El científico chino que modificó genéticamente a dos bebés defiende su experimento

He Jiankui interviene en el congreso de Hong Kong. Foto: A. Wallace (AFP) | Vídeo: ATLAS

El científico chino que asegura haber creado los primeros bebés modificados genéticamente, He Jiankui, ha defendido su experimento y ha apuntado que hay un segundo embarazo, "en sus primeras etapas", con este tipo de embriones. "Si la tecnología está disponible, podemos ayudar a la gente que lo necesita", ha indicado en una presentación ante la Segunda Cumbre de Edición de Genoma Humano, que se celebra esta semana en Hong Kong.

Ante una sala con capacidad para 700 personas totalmente abarrotada, y una enorme presencia de periodistas, He explicó que en el experimento trabajó con siete parejas en las que el varón es portador del virus del sida y la mujer no; una pareja adicional decidió retirarse. Aparentemente tranquilo, se disculpó por haber dado a conocer su experimento antes de que se celebrara el congreso, sin avisar a los organizadores, y aseguró que se ha enviado un artículo con los datos de la prueba a una revista científica para su revisión. No identificó la revista.

Esa falta de concreción caracterizó la gran mayoría de sus respuestas a las numerosas preguntas de los presentes. Insistió en que había consultado en cada etapa de su investigación a otros científicos, chinos y extranjeros, pero en ningún momento identificó a alguno. También aseguró que había adelantado su estudio en una conferencia el año pasado en Nueva York, nuevamente sin aportar más precisiones.

¿Por qué pensó que médicamente era necesaria esta investigación, y por qué eligió centrarse en el gen que el virus del sida utiliza como puerta de entrada? Según explicó, por la discriminación que sufren sus portadores y la prevalencia de la enfermedad. "Me siento orgulloso. Me siento aún más orgulloso porque el padre (de las niñas gemelas) pensó que había perdido la esperanza en su vida".

El genetista, formado en las universidades estadounidenses de Rice y Stanford, sorprendió el lunes al mundo al anunciar el nacimiento, hace “algunas semanas” de Nana y Lulu, dos gemelas chinas a las que se les modificó el gen CCR5, que el virus del sida utiliza como puerta para atacar el sistema inmunológico humano. Según He, las niñas se encuentran en perfecto estado de salud, en su casa, y su experimento no ha provocado ninguna mutación no deseada.

El científico, que regresó a China en 2012, reclutó a siete parejas heterosexuales de voluntarios para su prueba. En todas ellas, el varón era portador del virus del sida. Hasta lograr la gestación con éxito de los embriones en “Grace”, la madre de las gemelas, utilizó once embriones en seis intentos de implantación.

En los vídeos colgados en YouTube, He asegura que está dispuesto a asumir las críticas y la polémica en torno a un paso que considera científicamente necesario. “No se trata de crear bebés de diseño, solo un niño sano”, asegura. No busca “mejorar la inteligencia, cambiar el color de ojos, la apariencia ni nada similar. No se trata de eso”. Su método, insiste, “puede ser la única manera de curar alguna enfermedad”.

Pero su anuncio ha suscitado contundentes críticas. Un grupo de 122 científicos chinos ha firmado una carta de repulsa, en la que califican el experimento de “locura”, y se lamentan de la mancha que He ha echado sobre la reputación de la investigación en este país. Las autoridades científicas han ordenado la apertura de una investigación sobre las pruebas dirigidas por He.

La universidad en la que trabajaba como profesor asociado, la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología, se ha distanciado de él al apuntar que el genetista se encuentra en excedencia desde febrero. E incluso el hospital con el que He había supuestamente colaborado ha denunciado una posible falsificación de firmas.