Más de la mitad de la infancia del mundo está en peligro

Mala salud, malnutrición, exclusión de la educación, trabajo infantil, matrimonio y embarazo precoces y la violencia extrema amenazan la vida de 1.200 millones de niños y niñas, más de la mitad de la población infantil del mundo. Mil millones de ellos viven en países aquejados por la pobreza y son por lo menos 240 millones los que residen en zonas afectadas por conflictos, alerta el último informe anual sobre la niñez en el mundo, Las múltiples caras de la exclusión, publicado este jueves por Save the Children.

En 95 de los 175 países analizados por el segundo índice de peligros para la niñez, la situación parece haber mejorado en comparación con el año anterior, demostrando en muchos casos que las decisiones políticas pueden ser más relevantes que la riqueza nacional. Pero, por otro lado, aún existen unos 40 países en los que el ritmo del progreso no es lo suficientemente rápido o que incluso han empeorado. De uno de cada diez niños que a principios de 1990 vivían en zonas azotadas por conflictos se ha pasado a uno de cada seis en 2016. La situación es especialmente preocupante por las niñas: 575 millones de ellas residen en países que las discriminan.

Si se mantiene el ritmo de progreso actual, en 2025 más de la mitad de los 130 millones de niños y niñas con retraso del crecimiento se concentrará en África Subsahariana

Una de las principales amenazas para los más pequeños, según Save the Children, viene de los desplazamientos forzosos. Alrededor de 28 millones de niños y niñas fueron obligados a abandonar sus hogares, según los últimos datos disponibles, de finales de 2016.

La erradicación del matrimonio infantil aún parece una meta lejana: el informe prevé que para 2030, 150 millones más de niñas se casarán antes de cumplir los 18 años. América Latina y el Caribe es la región que más necesita acelerar el progreso, ya que prácticamente no ha conseguido ningún avance desde 1990.

Los embarazos adolescentes seguirán la misma tendencia al alza por el crecimiento global de la población. Se estima que 8,8 millones de chicas menores de 18 años se convertirán en madres en 2030 frente a los 7,8 millones de la actualidad.

África subsahariana se lleva, una vez más, la palma en récords negativos. A pesar de que los índices han disminuido, el número absoluto de niños y niñas con retraso del crecimiento está aumentando en esta región. Si se mantiene el ritmo de progreso actual, en 2025 más de la mitad de los 130 millones de niños y niñas con retraso del crecimiento se concentrará en África Subsahariana. Las brechas de supervivencia también aumentan en la zona, ya que el progreso ha favorecido a los hogares en mejor situación económica.

En cuanto a escolarización, África subsahariana no escapa a la tendencia global de estancamiento en los logros alcanzados. Los sistemas educacionales de la región no pueden hacer frente al crecimiento de la población y el número de niños y niñas que no estudian ha aumentado de forma continua durante al menos el último quinquenio, pasando del 24% en 2000 al actual 37%.

Entre 2012 y 2016, también aumentó el índice de trabajo infantil (del 21% al 22%), al contrario de lo ocurrido en todas las demás regiones.

No obstante, 25 de 49 países de África Subsahariana mejoraron sus puntuaciones. Uganda, por ejemplo, destacó por una mejor nutrición infantil. Somalia mostró signos de recuperación tras décadas de estancamiento y retroceso. Níger, Malí y Sierra Leona también marcaron avances, aunque sigan apareciendo en la parte más baja de la clasificación.

Los 10 mejores países para ser niños…

Singapur y Eslovenia encabezan la clasificación de Save the Children de los mejores países para disfrutar de la niñez. Les siguen otros siete países de Europa Occidental (Noruega, Suecia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Islandia, Italia) y Corea del Sur.

En la mayor parte del mundo, las condiciones para la infancia han mejorado. Save the Children

En general, el informe muestra enormes brechas entre los países ricos y los países pobres. Sin embargo, existen países privilegiados en cuanto a fuerza económica, militar y tecnológica que quedan excluidos del podio. Estados Unidos, Rusia y China, por ejemplo, ocupan, respectivamente, los lugares número 36, 37 y 40, mientras que España se mantiene en el puesto 14.

… Y los peores

Al otro extremo de la clasificación, un año más, se encuentran 10 países africanos. Viajamos a cada uno de ellos a través de las historias de niños y niñas que te hemos contado en Planeta Futuro:

República Democrática del Congo

El país, que actualmente se enfrenta a una epidemia de ébola que ya ha causado más de 20 muertos, tiene que lidiar con varios focos de violencia e inseguridad, como las zonas de Kivu, Tanganica, Ituri y Kasai. En esta región, sumida en la violencia desde finales de 2016, la infancia tiene que lidiar con malnutrición, ataques a escuelas, reclutamiento de niños por parte de grupos armados y falta de acceso a cuidados médicos, como te contamos en este reportaje.

Sierra Leona

Aminata tenía 13 años cuando se convirtió en prostituta. Llegó a cobrar 20 céntimos de euro por tener sexo, enfermó, fue violada y maltratada, vivió entre la basura. Es una de las cientos de menores que se prostituyen en Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo y que sufren los efectos colaterales del desembarco económico chino y el abandono de las autoridades. Aquí podrás leer su historia.

Guinea

En Guinea, empeora su posición en la clasificación y baja dos peldaños. En este país, uno de los últimos también en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, por cada mil nacidos vivos, 89 no llegan a los cinco años de edad.

Nigeria

Nigeria registró el mayor retroceso en la región, como consecuencia del aumento de los índices de malnutrición y de trabajo infantil. En este país, casi el 75% de las chicas más pobres está fuera de la escuela. Crecer en un hogar sin recursos también les expone a una mayor probabilidad de quedarse embarazadas a una temprana edad. La tasa de fertilidad entre las más pobres es de 214 nacimientos cada 1.000 chicas. Entre las más ricas, es de 37.

En este reportaje, te contamos la encrucijada de los niños de la turística ciudad de Calabar, donde la ley para proteger a los menores abandonados en las calles se aplica de forma laxa.

Somalia

En 2017, la sequía ha vuelto a enfrentar a Somalia al riesgo de hambruna, la tercera en 25 años. Un cuarto de los menores de cinco años del país sufre malnutrición aguda severa. En los últimos años, también se incrementó el número de niños soldado, como te contamos aquí. Los menores fueron reclutados tanto por el grupo terrorista al-Shabab como por el Ejército somalí.

Sudán del Sur

Los exniños soldado Ganiko, de 12 años, y Jackson, de 13 [nombres ficticios], puestos en libertad por grupos armados el pasado mes de abril en Sudán del Sur. SEBASTIAN RICH / UNICEF

Ganiko y Jackson son dos de los 207 niños soldado liberados por grupos armados en Sudán del Sur. Se espera que, a lo largo de los próximos meses, otros 1.000 abandonen los grupos armados que los secuestraron. Puedes leer su historia aquí.

Chad

Mientras que el grupo terrorista Boko Haram pierde fuelle, el problema del hambre se agrava en la cuenca del Lago Chad. Una parte de la población equivalente a más del doble de los habitantes de Madrid (7,1 millones de personas) está expuesta a la inseguridad alimentaria y unos 515.000 niños ya padecen desnutrición aguda severa. Estas son las historias de algunos de ellos.

República Centroafricana

Debido al conflicto que desgarró la República Centroafricana en 2013 y 2014, y que continúa causando estragos en muchas partes del país, la tasa de cobertura de vacunación entre los niños menores de cinco años de muchas regiones es extremadamente baja. Aquí te hablamos de un plan para inmunizar a casi 70.000 niños contra ocho enfermedades.

Malí

Estas son las historias interrumpidas de los niños del norte de Malí. Sufrieron secuestros, violaciones y el asesinato de familiares a consecuencia del conflicto que sigue vivo en el país. Aún menores de edad, hoy rehacen su vida lejos de ese horror e intentan olvidar.

Níger

Issa, de dos semanas, fue alimentado con leche de cabra porque su madre murió en el parto y su familia no tenía otro alimento para él. LOLA HIERRO

Este es Issa. En esta foto, tenía dos semanas. Su madre murió durante el parto en casa, en Diffa, una región de Níger a la frontera con Nigeria asolada por el terrorismo yihadista. La madre de Issa dio a luz después del toque de queda y no llamaron a nadie para que les asistiera. Dieron leche de cabra al recién nacido, pero su frágil estómago no lo aguantó y casi se muere. Issa es uno de los más de 14.000 niños sufren malnutrición aguda severa en Diffa. Te lo contamos en este reportaje.

