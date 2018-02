La guerra entre Telecinco y Antena 3 deja en el aire los estrenos de ‘La verdad’ y ‘Palmeras en la nieve’

La guerra por el liderazgo en prime time vuelve a tener como víctima a los espectadores, que este miércoles no sabrán qué se se van a encontrar en Antena 3 y Telecinco por la noche. Para este miércoles 14, las dos cadenas privadas habían anunciado estrenos potentes. Telecinco lleva casi una semana anunciando para esa noche el debut de su nueva gran apuesta de ficción, La verdad, protagonizada por Elena Rivera y Jon Kortajarena. Ante un estreno que se prevé con tirón entre el público, Antena 3 ha contrarrestado con el anuncio del estreno en televisión de la película Palmeras en la nieve, protagonizada por Mario Casas y Berta Vázquez.

Pero cuando las dos cadenas han anunciado su programación de forma oficial con 72 horas de adelanto, como marca la ley, las cosas han cambiado. La cadena de Mediaset ha anunciado para el miércoles La noche de La verdad de 22.00 a 23.15, espacio seguido de Got Talent. Lo que no se aclara es qué se emitiría bajo ese enigmático título, un adelanto de la serie o la propia serie. De esta forma, el canal se asegura cumplir con la ley que marca anunciar el espacio que se emitirá pero no aclara lo que el espectador se encontrará ahí.

En esa misma línea, cuando Antena 3 hizo pública su parrilla a mediodía del lunes por problemas técnicos, se descubrió que había utilizado la misma estrategia y anuncia La noche de Palmeras en la nieve de 22.40 a 23.45, seguida por el filme 3 bodas de más. De nuevo, se ajustará a la legalidad y esta maniobra le permitiría estrenar la película o un especial sobre ella.

Si se estrenaran tanto la serie como la película, la duración de ese espacio anunciado se prolongará más allá de lo que han marcado en su parrilla, pero eso no supone un problema porque la ley no requiere aclarar la duración de los programas previstos, lo que da cierto margen de maniobra a las cadenas.

La conclusión es que este miércoles podría estrenarse (o no) La verdad y podría estrenarse (o no) Palmeras en la nieve. Solo el mismo miércoles por la noche se conocerá la respuesta.