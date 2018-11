Cómo se defienden los principales objetivos de los terroristas

El extremismo violento es uno de los grandes peligros que amenazan cada día la paz mundial. Solo en África murieron 33.000 personas a causa del terrorismo entre 2011 y 2016. No hay país, ni cultura, que no tenga marcada en su piel esta cicatriz que resquebraja la sociedad y los valores que la sostienen. Pero, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo evitar la radicalización de los ciudadanos? Sobre estas preguntas han respondido este martes los invitados a la plenaria titulada Violencia por radicalización, extremismos y terrorismo internacional, dentro del II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz que se está celebrando en Madrid y que organiza el ayuntamiento.

“Los alcaldes y las ciudades debemos ser protagonistas. Dentro de no mucho el 80% de la población vivirá en urbes, que ya son el principal objetivo de atentados terroristas. Debemos trabajar juntos para que en el medio plazo primen en ellas valores como la igualdad, la solidaridad o el respeto de los derechos humanos, para evitar estas situaciones”, ha asegurado el alcalde de Bilbao, José Mari Aburtu. El regidor ha redordado a todos aquellos que sufrieron atentados terroristas en el País Vasco, y para remarcar que “las víctimas no son propiedad de nadie” y que todas las instituciones deben cuidarlas y evitar que queden desamparadas.

El alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha incidido en la necesidad de establecer redes entre los Ayuntamientos de las distintas ciudades para poder prevenir que ocurran actos terroristas y radicalizaciones. “He tenido la suerte de viajar a París para conocer que ocurrió en los atentados, de hablar con los que estuvieron allí y lo vivieron. Todo para conseguir información y tratar de evitar que ocurra”, ha afirmado Mayoral, también vicepresidente de Mayors for Peace: “Somos una de las ciudades de España con mayor porcentaje de inmigración, un 11%, y estamos fuera del foco del terrorismo. Pero eso no evita que un día pongas la radio y oigas que la Guardia Civil está registrando la casa de una vecina de 20 años que vive al lado tuyo y se ha radicalizado. Te haces muchas preguntas y no lo entiendes”:

Cuando ocurrió el atentado de Barcelona, supimos reaccionar gracias a que desde Madrid y París nos habían explicado previamente que fue bien y que fue mal en los grandes atentados que habían sufrido

Una necesidad de cooperación que también ha destacado el comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recansens: “Cuando ocurrió el atentado de Barcelona, supimos reaccionar gracias a que desde Madrid y París nos habían explicado previamente que fue bien y que fue mal en los grandes atentados que habían sufrido. Nos sirvió para trazar un plan común que nos permitió reducir las consecuencias”. Recanseuns también ha querido resaltar la necesidad de trabajar para prevenir la islamofobia, asegurando que “no solo hay radicales violentos islamistas, también hay que hablar de fascistas y otros ejemplos. Cuando hablamos de radicales hay que hablar en plural”.

Por su parte, el Coordinador General de Seguridad y Emergencias de la Ciudad de Madrid, Daniel Vázquez, ha destacado la labor de prevención que se debe hacer desde las ciudades. ”Es muy necesario que tengamos una policía cercana a la ciudadanía, que nos dará más elementos para poder detectar temprano estos casos de radicalización. La estrategia la enfocamos en la detección previa”, ha dicho.

El terrorismo internacional también ha tenido su lugar en la conferencia. La activista italiana Patrizia Fiocchetti ha recordado la situación de indefensión que vive cada día la población de regiones como Afganistán o Siria: “Estos son los pueblos que sufren los efectos de la guerra y los grupos armados. Los conflictos que sufren aquellos que llegan a Italia, a España, buscando refugio. Es importante conocer el origen de los problemas, para poder enfrentarlos”.

Por último, y pese a su ausencia de última hora, el alcalde de Jdeideh-Bauchrieh-Sed (Líbano), Antoine Gebara, ha querido mandar un mensaje a través de una representante. En él ha destacado la labor que se está realizando para evitar la radicalización de la juventud: “Crear empleo, reforzar el papel de las mujeres y campamentos de verano que fomente la convivencia de jóvenes de diferentes regiones son alguna de las medidas que estamos tomando como parte del plan de la red de ciudades euromediterráneas”.

