Los secretos de la barba perfecta

PESE A QUE CADA cierto tiempo nos quieran convencer de lo contrario, la barba sigue estando de moda. Desde que hombres de todo el mundo adoptasen el vello facial como parte básica de su estilo, se han ido perfeccionando las técnicas, consejos y prácticas para sacarle un mayor partido. Dentro de este mundo del grooming, poca gente puede presumir de saber más sobre el tema que Dan Gregory. A sus 31 años, es considerado uno de los mejores barberos de Londres (y, por tanto, del mundo) y ha sido nombrado embajador global de grooming de Braun.

“Me enamoré de este mundo después de tener una conversación casual con mi barbero”, explica Gregory. “Comencé a trabajar los sábados para sacarme un dinero extra y me enganchó ser testigo de lo que se podía hacer sentir a alguien con un corte de pelo, un afeitado o un recortado de barba”. Él descubrió que la clave de su trabajo no está solo en descubrir qué estilo se adecua a unas facciones determinadas, sino en escuchar. “Tienes que prestar atención a lo que quiere tu cliente”, asegura. “Puedes ser un buen barbero, pero el servicio y la atención que le prestas a tu cliente es lo que te convierte en uno genial”. Gregory nos ofrece una pequeña guía básica para mejorar nuestro estilo.

Atrévete a probar algo nuevo

Es probable que, bien por desidia o bien por miedo a lo desconocido, nunca te hayas atrevido a dejar crecer tu barba. Gregory plantea una posibilidad: “Aprovecha un periodo de vacaciones, por ejemplo en Navidad, para no afeitarte”. Tener un poco de paciencia es clave, pero los resultados pueden ser gratificantes. “A mucha gente le sorprendería lo que puede cambiar su apariencia pasados unos días”. Una vez comprobado cómo cambia tu estilo gracias a esa incipiente barba, es el paso de empezar a aprender a vivir con ella.

El estilo de barba perfecto está al alcance de unos simples pasos.

Tómate un tiempo para adoptar tu nuevo estilo

Los cambios siempre son complicados. Hay quien los abraza fervorosamente y quien recela de ellos. Si eres del segundo grupo, un consejo: respira, tómatelo con calma y no tomes decisiones precipitadas. “Siempre se lo digo a mis clientes”, explica Gregory. “El primer consejo que les doy es que se den tiempo para acostumbrarse a su nuevo look. Una semana, más o menos, y que no vuelvan enseguida a su antigua apariencia”. Si pasada esa semana ya estás adaptado, es el momento de la diguiente fase.

Cuida tu barba en casa

Visitar al barbero puede ser una experiencia muy reconfortante, pero hasta el propio Gregory sabe que una barba necesita cuidados un poco más constantes. Por eso conviene hacerse un pequeño hueco en la agenda del día para dedicarle. Estos son los consejos básicos: "Recorta tu barba con regularidad, y sigue las líneas del contorno de tu rostro. Si cuidas tu barba por la noche tendrás más tiempo para hacerlo y estarás más relajado que por la mañana antes de ir a trabajar. Para mantener tu barba sana, asegúrate de lavarte la cara y la barba todos los días, y utiliza un exfoliante en la barba una o dos veces por semana para mantener sana la piel bajo el pelo". Una pequeña rutina que tiene resultados asegurados.

Utiliza las herramientas adecuadas

Conseguir resultados profesionales están al alcance de cualquiera si se cuenta con los instrumentos correctos. Gregory apunta dos que son esenciales para él: "Siempre llevo en mi bolsa son el kit Multi Grooming de Braun. Sirve para todo". Con el se puede perfilar y dar forma no solo a la barba, sino también al cuello, nuca, patillas y otras partes del cuerpo como el pecho. Y, por supuesto, hay que hacerse con una buena afeitadora. Nuestro barbero nos recomienda una: "La Braun Series 9, con ella puedes eliminar barba de tres días en una sola pasada". Con ellas cerca, todo lo demás será mucho más fácil.