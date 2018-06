La nueva dieta de Chris Hemsworth de la que Elsa Pataky discrepa

Chris Hemsworth (Australia, 1983) se ha vuelto vegano, pero sus bíceps todavía no se han enterado. Desde hace meses, el actor que da vida a Thor no ingiere carne ni cualquier otro alimento que proceda o que implique la participación de un animal. Esto es: carne, huevos, leche o incluso miel, que también sale de un animal, la abeja. Lo que diferencia esta dieta de la que sigue un vegetariano es que este último sí consume alimentos procedentes de los animales siempre y cuando no implique el sacrificio del mismo. O sea, los vegetarianos pueden consumir huevos, leche, queso o miel.

El cambio de alimentación de Hemsworth ocurrió durante el rodaje de Thor: Ragnarok (última película de la saga estrenada a finales de 2017), cuando su entrenador personal, Luke Zocchi, –que también prepara físicamente a otras estrellas como Cate Blanchett– decidió comprobar si los músculos del australiano podían mantenerse sin proteínas de origen animal. "Fue un gran experimento. Con la dieta vegana, Chris y yo tratamos de descubrir si podía mantener sus músculos siendo vegano. Realmente me sorprendió descubrir que sí. Tendemos a pensar que es necesario tomar proteína animal para lograrlo, pero nos dimos cuenta de que se pueden desarrollar y mantener los músculos con la ayuda de las proteínas de las alubias", explicó el preparador físico en el programa australiano Today Extra. "Lo malo es que Chris se volvió un poco gaseoso", bromeó el entrenador, también australiano y también nacido en 1983, como Hemsworth.

Álvaro Sánchez, nutricionista de Medicadiet, coincide con Zocchi en que es posible mantener los músculos desarrollados sin comer carne, aunque es mucho más difícil y trabajoso. Hay que consumir mayor cantidad de alimento para poder ingerir la misma cantidad de proteínas que ofrecen los alimentos de origen animal. "150 g de copos de avena tienen la misma cantidad de proteína que 100 g de pollo. La diferencia es que, además de que las proteínas vegetales son de menor calidad, 100 g de pollo corresponden a un filete pequeñito y 150 g de avena corresponden a un plato enorme de cereales (la porción normal de un cuenco de avena es de 30 g). Lo mismo ocurre con las legumbres: 80 g de lentejas en crudo tienen la misma cantidad de proteínas que 100 g de pollo o pescado, pero en el segundo caso se trata de una porción pequeña y en el de las lentejas corresponde a un plato muy grande de legumbres", explica el especialista en nutrición.



Chris Hemsworth está casado con la actriz Elsa Pataky (España, 1976) desde 2011. Juntos tienen tres hijos: India, de cinco años, y los mellizos Sasha y Tristan, de cuatro años. Sin embargo, la española, que siempre ha apoyado a su pareja y durante un tiempo dejó su carrera de lado para criar a la prole mientras Hemsworth recorría mundo entre rodajes y promociones, no acompaña a Chris en este nuevo hábito alimenticio. “Respeto mucho la decisión de las personas que son vegetarianas o veganas, pero yo pienso que los humanos somos omnívoros y que, aunque hay proteínas vegetales en muchos de los alimentos, no tienen el nivel de calidad de las proteínas animales, que son muy importantes en una alimentación saludable. Por eso, yo no me he planteado prescindir de ello, y mucho menos privar a mis hijos de una alimentación completa. Seguiré consumiendo carne, pescado y huevos, pero siempre procedentes de granjas ecológicas”, explicaba en su blog Confidential.

El hermano pequeño de Chris Hemsworth, el también actor Liam (Australia, 1990), sigue una alimentación vegana desde 2015. "Esta dieta no tiene ningún punto negativo. Me encanta. Creo que tiene una especie de efecto dominó en el resto de aspectos de mi vida y me siento más positivo, mental y físicamente", declaró el pequeño de los Hemsworth. La cantante Miley Cyrus (EE. UU., 1992), novia de Liam y cuñada de Chris y Elsa, también es vegana. Tal y como lo explicó en el programa de Jimmy Fallon, decidió dejar de tomar alimentos de origen animal en 2014, al "darse cuenta de que mis mascotas [un pez, un cerdo y un perro] tenían sentimientos". “Comería tierra antes de comerme a un animal”, declaró Cyrus a través de su cuenta de Instagram.

Según el estudio The Green Revolution, realizado por la consultora Lantern, en España el 7,8 % de la población mayor de 18 años no come nada procedente de un ser vivo. Por su parte, los investigadores de la Clínica Mayo descubrieron que los vegetarianos viven una media de 3,6 años más que aquellas personas que incluyen la carne en su dieta. Algunos estudios demuestran que una alimentación basada en productos vegetales reduce el riesgo de cáncer, enfermedad cardíaca, diabetes y obesidad

Luke Zocchi, el entrenador Hemsworth, aseguró en el programa australiano que mantener una dieta vegana, lejos de mermar los músculos del actor, ayudó a Chris mantenerse en buena condición física. ¿Qué festín se daba el protagonista de Thor tras un duro entrenamiento? "Chris disfruta comiendo frijoles y hamburguesas vegetarianas", confesó Zocchi.



Además de Hemsworth, deportistas profesionales como el jugador de la NFL David Carter o la tenista Serena Williams, que siguen una alimentación vegana, han demostrado que despedirse de las proteínas animales no implica decir adiós a una forma física atlética.

