Por qué la cooperación internacional es una ‘inmoralidad’ necesaria mientras no haya justicia

"Hay cooperación para el desarrollo porque todavía no hay equidad ni justicia". La filósofa Victoria Camps ha sido la encargada de impartir la charla central de la celebración del 30 aniversario de la creación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) este miércoles en Madrid. La también catedrática de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona no ha dudado en calificar esta política exterior de los países para apoyar a los menos adelantados en su progreso como "una inmoralidad" porque su existencia es necesaria debido a que no hay justicia social. "Tenemos que ir poniendo parches y protegiendo a los más desfavorecidos". Se refiere al "tercio de la humanidad que vive en condiciones de extrema pobreza", a los "600 millones de personas que no tienen acceso a agua potable" y los 2.400 que no disponen de un saneamiento adecuado, además de los "300 niños que mueren por diarreas" vinculadas a estas carencias. En definitiva, todas esas personas para los que los derechos humanos, especialmente los sociales, no son una realidad.

Para Camps, la pobreza es evitable. "No es algo que dicen solo los teóricos utópicos. Lo dicen también activistas que han hecho los cálculos y creen que se pueden tomar medidas, complejas y difíciles, para erradicarla", ha explicado. Uno de ellos, ha indicado, es el también filósofo Thomas Pogge, director del Global Justice Program. "Dice que si el 10% de la población más rica renunciara al 1,2% de sus ingresos sería posible garantizar los derechos de los más pobres", ha precisado. "Eso no va a ocurrir". Por eso, la lucha contra esta lacra es una responsabilidad compartida, en opinión de la catedrática, que ha lamentado que "pocas veces la indignación se manifiesta contra la existencia de la pobreza".

Ante una audiencia de 400 personas, entre ellas los trabajadores de la AECID, incluida su directora, Aina Calvo; el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el Secretario de Estado de Cooperación, Juan Pablo de Laiglesia; Camps ha reflexionado sobre la globalización que han experimentado la economía, las finanzas, la lengua o la comunicación, "pero no la justicia redistributiva". "Los Estados de derecho reparten la riqueza, aunque no lo hagan del todo bien. Pero eso no llega fuera, lo que llega fuera es la cooperación. Y cooperar no es hacer justicia", ha dicho.

Del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores "todos los remanentes de todas las políticas que no se utilicen, serán trasvasados a las políticas de cooperación", ha prometido Josep Borrell

Lo que parece una crítica a la cooperación es, en realidad, un alegato en su defensa. Es necesaria porque no estamos lejos de la situación ideal de igualdad y libertad para todos los seres humanos. De hecho, Camps ha criticado que el esfuerzo presupuestario que se hace para apoyar a países con poblaciones empobrecidas es insuficiente. "No llegamos al 0,7%, así que no podemos sentirnos plenamente satisfechos". Eso ha subrayado en cuanto a lo tangible, el dinero. Además, ha destacado que, para avanzar realmente hacia esa justicia social, la cooperación tiene que estar regida por razones éticas. Aunque también las hay egoístas, como mantener la seguridad, la salud y la economía propias. "Y también son legítimas".

"Sois las caras de la solidaridad", se ha dirigido a los asistentes. "Y tiene que haber solidaridad porque todavía no hay justicia". Y gracias a ella, ha añadido, se empuja para que las políticas públicas sean más justas. También ha elogiado que los presentes enseñen con su ejemplo a otros a ser buenos ciudadanos. "Que no se aprende con una asignatura, aunque defiendo que la haya", ha aclarado. "La mejor escuela de civismo es la cooperación internacional", ha cerrado su discurso con una fuerte ovación.

Josep Borrell hará "todo lo posible" para mejorar las condiciones de los trabajadores de la AECID

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, durante su discurso en el acto de celebración del 30 aniversario de la AECID. Miguel Lizana (AECID)

"Sé que trabajáis en circunstancias difíciles e injustas porque no se corresponden con lo que hacéis. Haré todo lo posible para solucionarlo". El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha comprometido ante los trabajadores de la AECID, en la celebración del 30 aniversario de la entidad en el auditorio del Museo Reina Sofía, a trabajar para que la cooperación española cuente con más fondos. "Aunque probablemente no tengamos ni presupuesto", se ha referido a la alta probabilidad de que se tengan que ampliar los actuales Presupuestos Generales del Estado por falta de apoyos parlamentarios. Si bien, en el acuerdo de presupuestos que el PSOE alcanzó con Podemos no se mencionaba nada respecto de la ayuda oficial al desarrollo. Una omisión que expertos en la materia han criticado con contundencia.

En este sentido, ha recordado Borrell que España destina en la actualidad el 0,17% del PIB a esta partida. Ha rememorado también el ministro los tiempos en que cientos de personas acampaban en el Paseo de la Castellana en Madrid para reclamar el 0,7% y los años en que España alcanzó su máximo nivel de solidaridad internacional, en 2009 con un 0,46%, justo antes de experimentar fuertes recortes. "Somos el país de la OCDE en el que más ha bajado", ha lamentado. Por eso ha prometido que del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores "todos los remanentes de todas las políticas que no se utilicen, serán trasvasados a las políticas de Cooperación".

