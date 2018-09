6

Una bolsa de patatas fritas

Y, en general, cualquier aperitivo salado. "No hace falta aumentar demasiado la ingesta de sal. Y menos con alimentos altos en grasas industriales y de baja densidad nutricional. Perjudicaremos el rendimiento deportivo a medio o largo plazo", apunta Laura Jorge, dietista-nutricionista especializada en nutrición deportiva.

¿Cree que si ha quemado 500 calorías en boxeo puede reponerlas con esa tentadora bolsa de patatas? Mal vamos: deje de contar calorías como si fuera el Conde Draco y empiece a sumar nutrientes, que lo mismo las cuentas ya no salen tan claras. "El ejercicio ayuda a controlar el peso, pero eso no significa que puedas comer de todo sin engordar. Además, los riesgos de una dieta no sana, antes o después se verán reflejados en tu salud cardiovascular".