Los 5 muebles más feos que se venden eBay (eso sí, muy bien defendidos por sus mascotas)

La autora de nuestra cuenta favorita de Instagram no entiende por qué la mayoría de vendedores de eBay presumen de que ninguna mascota ha rozado los muebles que subastan. Coja el atrapapelo y disfrute de sus teorías deco-animales.

SANTA COLLIE - Si la emancipación llama dos veces, responda con un ladrido

Cuando superas la etapa de la crianza y los espacios “a prueba de bebés”, cuando tienes la casa para ti y no ves el momento de jubilarte y pillar un buen libro, es hora de redecorar de acuerdo con tus propias necesidades. Yo ese momento me lo imagino así, y el perro junto a la mesa semineoclásica de cristal es la guinda de esta alegoría. Lassie ha vuelto, así que cepíllela a diario, pase el polvo a la mesa y sea feliz.

PERROS EN MUEBLES - Una demostración de amor es más eficaz que muchas críticas positivas

Mientras todos en eBay presumen de productos impolutos a salvo de mascotas, este vendedor va a contracorriente y pone a su perro en todos sus anuncios. Eso indica que tiene muchas virtudes, pero me quedo con dos: la dedicación y la rebeldía. Y eso sin mencionar mi conocida debilidad por las mesas de cristal y los perros en miniatura. ¿Veredicto? Ganador por partida doble y posible género en sí mismo.

ZONA FELINA - Antes de vender esa cama, debería preguntarse a quién pertenece

Los gatos son animales territoriales y estos muebles parecen estar justo en medio de su reino, así que probablemente les cueste admitir que usted se ha cansado del Estilo Imperio revisitado. Esta cama se vende con el dormitorio completo pero, ajeno a los radicales planes de redecoración de sus dueños, este coleguita descansa plácidamente en su lugar favorito mientras juzga con clemencia lo que pasa a su alrededor.

BETTY, LA DEL PATIO - Defienda con un gato lo que no ha sabido ganar como decorador

Esta imagen sostiene la creencia de que, probablemente, los gatos sean el mejor adorno del mundo. Estos muebles podridos, hechos por aficionados y olvidados por Dios no me llamarían la atención si no estuviera el gato. Si no confía en sus decisiones de interiorismo, hágase con un gato. Eclipsará sus pobres cortinas y lucirá como una estatua perfecta allá donde decida instalarse y ponerse a ronronear.

PERRO-ESPEJO - Cómo proyectar sus conflictos internos retratando a su mascota

Si me sigue en Instagram, se habrá dado cuenta de que, salvo contadas excepciones, la presencia humana no es bienvenida en @decorhardcore. A la gente le gusta chupar cámara y contar su historia. Yo prefiero observar el entorno y llegar a mis propias conclusiones. Algunas pinturas animales revelan los problemitas más íntimos de sus pintores. Como cotilla que soy, son justo esas las que me interesan.