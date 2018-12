Tres consejos y una máxima de Donatella Versace para decorar tu casa: "Evita siempre el minimalismo. ¡Es tan aburrido!"

Me acuerdo perfectamente de aquel día. Fue a principios de los noventa. "Deberíamos hacer cosas para la casa", me dijo Gianni, y yo le respondí: "¿Pero estás loco? Tenemos ya tanto trabajo con las colecciones, los tejidos, la alta costura… ¡por favor!". Pero no hubo manera. Cuando a Gianni se le metía algo en la cabeza, no había nada que hacer. Era un experto en arte. Iba a todas las subastas y compraba solo arte antiguo y neoclásico. Un hombre culto, capaz de detectar lo que flotaba en el ambiente. Cuando sus ideas me parecían demasiado fuertes intentaba disuadirle, diciéndole que no habría forma de vender sus diseños. Y sin embargo siempre acertaba él.

Así sucedió con la primera colección de Versace Home, que fue un éxito estrepitoso en 1992. Para él, Versace debía ser un estilo de vida. Un sueño. Fue intuición suya y fue el primero en hacerlo. Todos los demás vinieron después, dándole la razón. Al fin y al cabo, una casa es un modo de expresión tan eficaz como una prenda. Las casas hablan de nosotros y las del universo Versace no pasan desapercibidas. Pueden gustar o no, pero tienen un estilo inconfundible y coherente.

Una casa debe reflejar la personalidad y ser la extensión de quien vive en ella, dice Donatella. En la imagen, su hermani Gianni Versace, en 1990, en un juego de espejos en la escalera de su casa | getty

Lo primero que hicimos fueron estampados. Gianni creaba motivos increíbles, así que se me ocurrió de forma casi automática utilizarlos para crear cojines, que aportan un pequeño toque capaz de introducir grandes dosis de fantasía. Las primeras colecciones nacieron de ideas así. Después llegaron piezas más importantes, como los muebles, hechos a base de diseño y de atención al detalle. Siempre esconden mil cosas, cajoncitos para meter todo lo que uno quiera. De hecho, esto es algo muy mío: cuando estoy en casa siempre tengo algo en las manos y necesito un mueble en el que dejarlo todo.

También es importante la comodidad. La vida puede ser estresante, y al llegar a casa necesitas sentirte casi acariciado por el ambiente, como si los muebles te hicieran arrumacos. Para mí una vivienda es un espacio de amor en el que la familia se reúne y puedes ser tú mismo con independencia de la estética. Por ejemplo, mi habitación favorita de mi casa en Milán. Está amueblada con sofás Versace supercómodos, una mesa de espejo también Versace, una televisión enorme y un megaequipo de música, casi de sala de conciertos. Alli me relajo, me informo de todo y escucho música, que siempre ha sido una fuente de inspiración.

El mobiliario y la arquitectura, al igual que la moda, son un espejo en el que se refleja la sociedad. A cada época y cada región corresponden líneas y objetos específicos. El diseño es capaz de comunicar y de trasladar un mensaje. Basta mirar el estilo y el gusto de la posguerra, la estética del fascismo italiano, el cubismo o la vanguardia de ahora. A cada época, su voz y su expresión. De ahí que el diseño pueda convertirse en la voz de su tiempo y denunciar temas sociales. Puede inspirar a los jóvenes y acortar distancias entre mundos distintos.

Por eso estoy convencida de que una casa debe reflejar la personalidad de quienes viven en ella. Debe ser un lugar acogedor, cálido y, ante todo, la extensión de uno mismo. Me gusta mezclar cosas valiosas y objetos no preciosos pero que tengan un valor afectivo. Mi consejo, para alguien que quiera decorar su casa por primera vez, es ser creativo y seguir el gusto personal, mezclando estilos y evitando siempre el minimalismo. ¡Es tan aburrido!