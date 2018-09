8

Aprenda a conocerse y vaya subiendo el nivel (poco a poco)

Cuando uno trabaja con entrenador, es él quien va marcando los ritmos y las intensidades. Al ir solo tendrá que ocuparse usted mismo. "En caso de no utilizar un pulsómetro, podemos controlar la intensidad por sensaciones, aunque sea algo más subjetivo", apunta Montero. Apunta a dos indicadores que no fallan: aflojar cuando note que le falta el aliento o cuando se vea sudando a mares. "Si haces deporte acompañado, lo mejor es el test del habla: el tope está en poder mantener una conversación básica. Cuando no tienes aire para pronunciar palabras es el momento de bajar el ritmo".

A medida que se vaya poniendo en forma, tendrá que ir complicando las rutinas si quiere mejorar su forma física. "Por ejemplo, hacer las sentadillas con las piernas juntas o a la pata coja añaden un nivel de dificultad extra", explica López. O procurar estirar al máximo el cuerpo para aumentar el peso que hay que elevar (cuesta más levantar una pierna o un brazo estirado que doblado).