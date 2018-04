El poeta César Brandon, ganador de ‘Got Talent’

La poesía ha ganado la tercera edición de Got Talent España. César Brandon, de 24 años y natural de Guinea Ecuatorial, se ha alzado como ganador del programa de talentos de Telecinco, con lo que ha ganado como premio 25.000 euros y un coche.

Residente en Ciudad Real y desempleado, César Brandon fascinó al jurado tanto en las audiciones como en la semifinal y la final, celebrada este miércoles. Brandon llegó al programa con el deseo de "cumplir un sueño". "Desde que soy pequeño me acompaña la pasión por la escritura. Es bastante difícil, pero es mi pasión. Entonces, cueste lo que cueste tengo que seguir hacia delante", dijo en el vídeo de su presentación. "No creo que la gente tenga idea de lo que voy a hacer. Probablemente piensen que voy a cantar, rapear o bailar". Pero no. Se puso delante del micrófono y recitó una original poesía sobre el 0 y el 1 que puso en pie al auditorio.

Desde ese momento, el público del programa le señaló como uno de los favoritos para alzarse como ganador de esta edición. En las semifinales recitó una poesía de amor entre la Tierra y la Luna con la que logró el pase de oro conjunto del jurado que le llevó directo a la final. Además, la editorial Espasa, y gracias a la mediación de Risto Mejide, ha editado su libro, Las almas de Brandon.

Para la final, Brandon ha elegido un poema dedicado a su madre, que precisamente se encontraba entre el público para ver a su hijo en directo. Ambos no se veían desde hacía más de un año, como dijo el ganador después de una emocionante actuación.

Tras haber pasado un casting en el que se presentaron más de 6.000 aspirantes y haber sido seleccionados en el grupo de 300 artistas que pasaron por las audiciones y superar las semifinales, fueron 14 los finalistas que concursaron este miércoles en la última gala de Got Talent. De ellos, los cuatro que más votos recibieron por parte del público fueron el joven mago Tomás Sanjuán, el grupo de baile Majestic World, el conjunto Takwondo Tao y César Brandon.

En contra de lo que ocurrió el año pasado, cuando Risto Mejide abandonó el plató antes de que se anunciara que El Tekila había resultado ganador del programa, en esta ocasión el jurado ha aplaudido la decisión del público. "Estoy orgulloso de que, alguien que viene de fuera, con su capacidad de transmitir y solo sus palabras, haya emocionado a toda España". "Todavía tengo que ir a casa, despertar y darme cuenta de que he ganado porque cuesta creer todavía", acertó a decir un emocionado Brandon tras proclamarse ganador.

Con una media del 17,5% de cuota de pantalla y 2.215.000 espectadores, Got Talent España ha sido líder en su franja.