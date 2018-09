¿Podcasts hiperespecializados o de nicho? (II)

En el anterior post dedicado a los llamados podcasts nichos recomendamos algunos shows especializados en religión, espacio, fotografía, ajedrez y drones. En esta segunda parte haremos lo propio con algunos podcasts que tienen a los vinos, la maternidad, las inversiones y la pesca con mosca como protagonistas. Sí, como leen, existe un podcast dedicado exclusivamente a aquellos aficionados a esta disciplina.

Algunos expertos en radio como Gorka Zumeta opinan que los podcast de nicho “se buscan y se consumen porque abordan contenidos muy concretos”. Como afirma el consultor y formador en radio y podcast: “Si están bien producidos y realizados, logran una mayor fidelización dentro de su nicho. No buscan grandes audiencias, sino reducidas, pero selectas. Persiguen la calidad de su audiencia, no la cantidad. Son, al final, audiencias especializadas y especiales”. Lo mismo opina Luis Miguel Pedrero, periodista y docente e investigador en la Universidad Pontificia de Salamanca: “La creación y producción audiovisual en un entorno digital definitivamente orientado a la satisfacción de demandas y gustos individuales se encamina cada vez más hacia audiencias de nicho; ocurre con el vídeo y con el audio, y no solo según temas, sino también atendiendo a géneros y tratamientos”.

Para Zumeta, estos podcasts suponen una gran oportunidad para el negocio “en la medida en que trabajan nichos muy concretos, muy coherentes, y muy fidelizados, resultan, comercialmente hablando, muy atractivos”. Pedrero cree que, tal y como ocurriera hace años en los canales temáticos de radio y televisión, “esa segmentación constituye una gran oportunidad de negocio para el podcast, formato cuyo consumo personal favorece tanto la adaptación del contenido como de la publicidad, y cuyas plataformas de distribución le ayudarán a ganar visibilidad gracias a unos algoritmos de recomendación más eficientes cuanto más definido sea precisamente ese nicho”.

Sigamos ahora con esta lista de 10 podcast de nicho (los cinco primeros los encuentran aquí) cuyo análisis nos parece interesante analizar:

6.- I’ll Drink To

Este podcast cuyo título podría traducirse como “Voy a beber para…” es, probablemente, uno de los más influyentes en lo que a cultura vinícola se refiere. Su anfitrión es Levi Dalton, ex sommelier en Nueva York. Desde el año 2012 produce este podcast que ya supera los 450 episodios y que cuenta todo tipo de curiosidades sobre el mundo del vino, al tiempo que entrevista a personalidades y productores del mundo del vino. Cada episodio se graba en el estudio de Manhattan de Dalton donde vive, según cuenta, con su esposa, hijo y chef privado. Son episodios de corta duración y sin apenas postproducción —música, efectos, voces—. Lo que no falta, claro está, son los vinos de Burdeos, Californias, Italia y, por supuesto, España. Una de sus invitadas, sin ir más lejos, fue la española María José López de Heredia. Todo ello, por supuesto, con el amor y la fascinación que los americanos profesan por los vinos europeos y la diferencia que existen con los estadounidenses: "En Estados Unidos, un tipo decide que quiere hacer vino, y lo hace. En Europa, a menudo es una historia generacional familiar”.

7.- Madresfera

Mónica de la Fuente y José David Delpueyo (Sunne) conducen este show diario en directo (lunes a viernes) a las 7.15, es decir, justo en ese momento en el que padres y madres se levantan para preparar desayunos y mochilas antes de llevar a los niños al colegio o guardería. Lo realizan desde sus casas y el aroma de lo familiar se percibe también en el resultado final. Con un tono lleno de humor y apelando a todas esas anécdotas y vivencias, saben construir un espacio sonoro repleto de guiños y cuyo storytelling se puede adaptar a anunciantes o clientes del ámbito infantil y la crianza. La comunidad creada es cada vez más grande y existe una posibilidad de alargar lo que sucede durante el daily en las redes sociales cuando, padres y madres, debaten a propósito de uno de los temas tratados. Además, una vez al mes tienen un show en vivo en el Espacio Fundación Telefónica llamado Espacio Madresfera.

8.- Invest like the best

Los negocios, inversiones y mundo bursátil tienen una enorme cantidad de aficionados. Este show tiene más de cuatro millones de descargas y ha sido elegido por el Wall Street Journal como uno de los cinco podcast que se deben escuchar. Su creador es Patrick O’Shaughnessy, un escritor y experto en finanzas que comenzó en el peor momento de la economía mundial. Con su particular punto de vista y de un modo personalísimo, Patrick aprovecha este amplio nicho para investigar, comentar y debatir todo lo relacionado con acciones, mercados, estrategias de inversión y formas de pensar. Hace poco ha celebrado dos años de su show con un episodio muy especial: resume en apenas 10 minutos toda una aventura. Se trata de un podcast con un tratamiento sonoro cuidadísimo y con un especial énfasis en la voz, en la capacidad de contar algo complejo del modo más sencillo.

9.- Beyond the Grid

El interés por los podcasts se ha extendido hasta a los eventos deportivos más interesantes. El último ejemplo es este podcast semanal de Fórmula 1 que ofrece, en exclusiva, entrevistas y reportajes con pilotos, jefes de equipo y figuras legendarias. Se trata de un podcast de una hora de duración aproximadamente y mantiene el lado más íntimo de un deporte absolutamente espectacular. De esta experiencia lo más interesante es valorar la decisión de la organización de la Fórmula 1: elegir al podcast como el formato rey para su difusión.

10.- Pesca con mosca

Por último, como ejemplo de micronicho muy bien abordado, tenemos a este podcast de Flyfishing Radio que ya lleva más de 50 episodios, que cuenta con patrocinador muy afín. Los temas planteados —tipos de bajos, nudos, hilos cocidos— es posible que solo interesen a los que practican esta disciplina pero… ¿cuántos contenidos específicos de pesca con mosca puede un aficionado encontrar? Esta idea de apostar por un público pequeño pero tremendamente fiel es una de las ventajas que los creadores pueden ofrecer a las marcas.