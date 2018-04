¿Por qué hay 264 millones de niños que no van al colegio?

El porcentaje de niños de entre 6 y 15 años que no van a la escuela apenas ha descendido en la última década, pasando del 12,8% de 2007 (135 millones de niños que no reciben educación) al 11,5% (123 millones). Las causas residen en los niveles de pobreza generalizados, los conflictos prolongados y la complejidad de las emergencias humanitarias, según Unicef.

África Subsahariana y el Sur de Asia son las regiones más afectadas, al concentrar el 75% de niños en edad de cursar educación primaria y primer ciclo de secundaria que están fuera de la escuela.

Desde que estalló la violencia del grupo terrorista Boko Haram en el noreste de Nigeria hace casi nueve años, al menos 2.300 profesores han sido asesinados, más de 1.400 colegios han sido destruidos y se ha producido un millar de secuestros de menores. Cuatro años después de que 276 chicas fueran raptadas en una escuela secundaria en Chibok, 100 aún no han regresado a sus hogares. Más de reciente, otras 90 alumnas desaparecieron tras un ataque de los yihadistas en un centro de Dapchi en el que murieron cinco niñas.

Sudán del Sur, donde uno de cada dos menores no está escolarizado, ostenta el mayor índice de niñas fuera de la escuela (76%), seguido por Afganistán (55%) y Chad (53%).

Junto con la guerra de Irak, el conflicto sirio es la causa de que la tasa de escolarización en Oriente Medio y el Norte de África regrese a los niveles de 2007, con 16 millones de niños fuera de la escuela.

Tres años de conflicto en Yemen han causado que dos millones de niños abandonaran los estudios, mientras casi tres cuartas partes de los maestros de escuelas públicas no están recibiendo salarios desde hace más de un año, lo que pone en riesgo la educación de otros 4,5 millones de menores. Más de 2.5000 escuelas, según un reciente informe de Unicef, están fuera de uso, dañadas en los ataques, cerradas (27%) o utilizadas con fines militares o como refugios para personas desplazadas (7%). Muchos padres prefieren que sus hijos no estudien para que no tengan que recorrer el camino al colegio y exponerse al riesgo de ataques. Una vez fuera de la escuela, pero, se abren otros peligros para ellos, como ser víctimas de matrimonio temprano, explotación laboral o ser reclutados para el combate.