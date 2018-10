Los puntos de luz que vemos a simple vista en el cielo ¿son estrellas o son galaxias?

Los puntitos de luz que vemos en la noche a simple vista son en su mayor parte estrellas aunque hay algunas excepciones, se ven algunos planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, otros como Neptuno o Urano no solo están demasiado lejos sino que su enorme órbita alrededor del Sol dificulta que podamos observarlos sin instrumentos astronómicos. También podemos ver alguna galaxia, pero hablamos de dos o tres como mucho y todo lo demás son estrellas. Además esas estrellas que vemos están en nuestra galaxia y alrededor del Sol, es decir que aquellas situadas en otros brazos de la espiral distintos al nuestro ya no las podemos ver debido a su lejanía y a que el polvo que hay en el centro de la galaxia tiene un efecto oscurecedor.

Proxima Centauri, que es la estrella más cercana, está a 4,3 años luz de nosotros. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año, como viaja a 300.000 kilómetros por segundo, esa distancia son casi nueve billones y medio de kilómetros (9 460 730 472 580.8 km). La más brillante de las que vemos en el firmamento es Sirio que está a unos 9 años luz. La razón por la que no vemos estrellas lejanas es que la velocidad de la luz no es infinita y eso hace que tarde un tiempo en llegar a nosotros en un universo que es enorme y está en continua expansión.

Creo que lo que puede llevar a alguien a pensar que lo que vemos son galaxias y no estrellas es que no es fácil imaginar el cosmos en el que estamos. Hay personas que ni siquiera son conscientes de que el Sol es una estrella, y lo es, de hecho es la estrella más cercana que tenemos. Hay veces que pensamos en las estrellas y pensamos en la noche pero no, también vemos estrellas de día, vemos el Sol.

Pero las galaxias están muy, muy lejos. Imagínate que la luz del Sol la vemos ya con ocho minutos de retraso y, desde el punto de vista astronómico, está cerquísima de nosotros así que no es raro que las galaxias que están lejanísimas no se vean a simple vista. Aunque hay alguna más próxima que sí puede verse.

El telescopio espacial Hubble tomó esta imagen de Próxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar. ESA/Hubble/NASA

La Vía Láctea se encuentra en un grupo de galaxias que se llama Grupo Local y dentro de este grupo la galaxia espiral más cercana a nosotros es la de Andrómeda que sí podemos ver a simple vista. Aunque para logarlo debe ser en lugares sin luz artificial, sin contaminación y en una noche sin nubes y sin luna, es decir en noches casi perfectas, con esas condiciones puede verse Andrómeda sin utilizar telescopios o prismáticos. Y no se ve como un punto sino como algo un poco más extenso, como una manchita de leche. Hay otra galaxia que algunas personas dicen que pueden ver que es la galaxia del Triángulo, llamada M33. Hay también otra galaxia de nuestros alrededores que es súper bonita, se llama M82, pero ya está demasiado lejos para verla.

Para distinguir una estrella de un planeta cuando miramos al cielo debemos fijarnos en si la luz parpadea. La característica principal es que la luz del planeta no parpadea y la de la estrella sí. Y además las estrellas se mueven como un conjunto desde que salen y los planetas se mueven de manera ligeramente diferente, siguen una línea imaginaria en el cielo a la que llamamos eclíptica.

Existen también otros fenómenos muy peculiares que pueden verse a simple vista en el cielo, las supernovas. Son las famosas muertes de estrellas, aunque a mí no me gusta llamarlas así porque no es cierto que la estrella muere, lo que ocurre es que empieza otra vida. La última que se pudo ver a simple vista fue en 1987 como un brillo muy muy fuerte. Son explosiones tan potentes que provocan una luz más brillante que toda la luz de la galaxia que las alberga. Se trata de un fenómeno peculiar y aunque es frecuente en el universo no lo es que podamos observarlo a simple vista. Para que podemos verla desde la Tierra, la supernova debe estar en alguna galaxia cercana, la última que se vio fue en 1987, la anterior en 1600 y hubo otra en 1500. Es decir que si tienes suerte la puedes ver una vez en la vida pero dos veces ya es muy raro.

Sara Cazzoli. Doctora en Astrofísica. Investigadora del Instituto Astrofísico de Andalucía, CSIC.

Pregunta realizara vía email por Óscar Gutiérrez Pastorfido

Nosotras respondemos es un consultorio científico semanal que contestará a las dudas de los lectores sobre ciencia y tecnología. Serán científicas y tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que respondan a esas dudas. Envía tus preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Twitter #nosotrasrespondemos

