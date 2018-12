La Navidad tiene el poder de ilusionarnos con las luces, los adornos y los regalos que acompañan estas fiestas y de reunir a familiares y amigos, superando las barreras de la falta de tiempo y la distancia que imperan el resto del año. Durante estas fiestas, alrededor de la mesa se sientan una media de trece comensales donde se come y se bebe pero, sobre todo, donde se celebra el placer de estar juntos. Es una excusa para celebrar unos de los días más especiales del año con aquellos que nos importan. Y Cardhu, el icónico malta escocés, se ha convertido en el aliado perfecto para compartir esos momentos especiales. Precisamente con su nueva campaña Made to last, aboga por compartir este whisky siempre en buena compañía y brindar por las relaciones que perduran en el tiempo.

Cinco momentos que son mejores si los compartes con aquellos que te importan

Descubrir mundo. Pocas cosas ponen tanto a prueba la solidez de cualquier relación, ya sea de pareja o de amistad, como un viaje. Sin embargo, cuando esta solidez está demostrada no hay nada mejor que hacer un viaje acompañado por los tuyos. Viajar en buena compañía es uno de los grandes placeres de la vida. En los viajes se comparten risas y asombros, además de decisiones trascendentales como qué ver, qué actividades hacer o dónde comer. Decisiones que son mucho más sencillas de tomar cuando se hace junto a aquellos que nos conocen bien y saben cuánto hay que ceder.

Engancharte a una serie. Porque ser fiel en 2018 consiste en no ponerte el capítulo que estás deseando ver porque has prometido a tu pareja que lo veréis juntos, y hacerlo por tu cuenta es alta traición, seguir una serie junto a aquella o aquellas personas que te importan es uno de esos momentos que se disfrutan el doble cuando pueden ser compartidos. "El tiempo que pasamos en pareja suele ser escaso y de mala calidad. Por eso dedicar un rato al día o a la semana a ver series juntos es importante. Aumenta la complicidad y fortalece el vínculo afectivo", afirma el psicólogo Alejandro Moreno.

Elegir una banda sonora y rescatar el vinilo. Pasar una tarde de invierno en casa escuchando música siempre es un buen plan, ya sea solo o acompañado. Pero escuchar uno de tus vinilos favoritos acompañado de alguien que te conoce y sabe lo especial que es para ti hace que la experiencia valga por dos. Porque instantes tan sencillos como la música sonando en el salón mientras disfrutas de un buen whisky on the rocks junto alguien que te importa son los que marcan. Uno nunca olvida quien estaba a su lado en tardes así.

Poner el árbol de Navidad. Adornar el árbol de Navidad con la familia, con la pareja, amigos o compañeros de piso es una actividad que genera momentos de intimidad y diversión. Pero además ayuda a reforzar lazos con los seres queridos. Mientras se colocan ramas, se cuelgan bolas de cristal o papa noeles y se busca la estrella para coronar el abeto entre el resto de parafernalia navideña, se da el momento ideal para arreglar el mundo, hablar del futuro e incluso sobre aquello que nos preocupa. Dejarse invadir por el espíritu navideño y colocar los adornos todos juntos mientras se hacen planes para las vacaciones de Navidad no tiene precio.

Disfrutar de un Cardhu. Tomar una copa reposada tras una cena con los tuyos es uno de esos momentos en los que parece que el mundo es un lugar maravilloso. Y lo es cuando uno tiene entre sus manos un Cardhu y a su lado a los seres que le llenan. El famoso malta escocés, presente en nuestras mesas generación tras generación, encarna estos vínculos duraderos que se materializan en forma del brindis “por nosotros y todos estos años que llevamos juntos”. Una celebración que ensalza las relaciones que de verdad importan y esos momentos compartidos con aquellos que siempre han estado y están a nuestro lado cuando les necesitamos. Recordar y contar por decimocuarta vez esas batallitas que ocurrieron hace años con una copa cálida, dorada y suave no tiene precio.

'Made to last'

Javier Cocheteux, de PAN.DELIRIO.

En esta ocasión, Cardhu ha contado con embajadores de lujo, protagonistas con relaciones personales y profesionales reales y duraderas, que encarnan los valores de la marca. Amantes de la calidad y la tradición adaptada a los nuevos tiempos, son el ejemplo perfecto de conexiones Made to Last. Como Javier Cocheteux, padre, y Javier Cocheteux, hijo. Ambos comparten el nombre y el sueño de hacer el mejor roscón del mundo. Precisamente, fue esto lo que les llevó a padre e hijo a abrir el obrador PAN.DELIRIO. En él también elaboran pan artesanal hecho con masa madre y las mejores harinas seleccionadas para acercarlo a los que apuestan por calidad y el sabor. Según declaran, disfrutan “de las cosas bien hechas, de compartirlas y poder transmitir lo que significan para nosotros”. Y, estas Navidades, ¿qué mejor que compartirlas también con Cardhu? Precisamente, Cocheteux han creado una versión especial utilizando este whisky como ingrediente, consiguiendo matices distintos a la receta original, pero igualmente exquisita. El roscón estará disponible en PAN.DELIRIO. esta Navidad.

Naroa Quirós y Juan Luis Medina, de Madrid in Love Studio

Otra pareja de embajadores es la formada por Juan Luis Medina y Naroa Quirós, fundadores del estudio de arquitectura y diseño Madrid in Love Studio. Desde 2011 comparten, además de una fuerte amistad, su propio proyecto profesional y un vínculo que durará siempre. “Hace como 14 años, ya intuía que Juan Luis sería una de esas personas que te acompañan toda la vida.” declaraba Naroa Quirós. Para esta Navidad y dando importancia al ritual de poner todo detalle en la elección de los elementos en la mesa, hacen su especial propuesta en la que Cardhu tiene protagonismo. Medina y Quirós dan valor a los elementos decorativos que, como este whisky, cuentan con una larga historia y tradición, a la hora de elegir la decoración para estas fechas.

El ritual de envolver con Simmon Said

Por su parte, el ilustrador Simmon Said ha colaborado con Cardhu diseñando un pañuelo de seda en color rojo con detalles dorados inspirado en la bandera de la fundadora de Cardhu, Helen Cumming. Considerada la primera mujer del whisky, Cumming la ondeaba para advertir a sus vecinos de la visita de las autoridades con el fin de avisar y proteger a los demás destiladores. De esta manera, este regalo es una edición edición única basada en el legado y la calidad de este malta, y en la importancia de ofrecer a nuestros seres queridos un detalle especial que podría guardarse para siempre. Además, pone en valor la importancia del ritual de envolver un regalo como muestra de cariño a aquellos que queremos y añadir un toque personal al hacerlo de una manera original utilizando el pañuelo. Esta edición limitada se puede encontrar en El Club del Gourmet de El Corte Inglés de Paseo de la Castellana en Madrid y en El Club del Gourmet de El Corte Inglés de Diagonal de Barcelona.

En este video te enseñamos cómo aplicar una técnica ancestral para envolver tus regalos esta Navidad.

