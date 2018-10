6

Ir de motivado

El no pain, no gain (sin dolor, no hay triunfo) llena las consultas de los fisioterapeutas y traumatólogos. Si quieres levantar peso, ve poco a poco. "Los atletas de halterofilia tardan meses en empezar a levantar peso muerto. Primero tienen que coger bien la técnica para no dañarse ninguna articulación. En Crossfit siempre hay flipados que en la primera clase ya van a por todas. La lesión no siempre aparece en el momento, sino que se acumula el daño y un buen día aparece al hacer un movimiento en falso", señala Marcos Flórez, entrenador personal y director de Estarenforma.com.

Un estudio realizado por distintos centros médicos holandeses apunta en la misma dirección: el 56,1% de quienes entran en una clase de Crossfit sufre algún tipo de daño en el hombro, las lumbares o las rodillas. En el 58,7% de los casos la causa está en venirse arriba y sobreestimar sus facultades. Por muy bueno que sea el profesor, con dos ojos no puede supervisar a una decena de humanos saltando, empujando y cargando con ruedas de camión.