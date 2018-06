Los libros más vendidos de 2018 en Internet (en España)

La vida del joven poeta César Brandon (Malabo, 1993) ha cambiado para siempre desde su paso por el programa de búsqueda de talentos, Got Talent, de Telecinco. Los tres poemas que recitó en el plató le valieron para emocionar al público y jurado y proclamarse vencedor de la tercera edición española, pero también para que Espasa Calpe se fijase en su talento como escritor. Gracias a la intermediación de uno de los miembros del jurado, Risto Mejide, la editorial perteneciente al Grupo Planeta ha editado su primer libro, Las almas de Brandon. En apenas tres meses desde su publicación el título se sitúa en el primer puesto del ranking de los 10 libros más vendidos entre el 1 de enero hasta el 7 de junio de 2018 en Amazon, FNAC, El Corte Inglés y Casa del Libro, según datos ofrecidos por las cuatro compañías a EL PAÍS Escaparate (ver la tabla de debajo).

Antes de salir en televisión, Brandon había autoeditado este libro y ya había vendido un centenar de ejemplares a través de Internet, pero la repercusión mediática del programa y el impulso de trabajar con una gran editorial han hecho que el título sea el más vendido de lo que llevamos de año entre las principales cadenas de comercio electrónico que operan en España. Aun así, ¿cómo se explica que un libro de poemas supere en ventas a grandes best sellers mundiales o al género de la novela? “Tiene un matiz sentimental y un gusto por los juegos de palabras que hace que conecte. La televisión ha sido una plataforma para llegar a mucha más gente, pero si la poesía no fuera accesible de entrada, no pasaría de ahí. Ni salir en el Telediario sería capaz de hacer popular la obra de un poeta hermético”, opina el periodista de EL PAÍS y coordinador de libros del suplemento cultural Babelia, Javier Rodríguez Marcos. “La televisión puede ser la vía de acceso a la poesía para gente que considera que se trata de un género ininteligible”, añade.

En el segundo y tercer puesto del ranking nos encontramos, respectivamente, con la última novela de María Dueñas, Las hijas del capitán, y con Patria, de Fernando Aramburu. Para Rodríguez Marcos, cada novela de María Dueñas “es un éxito seguro porque su propio nombre funciona como reclamo y tiene muchos lectores fieles que buscan lo mismo que encontraron con el primer éxito”. Sobre el secreto de Patria para erigirse como uno de grandes fenómenos editoriales de los últimos años, el periodista opina que parte de la culpa de un éxito así está en el hecho de que todo el mundo habla de él y gracias a eso se ha creado la sensación de que es el libro que hay que leer. “Lo compramos porque está entre los más vendidos y sigue en el top ten porque lo compramos”.

El escritor Javier Castillo, que se dio a conocer con su primera novela El día que se perdió la cordura, ocupa con esta novela y con su último trabajo, El día que se perdió el amor, el cuarto y quinto puesto. Castillo comenzó autoeditándose, como Brandon, pero no necesitó del trampolín televisivo para vender miles de ejemplares a través de Amazon. Lo que sí le pasó es que una editorial, en este caso Suma de letras, del grupo Penguin Random House, se fijó en él gracias a su éxito comercial —más de 100.000 ejemplares vendidos de su primer trabajo— y ahora edita sus novelas de ficción policiaca y suspense. Lo mismo le sucedió a otra de las nuevas magas de best seller en español, Elisabet Benavent, que también empezó autopublicándose, Suma de letras se fijó en su popularidad y ya ha vendido más de 1.000.000 de ejemplares de sus 18 libros publicados hasta el momento. Su penúltima novela, Fuimos canciones, se sitúa en el séptimo puesto del top ten.

Del ranking, también merece una mención especial Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de las autoras italianas Elena Favilli y Francesca Cavallo, que es el sexto libro más vendido y otro de los grandes fenómenos editoriales internacionales desde su publicación en 2017 (ha vendido más de un millón de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducido a más de 30 idiomas). Las protagonistas de este libro son cien mujeres extraordinarias de todas las épocas; desde artistas como Frida Khalo, pasando por cantantes como Nina Simone o la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. “El feminismo va a obligar a reescribir la historia. Ha hecho visibles a las mujeres del presente y, por extensión, a las del pasado”, opina Rodríguez Marcos acerca de este y otros títulos que se engloban dentro de la denominada literatura feminista. “Ahora proliferan los libros que dan pistas de por dónde empezar la citada reescritura”, concluye.

Así hemos elaborado el ranking. Hemos cruzado las listas con los datos de los 25 libros más vendidos en formato físico y digital desde el 1 de enero hasta el 5 de junio de 2018 en Amazon España, El Corte Inglés, Fnac España y Casa de Llibro para obtener los 10 libros que coinciden en las cuatro listas, y que están situados en los mejores puestos del ranking de ventas online de cada compañía.

