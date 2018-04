César Brandon, el poeta que conquistó a España en ‘prime time’

Cuando se piensa en un programa de búsqueda de talentos, vienen a la mente cantantes, bailarines, contorsionistas, equilibristas, incluso magos. Pero a nadie se le ocurre pensar en un poeta. Eso no frenó a César Brandon, que decidió presentarse igualmente a la tercera edición de Got Talent España, de Telecinco. "Vi una oportunidad, una ventana abierta para exponer lo que hago y decidí cogerla".

Brandon, de 24 años, natural de Guinea Ecuatorial y residente en Ciudad Real, es parco en palabras. Sin embargo, sus poesías han conquistado al jurado del programa, que le llevó hasta la final celebrada este miércoles, y al público, que le proclamó vencedor, consiguiendo así un premio de 25.000 euros y un coche. Menos de 12 horas después de que Santi Millán pronunciara su nombre como ganador, asegura entre risas en conversación telefónica con EL PAÍS que ni sus amigos ni él mismo imaginaron que podría ganar cuando empezó esta andadura. "Hasta que no llegué a la semifinal y pasaron unos días no me lo creía. Pasé la audición y pensé, 'vale, muy bien, guay, ha gustado'. Pero todavía no era algo real lo de ganar". Quizá por eso su reacción tras ganar fue de incredulidad, casi sin inmutarse. "Estaba noqueado porque estas cosas cuestan creerlas hasta que no pasan unos días... Me he despertado esta mañana y he dicho, 'ah, vaya, he ganado Got Talent'... Ahora he empezado a asumirlo poco a poco".

Escritor desempleado, Brandon llegó hace siete años a Ceuta para estudiar Educación Social. "Vine con otros compañeros con una beca de Cooperación que ganamos", recuerda. Cuatro años después, tras terminar los estudios universitarios, vivió un año en Mérida y ya lleva dos en Ciudad Real. En este tiempo se ha dedicado a escribir. "No me da para vivir, pero he hecho lo que he podido con lo que me mandaban mis padres y mis amigos y tirando pa lante". Apenas ve a sus padres —ingeniero civil y trabajadora en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo— y sus dos hermanos. "No nos solemos juntar a menudo porque cuesta un huevo viajar".

En la final de Got Talent estuvo presente su madre, a la que hacía más de un año que no veía. El programa quería que fuera una sorpresa tras su actuación, pero según salió al escenario, la vio entre el público, por lo que el poema que había elegido para la final, dedicado precisamente a su madre, tuvo doble carga de emotividad. Las otras dos poesías que ha recitado en el programa contaban una historia de amor entre la Tierra y la Luna, y la relación de Uno y Cero que arrancaba así: "Uno no quería contar con nadie, y Uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie, y Uno sentía que después de él estaba el infinito. Y a Uno lo sempiterno le daba miedo, así que Uno, muerto de pavor, se fijó en Cero".

Brandon empezó a escribir en 2013 "más o menos". Comenzó en prosa pero poco a poco surgió la poesía. "Es algo que no planeé. En algún momento, no sé cuándo, se cruzaron las rimas en lo que hacía. Escribía prosa que luego tenía rima y quedaba como poesía". Le inspira todo lo que se encuentra a su paso, "la vida en general, las personas... Me gusta escribir muchísimo sobre el universo... Sobre todo lo que tiene que ver con los seres humanos". Entre sus referentes, cita a los poetas Defreds y Marwan, y es tajante cuando se le pregunta si piensa dedicarse profesionalmente a la escritura. "Sí, definitivamente. Aunque no quiero dejar mi faceta de educador social, que fue lo que estudié y también me gustaría dedicarme a eso. Si pudiera combinar las dos cosas en algún tipo de proyecto sería genial".

Asegura que Got Talent ya le ha cambiado la vida. Para empezar, y gracias a la mediación de Risto Mejide, uno de los miembros del jurado del programa, la editorial Espasa ha editado su libro, Las almas de Brandon. Está convencido de que en el mundo actual todavía hay hueco para los poetas. "Últimamente está habiendo un resurgir, con escritores muy buenos que hacen poesía y este tipo de relatos". Su plan es seguir escribiendo, "teatro, cine si es posible..., dedicarme un poco más a todo lo que tenga que ver con escribir guiones... Todavía no me han llegado ofertas, pero estoy esperando".