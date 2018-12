Mañana y tarde en el ‘NúñeZ’

- Isabel Vizcaíno (Profesora): “Los docentes que trabajamos en la educación formal, consideramos un lujo poder pensar en un proyecto de aprendizaje con las educadoras que trabajan en las actividades extraescolares. Ponemos todo nuestro interés en estos proyectos conjuntos; en las reuniones de trabajo que organizamos al inicio de cada proyecto y a lo largo del curso, discutimos propósitos, secuenciamos actividades y tareas...”



Resulta empobrecedor abordar la formación de una nueva ciudadanía desde uno solo de los posibles escenarios educativos (currículo formal y académico), sin tomar en consideración la trayectoria formativa de conjunto por la que cada persona transita en su proceso de desarrollo personal. Todos hemos experimentado cómo algunos de los aprendizajes más importantes de nuestra vida se han conseguido en entornos (familiares, círculo de amistades, agrupaciones de tiempo libre…) ajenos a los de la educación formal.



La educación como capacitación global necesita pensarse desde un entramado de actuaciones educativas que, de hecho, desbordan la tradicional labor de las escuelas. Somos conscientes, sin embargo, que avanzar en la construcción de este entramado es algo complejo, esquivo y bastante contradictorio. Los entornos de relación necesitan de hitos, prácticas, actividades y vivencias colectivas satisfactorias que señalen el camino, que orienten y apoyen la construcción de comunidades educativas amplias, de tramas, redes… con intereses y aspiraciones comunes, de barrios y ciudades educadoras.



En esta entrada y en la próxima nos ocupamos de esto, de acercarnos a una experiencia de estrecha colaboración entre educación formal/académica y no formal/extraescolar.



El núcleo de esta innovación se encuentra en la definición de un ‘escenario de aprendizaje no formal’ como un entorno material y organizativo con entidad propia, coherente con los principios de flexibilidad, creatividad, manipulación, producción comunicación y colaboración. Un espacio y un tiempo que ofrece, además, desde una lógica socioeducativa, nuevas oportunidades al conocimiento tratado en los momentos de educación más formal. Ésta es la concepción que presenta el Proyecto de Educación no formal ‘Extra Z_et_A', desarrollado a lo largo de los cuatro últimos cursos escolares en el Colegio Educación Infantil y Primaria ‘Manuel Núñez de Arenas’, del barrio de 'El Pozo', en Vallecas (Madrid).



Manuela Vergara, de este proyecto, explica en el siguiente audio las bases de esta reconceptualización y de su práctica.

colegio público con reconocida cultura de respeto por las necesidades y ritmos del alumnado diverso que escolariza.



Este colegio, el ‘NúñeZ,’ como le suelen llamar entrañablemente en el barrio, escolariza a alumnado procedente, en gran medida, de la inmigración y perteneciente a distintas minorías étnicas. A esta diversidad se le une su fuerte compromiso por la promoción de la justicia social y el empeño de sus profesionales en que sus estudiantes aprendan a leer el mundo; para lo que deciden desplegar una metodología de aprendizaje basado en proyectos.



- Isabel Vizcaíno (Profesora del Colegio ‘Manuel Núñez de Arenas’): “Lo que consideramos valioso es trabajar buscando sentido, despertando y fomentando la curiosidad... Nos proponemos conseguir que el alumnado, de forma autónoma, dentro y fuera del aula, investigue y elabore sus conclusiones sobre lo que le rodea, lo que ve, oye… Saben que si presentan un experimento o traen a clase todo aquello que han observado o investigado será tenido en cuenta en su evaluación. Deberíamos desterrar de la enseñanza los deberes de copiar el enunciado en rojo y la respuesta en azul; creo que es un error tanto de ‘profes’ como de muchas familias, que continúan defendiendo este modelo."



ampliar foto Colégio Público 'Manuel Núñez de Arenas'



Con todos estos ingredientes se entiende mejor la acogida de esta iniciativa de ‘educación no formal’, coherente con los principios educativos del centro y en armonía con las peculiaridades de la población.



- ¿Profe, puedo ir a regar mi planta?



- claro, pero recuerda, hay que cuidar las de todos (responde la profe).



Z_et_A (la Z, se toma de la letra final de NúñeZ), que consiste en la creación de un escenario ‘no formal’ para que cada estudiante pueda continuar y avanzar en su desarrollo personal y social, a la vez, que mejorar sus aprendizajes curriculares.



Se desarrolla, de lunes a jueves, de 16:00 a las 18:00 horas, por educadoras y educadores, que entienden y comparten el significado de un proyecto de intervención social, dentro de la escuela, en horario extraescolar, acuñado como... “una educación participativa, sostenible, innovadora e inclusiva”, por la Asociación PSii. Se trata de una concepción de desarrollo humano, de promoción de la justicia social y de apoyo y participación de y con el claustro de profesores.



Colegio y Asociación coinciden en la necesidad de crear una nueva figura de coordinación (en este caso, asumida por Manuela Vergara) que, además de formar parte del equipo de educadores, es la encargada de fomentar una estrecha vinculación entre el equipo de educación formal y no formal. Esta figura sirve, también, para inducir la mejora de las competencias tanto de educadoras y educadores como de docentes, aprendiendo unos de los otros. Se define un modelo de impacto compartido, con inevitable repercusión en el currículo y en la organización general de los tiempos, espacios y estructuras de coordinación del centro.



ampliar foto El Proyecto Extra Z_et_A | Colegio 'Manuel Núñez de Arenas’ sustituir, por un proyecto educativo colegiado, el cúmulo habitual de actividades extraescolares inconexas de entidades diversas, sin relación entre sí, ni con el equipo docente.



- Isabel Vizcaíno (Profesora): “Hace cuatro años, preocupados por la desconexión que existía entre las distintas instituciones que venían a trabajar con el alumnado después de la jornada escolar (Fundación Secretariado Gitano, Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo, Conciliación de la vida familiar...) decidimos crear el proyecto Extra Z_et_A. Pensamos en la necesidad de contar con una persona capaz de dar forma a todos los recursos que se tenían en ese momento, totalmente desconectados entre sí y alejados de lo que sucedía por las mañana en el centro.”



ampliar foto La educación artista y concienciación ecológica del Colegio ‘Manuel Núñez de Arenas’: El Proyecto Z_Oma financiado y dotado con fondos que la administración educativa facilita para el desarrollo de programas de compensación externa y con los recursos procedentes del servicio de ‘Conciliación familiar’ del Ayuntamiento de Madrid y de la “Fundación Secretariado Gitano’ y de la citada ‘Asociación PSii’. Cuenta, además, con la colaboración de estudiantes en prácticas de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Animación Sociocultural, de Integración Social, y de Ocio y Tiempo libre del IES ‘Barrio Bilbao’ de Madrid y de otros institutos, además de algunos voluntarios.



Atienden por las tardes a una población de 50 alumnos y alumnas de las etapas de educación infantil y primaria, organizados en cuatros grupos. Participan en total tres educadoras y un educador (Manuela Vergara, Lucía Palacios, Nora González y Sergio Vidal), alumnas y alumnos en prácticas que, en algún momento, llegaron a ser ocho, más dos personas voluntarias. El curso escolar 2018-19 es el quinto de aplicación del proyecto.



Durante este tiempo despliegan actividades de aprendizaje y servicio, proyectos didácticos que dan continuidad al tratamiento formal de contenidos y experiencias; aprenden cooperativamente, ponen en marcha actividades de comunicación, promueven la igualdad de género, abordan las emociones... sustentado, todo el plan, en formatos flexibles de organización por talleres.



Ha llegado el momento de entrar en este escenario de aprendizaje, mirar a través de las ventanas, pasear por aulas y pasillos y observar lo que hacen... Nos hacemos acompañar de la coordinadora, Manuela Vergara, quenos va facilitando algunas claves y reflexiona con nosotros, en este caso, sobre la tarea desplegada en el tercer trimestre del curso 2017-18.



Alumnos y alumnas de los cursos de primero, segundo y tercero, trabajaban por las mañanas, como ámbito de experiencia, ‘La Naturaleza’. Así pues —comenta Manuela— ésa es también nuestra temática. Aunque nosotras lo hacemos desde nuestra óptica más socioeducativa y lúdica, aportamos una experiencia más vivencial. Por eso, pusimos en marcha la aventura de ir recorriendo y visitando los ecosistemas; creamos el proyecto... “Los Cinco Reinos”.



Buscando la primera llave del Reino. Proyecto Extra Z_et_A | Colegio 'Manuel Núñez de Arenas’



Para que la aventura tuviera sentido, fuese completa y coherente con lo que supone aprender sobre y en ‘La Naturaleza’ se reunieron educadores y docentes; los primeros propusieron a los maestros entrar en el juego y éstos aceptaron; nos consta que no lo dudaron ni un instante.



Una de las tardes, aparece de pronto, ante chicas y chicos, en tiempo extraescolar, la Hechicera del Arco Iris que les cuenta… “El Tirano de la Oscuridad está intentando conquistar los Reinos, para transformar la Naturaleza en una noche perpetua. Para evitarlo, tendréis que, por grupos, repartiros los reinos, realizar misiones, superar los mayores retos para conseguir las 3 llaves y así poder abrir la caja oscura donde están encerrados los cetros que desencadenan el Poder del Arco Iris y desterrar al Tirano de nuestros reinos.”



Continuará...

(**) Manuela Vergara Ramírez,coordinadora de proyectos de la Asociación PSii (por una educación participativa, sostenible, inclusiva e innovadora), es Licenciada en Psicología, Master en modificación de conducta: “Intervención en Psicología de la Salud”. Experta en intervención psicológica con víctimas de violencia de género (Fundación Luz Casanova con el Colegio Oficial de Psicólogos y el Ayuntamiento de Madrid), Máster en logopedia clínica y escolar.

(***) Gracias a Lucía Palacios, Nora González y Sergio Vidal, a los estudiantes de Formación Profesional en prácticas y al personal voluntario por su trabajo diario y mirada generosa, al profesorado y al resto de la comunidad educativa del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ‘Manuel Núñez de Arenas’ por albergar y potenciar este tipo de iniciativas educativas innovadoras.