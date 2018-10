La llamada le pilló en pleno desayuno, pero Ildefonso Sena no dudó en contestar. “Hay un cadáver en la playa de Los Lances (Tarifa, Cádiz)”, le dijo su contacto al otro lado del hilo telefónico. Y el periodista tarifeño salió corriendo para allá, armado con su bloc de notas y una pequeña cámara. “Ni siquiera soy fotógrafo, pero la acababa de comprar para documentar lo que me encontraba”, explica. De tanto repetir la escena, se la sabe de memoria: “Vi el cadáver de un hombre de unos 25 años tirado sobre la playa, aún vestido y cubierto parcialmente de arena y algas. Detrás, una barca”. Click. Y disparó. “Desde entonces, esa foto me persigue”, asegura.