una nueva vida (sin gastarte ni un euro), es decir, aparca el coche y súbete a la bici. Cultiva tu propio huerto, aunque sea de momento una sola maceta en el alféizar de tu ventana. Pasa más tiempo en la cocina para cocinar y no sólo para descongelar y recalentar. Desconéctate (del móvil, de la tableta y del ordenador) y conéctate de nuevo con el que tienes enfrente. No hace falta wi-fi. Levántate más pronto por la mañana que los días (y la vida) pasan rápido y hay tanto por disfrutar (y por hacer, sí). Y el día de Navidad no importa si no llevas un regalo empaquetado bajo el brazo. Regala a tu alrededor sonrisas, abrazos, conversaciones y eso solito ya vale un Potosí.

¡Feliz Navidad!