‘Got Talent’, el comodín del público de Telecinco

La parrilla de Telecinco se mueve a la velocidad de la luz, tanto que hay programas a los que es casi imposible seguir el rastro de una semana a otra. Si la cuarta temporada de Mi casa es la tuya, desde su estreno en septiembre, ha pasado por los martes, miércoles, lunes y ahora los viernes en una maniobra que parece buscar reflotar las bajas audiencias del programa que encabeza Bertín Osborne, Got Talent se ha convertido en el comodín al que la cadena se acoge para asegurar buenos datos de telespectadores.

La tercera edición del programa de búsqueda de talentos comenzó su andadura hace ahora un mes con doble emisión semanal, los miércoles y los viernes. Posteriormente, una vez terminado enero (y cumplida su función de mejorar los datos del mes para la cadena) pasó a emitirse solo los viernes. La semana pasada, Telecinco anunció un cambio generalizado en su prime time, llevando a Bertín a los viernes, Got Talent a los lunes y abriendo hueco así en los miércoles para La verdad.

Efectivamente, el lunes emitió una nueva entrega de Got Talent, pero la cadena decidió en el último momento no estrenar la serie La verdad el miércoles (y dejar su arranque en el aire y sin fecha prevista, a pesar de llevar una semana anunciándolo) y llenar su hueco con otra entrega más de Got Talent, la última gala de las audiciones.

El programa presentado por Santi Millán y con Jorge Javier Vázquez, Eva Hache, Edurne y Risto Mejide en el jurado se ha convertido en un comodín de la cadena que, además, es un seguro de éxito. En su emisión en miércoles de esta semana ha liderado la noche con 2.147.000 espectadores y un 18,7% de cuota de pantalla, el máximo cosechado en esta edición. Seis de las ocho entregas emitidas han liderado su franja de emisión. Todo a pesar de que sus espectadores ya deben estar mareados con tanto cambio de día. El programa ha oscilado entre los 1.923.000 espectadores de su arranque y los 2.483.000 de la emisión del viernes 26 de enero, su máximo de televidentes hasta ahora.

Y mientras Got Talent encara sus semifinales, el canal ya prepara su próximo espacio de búsqueda de talentos, el regreso de Factor X, que tendrá a Jesús Vázquez como presentador y a Laura Pausini, Xavi Martínez, Risto Mejide y Fernando Montesinos como jurado.

Pero ahora mismo, el comodín del público de Telecinco (en ausencia de La que se avecina, otro seguro de buenas audiencias para el canal) tiene nombre: Got Talent.