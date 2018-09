2

Si no duerme usted sus ocho hora, no hay café que le convierta en persona. Breus vincula este patrón con las personas que mantienen un horario marcado por el sol y con alto impulso del sueño. Aquellos que apenas pueden mantener los ojos abiertos después de comer y remolonean en la cama si todavía no raya el alba. "Es el patrón más usual, el que debiera dormir desde las once o las doce de la noche hasta las siete o las ocho de la mañana", afirma el doctor Ferré.

Para este caso, Breus aconseja aprovechar las horas de mayor actividad neuronal para desempeñar las tareas cruciales; de 10 a 12 del mediodía deberá ser el punto clave de la jornada. Previamente, recomienda también desayunos copiosos, ricos en proteínas y con no demasiado carbohidrato para alejar la sensación de sueño en las primeras horas. No descarta una siesta de 20 minutos después de la comida principal y una tarde de poca intensidad laboral, procurando no sobrecargarla de asuntos que difícilmente serán abordables con una cada vez más escasa concentración. Para favorecer las digestiones sencillas, propone una cena temprana, hasta dos horas antes de acostarse, aunque eso suponga adoptar un horario un tanto más ‘europeo’ del clásico español.