Este diseño se destruirá en unos minutos

En el folclore medieval y en la mitología judía un golem es un ser animado fabricado a partir de materia inanimada. Nombrado por autores como Borges o Platón, esta criatura literaria fantástica también puede ser inspiradora para el diseño. Al menos para el dúo de creadores Lolo&Sosaku, invitados del Understanding Design, que realizarán una instalación efímera como uno de los hitos de este festival que tiene lugar, hasta el 19 de mayo, en Barcelona.

Lámpara de Jordi Canudas.

“Será una gran instalación donde se juegue con las luces, el color y el ruido de motores, así como el movimiento repetitivo de un elemento central. Será un gran mecanismo robótico”, cuenta Diego Ramos (Barcelona, 1978), uno de los comisarios de esta cita de innovación y diseño, junto a Saúl Baeza, concebida por los creadores de DEMO. La instalación (o golem), de nombre Interno, creada por esta pareja de artistas –Sosaku de Japón y Lolo de Argentina– se podrá ver en el festival hoy jueves 17 (19.30 horas, calle Cobalto, 53 de L'Hospitalet de Llobregat). Minutos después, se destruirá. Ese es uno de los alicientes de una experiencia que ya el año pasado hizo Guillermo Santomà.

“Nos gusta que sea fugaz de manera natural, rescatar la idea de los stories de Instagram [publicaciones efímeras de la red social Instagram], crear momentos únicos en la memoria; esta es la nueva realidad, porque muchas cosas que veas, si no lo has vivido, te lo has perdido; son experiencias con mucha carga estética, pues entendemos el diseño como algo que hay que experimentar”, añade Ramos.

El dúo Lolo&Sosaku, creadores del 'golem'.

Y, por eso, en esta línea de diferentes actividades en un corto periodo de tiempo, otra de las citas casi efímeras será la exposición New Realities (sábado 18 y domingo 19; Sala XYZ, Palo Alto, Barcelona). En esta muestra se exhibirá el trabajo de 13 creadores internacionales en torno a los nuevos escenarios físicos y virtuales, a la investigación de nuevos materiales: Roos Meerman, MAIO, Jordi Canudas, TAKK, Raquel Quevedo, Formabesta, Jochen Holz…

“Muchos de los proyectos que se exponen tienen que ver con la sostenibilidad; de hecho, el Studio Ilio llevará unas piezas que se crearán allí a partir polvo de impresiones STL (utilizadas en la construcción de prototipos). Serán piezas solidificadas con temperatura, pero de formas libres”, cuenta el comisario. También el diseñador Lucas Muñoz presentará sus monopatines realizados con material en estado bruto recogido en la montaña o Silo Studio sus piezas relacionadas con proyectos colaborativos. En total, el festival recoge el trabajo de 15 creadores que participan en conferencias y talleres en diferentes localizaciones de Barcelona y L’Hospitalet.

Creación de Studio Ilio.

Porque una de las líneas básicas de Understanding Design es la interacción del diseño con diferentes disciplinas, desde la docencia a la ciencia, como aclara el comisario: “El diseño lo puede llegar a englobar todo, pues todo se puede diseñar porque parte de un análisis de nuestro entorno. Ahora agrupa a diferentes sectores, no siempre creativos, que van desde el diseño gráfico a la impresión 3D; el diseño es, además, una manera de pensar”.

